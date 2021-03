Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c7e42de-e4e0-4b13-9b4e-8bf00e6d2529","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A program tavalyi része is rendkívül népszerű volt, több mint ötezren pályáztak.","shortLead":"A program tavalyi része is rendkívül népszerű volt, több mint ötezren pályáztak.","id":"20210302_becs_redony_arnyekolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c7e42de-e4e0-4b13-9b4e-8bf00e6d2529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"656892e8-ccb9-4eb6-8da1-0e4cc1046899","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210302_becs_redony_arnyekolas","timestamp":"2021. március. 02. 09:02","title":"Bécsben félmilliós támogatást adnak redőnyszerelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccbd0764-aa4b-4c83-bf3e-43f96bd31bad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s Harangozó Tamás a Parlamentben kérdezte meg, mit tervez tenni a kormány a lengyelhez hasonló utazási szabályok esetén, amire a pénzügyminiszter elmondta, először életeket kell menteni, és nem azzal törődni, hogy döntött Lengyelország.","shortLead":"Az MSZP-s Harangozó Tamás a Parlamentben kérdezte meg, mit tervez tenni a kormány a lengyelhez hasonló utazási...","id":"20210301_Varga_Mihaly_lengyelorszag_keleti_vakcinak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccbd0764-aa4b-4c83-bf3e-43f96bd31bad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7b52a0-c736-4bf6-8d12-808dbbd03a23","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_Varga_Mihaly_lengyelorszag_keleti_vakcinak","timestamp":"2021. március. 01. 16:51","title":"Varga Mihály: Korai még az a kérdés, érheti-e hátrány a magyarokat a keleti vakcinák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A korlátozások ellen tüntettek vasárnap Budapesten, megvannak az előválasztás részletei, meglepetések a Golden Globe-on. 