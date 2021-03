Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be3b33fa-a762-401a-9466-0f68185c2df9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Anafilaxiás sokkokról, darázscsípés-allergiáról, és a különböző betegségek és a koronavírus elleni oltások kapcsolatáról szóló kérdésekre válaszolt Merkely Béla csütörtökön a Kossuth rádió adásában.","shortLead":"Anafilaxiás sokkokról, darázscsípés-allergiáról, és a különböző betegségek és a koronavírus elleni oltások...","id":"20210318_koronavirus_merkely_bela_virusinfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be3b33fa-a762-401a-9466-0f68185c2df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b745a9-5a4f-44eb-8d8e-d4c8f65e5a91","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_koronavirus_merkely_bela_virusinfo","timestamp":"2021. március. 18. 14:27","title":"Merkely Béla: A Covidból felgyógyultaknak egy oltás is elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5040f4-5e1a-4f97-bbdf-79888de71336","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csúcson az egy nap alatt elhunyt koronavírusos betegek száma is. ","shortLead":"Csúcson az egy nap alatt elhunyt koronavírusos betegek száma is. ","id":"20210319_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e5040f4-5e1a-4f97-bbdf-79888de71336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e27f9ca-2f27-47e9-9bba-f26134966fdc","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. március. 19. 09:30","title":"Koronavírus: minden eddiginél több, 10 759 új fertőzöttet jelentettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"060a64d9-a95f-458b-883f-259542dbd352","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A túl magas árakra hivatkozva a kormány utasította a MÁV-HÉV-et, hogy vonja vissza az új járművek beszerzésére kiírt közbeszerzést, és írja ki újra. Az orosz Transzmasholding korábban nagyon el akart indulni a tenderen, de nem tudta teljesíteni az alapvető feltételeket sem. Most újra esélyt kaphat. ","shortLead":"A túl magas árakra hivatkozva a kormány utasította a MÁV-HÉV-et, hogy vonja vissza az új járművek beszerzésére kiírt...","id":"20210318_Dirket36_A_kormany_visszavonatja_a_HEVjarmubeszerzest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=060a64d9-a95f-458b-883f-259542dbd352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022eb695-ce72-4ad9-908f-955dd7785665","keywords":null,"link":"/kkv/20210318_Dirket36_A_kormany_visszavonatja_a_HEVjarmubeszerzest","timestamp":"2021. március. 18. 13:26","title":"Direkt36: A kormány visszavonatja a 200 milliárdos HÉV-járműbeszerzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70436fc1-c9f8-44af-8f5f-f9682a9ff1fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Effie nevű nő azt állítja, hogy Armie Hammer 2017 áprilisában megerőszakolta.","shortLead":"Egy Effie nevű nő azt állítja, hogy Armie Hammer 2017 áprilisában megerőszakolta.","id":"20210319_Nemi_eroszakkal_vadoljak_a_Szolits_a_neveden_szineszet_Armie_Hammert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70436fc1-c9f8-44af-8f5f-f9682a9ff1fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a842e25-319a-4f3a-b5a6-28848c1f1a87","keywords":null,"link":"/elet/20210319_Nemi_eroszakkal_vadoljak_a_Szolits_a_neveden_szineszet_Armie_Hammert","timestamp":"2021. március. 19. 09:21","title":"Nemi erőszakkal vádolják a Szólíts a neveden színészét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A gyermek így védett a vírussal szemben, csak azt nem tudni, meddig.","shortLead":"A gyermek így védett a vírussal szemben, csak azt nem tudni, meddig.","id":"20210318_koronavirus_csecsemo_antitest_moderna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f4d714-f557-4220-ab80-9a58d666a818","keywords":null,"link":"/elet/20210318_koronavirus_csecsemo_antitest_moderna","timestamp":"2021. március. 18. 06:55","title":"Koronavírus elleni antitestekkel született egy csecsemő pár héttel azután, hogy anyját beoltották a Moderna vakcinájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52d941d4-3ebd-41d6-a9fe-e160edb19cbe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ITM sikerjelentést tett közzé, pedig továbbra sincs mire büszkének lenni.\r

\r

","shortLead":"Az ITM sikerjelentést tett közzé, pedig továbbra sincs mire büszkének lenni.\r

\r

","id":"20210318_A_tavalyi_negativ_rekordnal_kicsit_tobben_jelentkeztek_a_felsooktatasba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52d941d4-3ebd-41d6-a9fe-e160edb19cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3f83135-dee4-4609-9091-5dde6c075e34","keywords":null,"link":"/elet/20210318_A_tavalyi_negativ_rekordnal_kicsit_tobben_jelentkeztek_a_felsooktatasba","timestamp":"2021. március. 18. 11:38","title":"A tavalyi negatív rekord után kicsit többen jelentkeztek a felsőoktatásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab004741-8752-4b70-ade2-da88fda37a65","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Lovász László rangos matematikai díjának háttere.","shortLead":"Lovász László rangos matematikai díjának háttere.","id":"20210318_Niels_Henrik_Abel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab004741-8752-4b70-ade2-da88fda37a65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36af28fc-221b-4c5a-9464-eb94b4b73f23","keywords":null,"link":"/360/20210318_Niels_Henrik_Abel","timestamp":"2021. március. 18. 19:00","title":"Nobel neve fogalom, de ki volt Niels Henrik Abel, a \"matematikai Nobel-díj\" névadója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc9457f1-dada-49f0-b357-62275e64cc89","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha létezne Transporter GTI, akkor valahogy így nézhetne ki. ","shortLead":"Ha létezne Transporter GTI, akkor valahogy így nézhetne ki. ","id":"20210319_Volkswagen_Transporter_Sportline","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc9457f1-dada-49f0-b357-62275e64cc89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3667f00c-2506-4076-a025-8813d0b74aa4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210319_Volkswagen_Transporter_Sportline","timestamp":"2021. március. 19. 10:47","title":"Jól áll a gyári tuning a Volkswagen Transporternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]