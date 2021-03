Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e8f2453-265d-41b5-812d-f844a886c505","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 806 kórházban ápolt páciens szorul gépi lélegeztetésre.","shortLead":"Már 806 kórházban ápolt páciens szorul gépi lélegeztetésre.","id":"20210308_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e8f2453-265d-41b5-812d-f844a886c505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba820eab-0ec9-4aae-93ab-6a9340c6d203","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. március. 08. 10:19","title":"Koronavírus: elhunyt újabb 115 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49480356-5fc3-428c-b41e-6f4c7f0fbb79","c_author":"Daczi Dóra","category":"360","description":"Sietnek a fejlesztők, hogy minél több építési engedélyt gyűjtsenek be a 2022 végéig élő ötszázalékos áfával. Az idén még viszonylag sok az átadás, de ezzel együtt az új lakásoknál némi drágulás várható.","shortLead":"Sietnek a fejlesztők, hogy minél több építési engedélyt gyűjtsenek be a 2022 végéig élő ötszázalékos áfával. Az idén...","id":"202109__lakasepitesek_afa_a_centrumban_kozos_terek__betarazas_kiurites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49480356-5fc3-428c-b41e-6f4c7f0fbb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02c45d3c-8cb5-4399-a841-cd1be0aca019","keywords":null,"link":"/360/202109__lakasepitesek_afa_a_centrumban_kozos_terek__betarazas_kiurites","timestamp":"2021. március. 08. 13:00","title":"Tovább tart a lakásépítési láz, pörgeti a piacot az 5%-os áfa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c","c_author":"Windisch Judit - Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Minden eddiginél több koronavírusos beteget kezelnek kórházban, közülük durván minden 10. ember lélegeztetőgépen van. A Semmelweis Egyetem rektora korábban arról beszélt, a magyar egészségügyi személyzet teherbíró képessége 1000 lélegeztetett beteg körül határozható meg, ekkora és ennél nagyobb számú súlyos állapotban lévő beteget hosszú időn keresztül az ellátórendszer nem bír el. Ha a jelenlegi növekedési ütem marad, pár napon belül elérhetjük ezt a számot. ","shortLead":"Minden eddiginél több koronavírusos beteget kezelnek kórházban, közülük durván minden 10. ember lélegeztetőgépen van...","id":"20210309_covid_korhaz_intenziv_osztaly_lelegeztetogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a7c007-c95a-4dc9-b03f-f98a000c1fd8","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_covid_korhaz_intenziv_osztaly_lelegeztetogep","timestamp":"2021. március. 09. 15:40","title":"Két hét alatt duplázódott meg a lélegeztetőgépen lévő koronavírusos betegek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d1febad-556a-4fff-a5bc-879debd41a94","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Felmérték egy online kérdőívvel, hogy a lakásfelújítást tervezők mekkora hányadát győzte meg az állami támogatás, és azt is, hogy mit kívánnak leginkább felújítani. ","shortLead":"Felmérték egy online kérdőívvel, hogy a lakásfelújítást tervezők mekkora hányadát győzte meg az állami támogatás, és...","id":"20210309_otthonfelujitasi_tamogatas_felmeres_wallplex","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d1febad-556a-4fff-a5bc-879debd41a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a04c6ed-e04c-4013-9136-8b056f4e97a0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210309_otthonfelujitasi_tamogatas_felmeres_wallplex","timestamp":"2021. március. 09. 15:42","title":"Lakásbelső felújítására költené a többség az állami támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d6c6576-8a16-4f13-b073-55321017a4d6","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Magyarországra is megérkezett a világ egyik leginspirálóbb társadalmi felelősségvállalási programja. A Samsung és az EdisonKinds Megoldások a holnapért kihívása lehetőséget ad a fiataloknak, hogy kreatív ötleteikkel jobbá tegyék a világot.","shortLead":"Magyarországra is megérkezett a világ egyik leginspirálóbb társadalmi felelősségvállalási programja. A Samsung és...","id":"samsungbch_20210305_A_jovot_nem_keszen_kapjuk__de_mit_tehet_erte_a_mai_fiatalsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d6c6576-8a16-4f13-b073-55321017a4d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e671f856-f195-47da-ad1e-a399b5e8846c","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20210305_A_jovot_nem_keszen_kapjuk__de_mit_tehet_erte_a_mai_fiatalsag","timestamp":"2021. március. 08. 11:30","title":"A jövőt nem készen kapjuk – de mit tehet érte a mai fiatalság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"28671a2f-aae6-4d14-931b-3575cce59e5f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple új szolgáltatása lehetővé teszi, hogy az iCloudban őrzött fotók automatikusan átkerüljenek a Google fotótárába.","shortLead":"Az Apple új szolgáltatása lehetővé teszi, hogy az iCloudban őrzött fotók automatikusan átkerüljenek a Google fotótárába.","id":"20210308_apple_iclouds_fotok_athelyezese_google_fotokba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28671a2f-aae6-4d14-931b-3575cce59e5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5740401-83c8-45c2-8664-5eee838f79a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_apple_iclouds_fotok_athelyezese_google_fotokba","timestamp":"2021. március. 08. 07:03","title":"Ha iPhone-ja van, mostantól átpakolhatja fotóit a Google tárhelyére is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204954d9-8bb6-43a9-ab78-c7c6d40aea74","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A salzburgi és a bukaresti beteg sem járt külföldön.","shortLead":"A salzburgi és a bukaresti beteg sem járt külföldön.","id":"20210308_Ausztriaban_es_Romaniaban_is_megjelent_a_brazil_virusmutacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=204954d9-8bb6-43a9-ab78-c7c6d40aea74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f86b2020-eb89-4aac-bb84-4c89be3288aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_Ausztriaban_es_Romaniaban_is_megjelent_a_brazil_virusmutacio","timestamp":"2021. március. 08. 20:44","title":"Ausztriában és Romániában is megjelent a brazil vírusmutáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c1a394-235f-4744-8717-d7e15db84490","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Növelheti a koronavírus-fertőzés kockázatát a levegő magas pollentartalma egy új német kutatás szerint. ","shortLead":"Növelheti a koronavírus-fertőzés kockázatát a levegő magas pollentartalma egy új német kutatás szerint. ","id":"20210309_koronavirus_jarvany_fertozes_allergia_pollenallargia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05c1a394-235f-4744-8717-d7e15db84490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a46652-6d04-4389-9e0e-27c5f064e217","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_koronavirus_jarvany_fertozes_allergia_pollenallargia","timestamp":"2021. március. 09. 14:33","title":"Nagyobb eséllyel fertőzhet a koronavírus a pollenszezonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]