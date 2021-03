Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c85fa36b-ec4e-4867-9d7c-5c8bb692bf63","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A jövőben nem ígérkezik könnyűnek a mutatvány, hogy a magyar kormányfő továbbra is törleszkedjen Moszkvához és Pekinghez, miközben besöpri az uniós tagság minden várt előnyét – áll a Financial Timesban megjelent véleménycikkben.","shortLead":"A jövőben nem ígérkezik könnyűnek a mutatvány, hogy a magyar kormányfő továbbra is törleszkedjen Moszkvához és...","id":"20210309_FT_Europanak_kezd_elege_lenni_Orbanbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c85fa36b-ec4e-4867-9d7c-5c8bb692bf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d5cde17-d1fb-4ba0-adc0-57bee5ba6050","keywords":null,"link":"/360/20210309_FT_Europanak_kezd_elege_lenni_Orbanbol","timestamp":"2021. március. 09. 07:30","title":"FT: Európának kezd elege lenni Orbánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1281325c-156f-40a5-8632-73eb51db9a8d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azok szabadulhatnak, akiket legfeljebb öt év szabadságvesztésre ítéltek. A politikai foglyokat sem engedik szabadon.","shortLead":"Azok szabadulhatnak, akiket legfeljebb öt év szabadságvesztésre ítéltek. A politikai foglyokat sem engedik szabadon.","id":"20210308_burundiban_borton_amnesztia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1281325c-156f-40a5-8632-73eb51db9a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d2be06-1f3d-49be-b4d6-5819bfbf283d","keywords":null,"link":"/vilag/20210308_burundiban_borton_amnesztia","timestamp":"2021. március. 08. 21:54","title":"Burundiban elengedik a rabok csaknem 40 százalékát a börtönökből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy személyautóban is kár keletkezett.","shortLead":"Egy személyautóban is kár keletkezett.","id":"20210308_kigyulladt_busz_tuzoltok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8297b589-1210-4232-b362-eaae8be5378b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_kigyulladt_busz_tuzoltok","timestamp":"2021. március. 08. 06:34","title":"Kigyulladt egy busz Ácson, házakat is elértek a lángjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"663350ce-2417-441b-b092-38476753d505","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Személyében az első római katolikus egyházfő kereste fel Irakot. ","shortLead":"Személyében az első római katolikus egyházfő kereste fel Irakot. ","id":"20210307_Kurdisztan_szekhelyen_Erbilben_celebralt_szentmiset_Ferenc_papa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=663350ce-2417-441b-b092-38476753d505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd0d602-349c-4f19-8333-0d3dd16ef6ef","keywords":null,"link":"/vilag/20210307_Kurdisztan_szekhelyen_Erbilben_celebralt_szentmiset_Ferenc_papa","timestamp":"2021. március. 07. 20:56","title":"Kurdisztán székhelyén, Erbílben pontifikált szentmisét Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309d3ba0-b45a-47a6-9530-dddc4a6cbf4f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerdától a közösségi közlekedési járatok tanszüneti menetrend szerint közlekednek.

","shortLead":"Szerdától a közösségi közlekedési járatok tanszüneti menetrend szerint közlekednek.

","id":"20210308_bkk_tanszunet_menetrend_valtozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=309d3ba0-b45a-47a6-9530-dddc4a6cbf4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc7766e-2954-4cac-864c-3bef78d5bec5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_bkk_tanszunet_menetrend_valtozas","timestamp":"2021. március. 08. 12:01","title":"Megint változik a BKK-járatok menetrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdc80104-b218-4bc5-93ae-51ba818c49ca","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Véget ért az új-zélandi Aucklandben vasárnap a koronavírus-járvány miatt elrendelt egyhetes zárlat, néhány járványügyi rendelkezés azonban továbbra is érvényben maradt.","shortLead":"Véget ért az új-zélandi Aucklandben vasárnap a koronavírus-járvány miatt elrendelt egyhetes zárlat, néhány járványügyi...","id":"20210307_Veget_ert_az_egyhetes_zarlat_Aucklandben_ahol_egy_fertozott_miatt_rendeltek_el_teljes_karantent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdc80104-b218-4bc5-93ae-51ba818c49ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a370ca0-e483-4dff-9ee4-9a12d2077f60","keywords":null,"link":"/elet/20210307_Veget_ert_az_egyhetes_zarlat_Aucklandben_ahol_egy_fertozott_miatt_rendeltek_el_teljes_karantent","timestamp":"2021. március. 07. 08:59","title":"Véget ért az egyhetes zárlat Aucklandben, ahol egy fertőzött miatt rendeltek el teljes karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen magyar városban sem csökkentek az értékek.","shortLead":"Egyetlen magyar városban sem csökkentek az értékek.","id":"20210308_Koronavirus_szennyviz_koncentracio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ecaf33-b5af-4baa-b05a-75dd56d94937","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_Koronavirus_szennyviz_koncentracio","timestamp":"2021. március. 08. 15:17","title":"Az őszi csúcs közelében a koronavírus szennyvízben mért koncentrációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b077cfb0-4796-425b-8212-d693e6d9873e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A magyar férfiak és a nők életszínvonala közötti különbség nagy, de legalább folyamatosan csökken - egészen addig, amíg nem jön egy válság, akkor a nők helyzete jóval rosszabb lesz. Vagy addig, amíg nem kell egyedül nevelni a gyerekeket. ","shortLead":"A magyar férfiak és a nők életszínvonala közötti különbség nagy, de legalább folyamatosan csökken - egészen addig, amíg...","id":"20210308_nok_es_ferfiak_magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b077cfb0-4796-425b-8212-d693e6d9873e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9434cb99-2e0f-4af8-9920-351a7ea8585d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210308_nok_es_ferfiak_magyarorszagon","timestamp":"2021. március. 08. 17:40","title":"Amint jön a válság, a nők munkája nagyobb veszélybe kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]