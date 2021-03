Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac54b906-befe-44f9-b70f-d34d5907587d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megbetegedések túlnyomó többségét ma már az angol vírusvariáns okozza. A beoltottak száma átlépte az egymilliót. Ez volt az operatív törzs hétfői tájékoztatója.","shortLead":"A megbetegedések túlnyomó többségét ma már az angol vírusvariáns okozza. A beoltottak száma átlépte az egymilliót...","id":"20210308_operativ_torzs_marcius_8_oltas_vakcina_astrazeneca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac54b906-befe-44f9-b70f-d34d5907587d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36bf716d-514b-4028-9db1-87d08df71564","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_operativ_torzs_marcius_8_oltas_vakcina_astrazeneca","timestamp":"2021. március. 08. 12:22","title":"Müller Cecília: Nagyon sokan kerülnek most kórházba, olyan fiatalok is, akiknek gyorsan romlik az állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24a7723-f7c7-49bf-bbcf-349146157c99","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több száz ember, döntően fiatalok tüntettek vasárnap délután Prágában a koronavírus-járvány fékezését célzó, a közéletet korlátozó kormányzati intézkedések ellen.","shortLead":"Több száz ember, döntően fiatalok tüntettek vasárnap délután Prágában a koronavírus-járvány fékezését célzó...","id":"20210307_Osszecsaptak_a_rendorokkel_a_lezarasok_ellen_tunteto_csehek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a24a7723-f7c7-49bf-bbcf-349146157c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5ed282-1f7f-425c-a4b6-e89e8fd39703","keywords":null,"link":"/elet/20210307_Osszecsaptak_a_rendorokkel_a_lezarasok_ellen_tunteto_csehek","timestamp":"2021. március. 07. 18:25","title":"Összecsaptak a rendőrökkel a lezárások ellen tüntető csehek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b","c_author":"Bihari Ádám - Ballai Vince","category":"itthon","description":"Különösebb károk nélkül beismerhette volna a tömeges oltás főpróbáján keletkezett hibát a kormányzat, de a maszatolós kommunikációval csak rontott a helyzeten. Bőhm Kornél kríziskommunikációs szakember szerint a hétvégi káosz paradox módon még javíthat is az oltási kedven, de az államba vetett bizalmon inkább rontott.","shortLead":"Különösebb károk nélkül beismerhette volna a tömeges oltás főpróbáján keletkezett hibát a kormányzat, de a maszatolós...","id":"20210308_koronavirus_astrazeneca_oltasi_kaosz_orbankormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f4ce42-6df3-4eda-bc09-9dbcc4846b50","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_koronavirus_astrazeneca_oltasi_kaosz_orbankormany","timestamp":"2021. március. 08. 20:00","title":"Tiszta beszéddel kezelhették volna az oltási baklövést, csak épp ez nem az a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452bb41c-b2ac-458d-8b65-5a3169ad44db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából 20-25 ember a büfében tartózkodott, ahol alkoholt is ittak.","shortLead":"Nagyjából 20-25 ember a büfében tartózkodott, ahol alkoholt is ittak.","id":"20210308_Nezo_biztonsagi_or_pomazi_focimeccs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=452bb41c-b2ac-458d-8b65-5a3169ad44db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f48cd3-d5de-425a-9a0c-f45a0108b04c","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_Nezo_biztonsagi_or_pomazi_focimeccs","timestamp":"2021. március. 08. 21:59","title":"Ötven nézőből lett biztonsági őr egy pomázi meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72913c2-ddf5-4e49-b16c-91b1e41eeb49","c_author":"Bihari Ádám, Gáti Júlia","category":"360","description":"Míg a kórházakban az új jogállási szerződések megkötése zajlott viharos körülmények között, az orvosi munka másik frontján is nagy a káosz: a háziorvosok többségét is válaszút elé állította a kormány a járvány kellős közepén.","shortLead":"Míg a kórházakban az új jogállási szerződések megkötése zajlott viharos körülmények között, az orvosi munka másik...","id":"20210307_haziorvosok_praxiskozosseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d72913c2-ddf5-4e49-b16c-91b1e41eeb49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628216da-5609-43d0-802d-7b4bb31bd5ee","keywords":null,"link":"/360/20210307_haziorvosok_praxiskozosseg","timestamp":"2021. március. 07. 11:00","title":"A praxisközösség sikertörténet is lehet, de az ördög az ismeretlen részletekben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az intézmény infektológus főorvosa szerint most már gyakori, hogy egész családokon „átvonul” a fertőzés.","shortLead":"Az intézmény infektológus főorvosa szerint most már gyakori, hogy egész családokon „átvonul” a fertőzés.","id":"20210309_koronavirus_jarvany_covid19_del_pesti_centrumkorhaz_szlavik_janos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e01b03f-aebd-4eac-aa1d-cfc2256b4f6a","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_koronavirus_jarvany_covid19_del_pesti_centrumkorhaz_szlavik_janos","timestamp":"2021. március. 09. 08:52","title":"Megteltek a koronavírusos betegek számára fenntartott ágyak a Dél-pesti Centrumkórházban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7f416b-3b3c-4ac1-8ac5-6c9b56fab8f6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Bekerülhet a svájci alkotmányba, hogy nyilvános helyen, üzletekben és vendéglátóhelyeken tilos az arcot eltakaró ruhadarab viselése, miután vasárnap a svájci választópolgárok többsége támogatta az erre vonatkozó javaslatot.","shortLead":"Bekerülhet a svájci alkotmányba, hogy nyilvános helyen, üzletekben és vendéglátóhelyeken tilos az arcot eltakaró...","id":"20210307_Megszavaztak_Svajcban_hogy_ne_lehessen_arcot_eltakaro_ruhadarabot_viselni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb7f416b-3b3c-4ac1-8ac5-6c9b56fab8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b31238d-be2a-42c2-bdbc-08dcfd9b883d","keywords":null,"link":"/elet/20210307_Megszavaztak_Svajcban_hogy_ne_lehessen_arcot_eltakaro_ruhadarabot_viselni","timestamp":"2021. március. 07. 17:40","title":"Megszavazták Svájcban, hogy ne lehessen arcot eltakaró ruhadarabot viselni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309d3ba0-b45a-47a6-9530-dddc4a6cbf4f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerdától a közösségi közlekedési járatok tanszüneti menetrend szerint közlekednek.

","shortLead":"Szerdától a közösségi közlekedési járatok tanszüneti menetrend szerint közlekednek.

","id":"20210308_bkk_tanszunet_menetrend_valtozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=309d3ba0-b45a-47a6-9530-dddc4a6cbf4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc7766e-2954-4cac-864c-3bef78d5bec5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_bkk_tanszunet_menetrend_valtozas","timestamp":"2021. március. 08. 12:01","title":"Megint változik a BKK-járatok menetrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]