Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"768f0df0-514f-46b3-b678-1009f5f26f99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hivatalosan Taycan Cross Tourismónak hívják.","shortLead":"Hivatalosan Taycan Cross Tourismónak hívják.","id":"20210304_Bemutatkozott_a_csaladi_Porsche_Taycan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=768f0df0-514f-46b3-b678-1009f5f26f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d2037e-a2b0-4de0-b8f3-0dc323ae7b49","keywords":null,"link":"/cegauto/20210304_Bemutatkozott_a_csaladi_Porsche_Taycan","timestamp":"2021. március. 04. 17:47","title":"Bemutatkozott a családi Porsche Taycan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d98b4b-4724-4890-8bc9-bca489e15b7c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Marc Jacobs adott egy kis csavart a vakcinaszelfinek.","shortLead":"Marc Jacobs adott egy kis csavart a vakcinaszelfinek.","id":"20210303_Hogyan_oltozzon_oltashoz_egy_divatdiktator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80d98b4b-4724-4890-8bc9-bca489e15b7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12214849-c225-4f07-86b9-1b5570ffb273","keywords":null,"link":"/elet/20210303_Hogyan_oltozzon_oltashoz_egy_divatdiktator","timestamp":"2021. március. 03. 09:51","title":"Hogyan öltözzön oltáshoz egy divatdiktátor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Számlákat nyitott, majd Ghánába küldte a bankkártyákat a 69 éves nő. Amikor a számlákat zárolták, rokonait vette rá a pénzmosásban való együttműködésre.","shortLead":"Számlákat nyitott, majd Ghánába küldte a bankkártyákat a 69 éves nő. Amikor a számlákat zárolták, rokonait vette rá...","id":"20210305_penzmosas_tolnai_idos_no_50_millio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8df2726-2050-4667-97a9-9774dab40e02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210305_penzmosas_tolnai_idos_no_50_millio","timestamp":"2021. március. 05. 06:50","title":"50 millió forintot segíthetett tisztára mosni egy ghánai bűnözőkkel dolgozó tolnai asszony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"207dae6d-5229-44b0-8a66-433bd62b0a92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság szerint az nem bűncselekmény, hogy az országos tiszti főorvos nem válaszol érdemben egy országgyűlési képviselő kérdésére, és véletlenül olyan levelet is elküld, amit csak a kollégáknak szánt.","shortLead":"A hatóság szerint az nem bűncselekmény, hogy az országos tiszti főorvos nem válaszol érdemben egy országgyűlési...","id":"20210303_muller_cecilia_level_hadhazy_akos_szel_bernadett_feljelentes_orfk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=207dae6d-5229-44b0-8a66-433bd62b0a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46fe9db1-4c55-4d38-bd2e-9df2733489bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_muller_cecilia_level_hadhazy_akos_szel_bernadett_feljelentes_orfk","timestamp":"2021. március. 03. 09:18","title":"\"Nincs erre jobb szövegünk?\" – a rendőrség szerint nem követett el bűncselekményt Müller Cecília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Times szerint a Hasogdzsi-gyilkosság megrendelőjétől kapta az ékszert, amelyről azt állította Markle, hogy csak kölcsönkapta.","shortLead":"A Times szerint a Hasogdzsi-gyilkosság megrendelőjétől kapta az ékszert, amelyről azt állította Markle, hogy csak...","id":"20210303_Meghan_Markle_fulbevalo_szaudi_tronorokos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"225d1204-eaf6-49b3-8fe3-90ded913e954","keywords":null,"link":"/elet/20210303_Meghan_Markle_fulbevalo_szaudi_tronorokos","timestamp":"2021. március. 03. 15:09","title":"Titkolni próbálta Meghan Markle, hogy kapott egy fülbevalót a szaúdi trónörököstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c782afb5-c830-4cef-a126-e9a7ffe75011","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Katasztrofális oktatási szükségállapotot okoznak az iskolabezárások – véli a szervezet ügyvezetője.



","shortLead":"Katasztrofális oktatási szükségállapotot okoznak az iskolabezárások – véli a szervezet ügyvezetője.



","id":"20210303_UNICEF_oktatasi_veszhelyzet_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c782afb5-c830-4cef-a126-e9a7ffe75011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5826c7f-f710-4aa9-95a4-c182045506b1","keywords":null,"link":"/elet/20210303_UNICEF_oktatasi_veszhelyzet_van","timestamp":"2021. március. 03. 11:40","title":"UNICEF: Oktatási vészhelyzet van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az érintetteket az AstraZeneca vakcinájával oltják be a hétvégén.","shortLead":"Az érintetteket az AstraZeneca vakcinájával oltják be a hétvégén.","id":"20210304_vakcina_astrazeneca_oltas_sms","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb759c3-1594-4a36-905c-8fd3b9fc7a5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_vakcina_astrazeneca_oltas_sms","timestamp":"2021. március. 04. 20:18","title":"74 ezer oltásra jelentkezett magyarnak küldenek ki SMS-t, ez lesz benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Online sportfogadásokkal próbálkozhat a Szerencsejáték Zrt. külföldön, hosszú távon kereskedelmi hálózat létesítésével is számol a cég.","shortLead":"Online sportfogadásokkal próbálkozhat a Szerencsejáték Zrt. külföldön, hosszú távon kereskedelmi hálózat létesítésével...","id":"20210304_Szerencsejatek_Zrt_kulfold_terjeszkedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effba548-baa7-49d8-a434-8e33d4c3d6ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_Szerencsejatek_Zrt_kulfold_terjeszkedes","timestamp":"2021. március. 04. 08:06","title":"Külföldön terjeszkedne a Szerencsejáték Zrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]