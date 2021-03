Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f352e739-2a5c-4670-81a7-6cd706fe150e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Trinity College-on működő Global Brain Health Institute kutatói azt vizsgálták, milyen hatással van az idős felnőttek memóriájára és általános életvitelére az emlékezet hanyatlásától való félelem. ","shortLead":"A Trinity College-on működő Global Brain Health Institute kutatói azt vizsgálták, milyen hatással van az idős felnőttek...","id":"202109_idoskori_memoriavesztes_onbeteljesito_joslat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f352e739-2a5c-4670-81a7-6cd706fe150e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed93ac82-d5c8-4a3d-a9b2-e044787ea43c","keywords":null,"link":"/360/202109_idoskori_memoriavesztes_onbeteljesito_joslat","timestamp":"2021. március. 08. 10:00","title":"Önbeteljesítő jóslat: aki fél a memóriavesztéstől, az nagyobb eséllyel felejt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0e8b3b-3de1-4eeb-a27a-b9bf8cf441e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az érdeklődők közel negyedét veszítette el egyetlen nap alatt az Ingatlan.com a múlt héten. Mégsem féltik a piacot a harmadik hullámtól.","shortLead":"Az érdeklődők közel negyedét veszítette el egyetlen nap alatt az Ingatlan.com a múlt héten. Mégsem féltik a piacot...","id":"20210308_lakaspiac_ingatlancom_korlatozasok_bejelentese_visszaeses","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d0e8b3b-3de1-4eeb-a27a-b9bf8cf441e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88e24eb-4fc3-47cb-8190-7b1746595fb5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210308_lakaspiac_ingatlancom_korlatozasok_bejelentese_visszaeses","timestamp":"2021. március. 08. 09:57","title":"Gyomrost adott a lakáspiacnak a korlátozások bejelentése, de csak két napig fájt az ütés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4e2a87d-6021-4952-a967-424cd9c25b87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brillíroz a Microsoft mesterséges intelligenciája: képes egy szöveges Word dokumentumot képekkel feldobott PowerPoint prezentációvá alakítani.","shortLead":"Brillíroz a Microsoft mesterséges intelligenciája: képes egy szöveges Word dokumentumot képekkel feldobott PowerPoint...","id":"20210308_microsoft_transform_szoveges_word_dokumentum_kepes_powerpoint_prezentaciova_alakitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4e2a87d-6021-4952-a967-424cd9c25b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e0ca48-0cd6-49f9-8a9c-59763941cbed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_microsoft_transform_szoveges_word_dokumentum_kepes_powerpoint_prezentaciova_alakitasa","timestamp":"2021. március. 08. 11:03","title":"Látványos PowerPoint prezentáció készülhet egy egyszerű dokumentumból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Megvannak a kilencedik heti számok.","shortLead":"Megvannak a kilencedik heti számok.","id":"20210307_25en_nyertek_tobb_mint_felmilliot_a_hatos_lotton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b526096e-93e7-4b88-8aba-6ad27868ea27","keywords":null,"link":"/elet/20210307_25en_nyertek_tobb_mint_felmilliot_a_hatos_lotton","timestamp":"2021. március. 07. 16:39","title":"25-en nyertek több mint félmilliót a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dd13eef-7ae6-4e8f-98dc-aef63cef5bbc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Mégis várhatóan 13 helyet javítva a 46. helyre ugrik a világranglistán.","shortLead":"Mégis várhatóan 13 helyet javítva a 46. helyre ugrik a világranglistán.","id":"20210307_Kikapott_a_dontoben_Fucsovics_Marton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dd13eef-7ae6-4e8f-98dc-aef63cef5bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe2bd7b-3fc3-4574-af12-28f293cb7266","keywords":null,"link":"/sport/20210307_Kikapott_a_dontoben_Fucsovics_Marton","timestamp":"2021. március. 07. 17:51","title":"Kikapott a döntőben Fucsovics Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d1de11b-0906-410c-abf4-54633123c20a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ez a szabály a javítóintézetekre is vonatkozik.","shortLead":"Ez a szabály a javítóintézetekre is vonatkozik.","id":"20210307_Egy_honapig_se_latogatni_se_elhagyni_a_gyerekotthonokat_nem_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d1de11b-0906-410c-abf4-54633123c20a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d069382-5731-41f8-8b7b-2d1a9eefde9e","keywords":null,"link":"/itthon/20210307_Egy_honapig_se_latogatni_se_elhagyni_a_gyerekotthonokat_nem_lehet","timestamp":"2021. március. 07. 15:03","title":"Egy hónapig se látogatni, se elhagyni a gyerekotthonokat nem lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de0a515b-4d24-4228-823a-edb64814a7cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vasárnap este zárult 24 órában 82 páciens haláláról érkezett jelentés. Az egészségügyi miniszter szerint az adatok javulása az oltásoknak tudható be. ","shortLead":"A vasárnap este zárult 24 órában 82 páciens haláláról érkezett jelentés. Az egészségügyi miniszter szerint az adatok...","id":"20210308_koronavirus_jarvany_egyesult_kiralysag_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de0a515b-4d24-4228-823a-edb64814a7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31e20b5-367a-4d4e-aefa-34515968f85a","keywords":null,"link":"/vilag/20210308_koronavirus_jarvany_egyesult_kiralysag_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. március. 08. 05:19","title":"Tavaly nyár óta nem volt ennyire kevés áldozata a koronavírusnak az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f7d7ff5-7080-4250-9f74-1859f82ac918","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rasszizmus vádját nem szabad szó nélkül hagyni a munkáspárti oktatásügyi árnyékminiszter szerint.","shortLead":"A rasszizmus vádját nem szabad szó nélkül hagyni a munkáspárti oktatásügyi árnyékminiszter szerint.","id":"20210308_Meghan_Markle_allitasait_kivizsgaltatna_a_Munkaspart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f7d7ff5-7080-4250-9f74-1859f82ac918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ddf279d-d678-40ec-b758-972eaa2ae3fd","keywords":null,"link":"/elet/20210308_Meghan_Markle_allitasait_kivizsgaltatna_a_Munkaspart","timestamp":"2021. március. 08. 12:10","title":"Meghan Markle állításait kivizsgáltatná a Munkáspárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]