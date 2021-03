Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ede81cb-b390-4201-a739-8dfcadb1a327","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Egyelőre 45 milliárd forintot kaphatnak a 2 ezer lakosnál kisebb települések boltosai, de információink szerint a kormány hajlandó akár több pénzt is költeni a falusi kisboltokra. Kérdés: megtérül-e valaha is, és működni fog-e a kormányzati elképzelés, hogy a postai szolgáltatások tartják majd életben az üzleteket.","shortLead":"Egyelőre 45 milliárd forintot kaphatnak a 2 ezer lakosnál kisebb települések boltosai, de információink szerint...","id":"20210318_kisboltok_allami_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ede81cb-b390-4201-a739-8dfcadb1a327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7de04ff-931f-4e86-836f-49d15d261756","keywords":null,"link":"/kkv/20210318_kisboltok_allami_tamogatas","timestamp":"2021. március. 18. 14:05","title":"Elég az állam pénze arra, hogy lenyomják a falusi kisboltok a városi szupermarketeket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d400d7c8-0120-44e3-a374-b761e9426d25","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A járványhelyzet miatt csak az a szlovák állampolgár hagyhatja el az országot szombattól, aki nem szabadidős útra indul.","shortLead":"A járványhelyzet miatt csak az a szlovák állampolgár hagyhatja el az országot szombattól, aki nem szabadidős útra indul.","id":"20210318_koronavirus_szlovakia_korlatozas_utazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d400d7c8-0120-44e3-a374-b761e9426d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44109e04-575c-4f17-9416-def40c6c8be3","keywords":null,"link":"/vilag/20210318_koronavirus_szlovakia_korlatozas_utazas","timestamp":"2021. március. 18. 20:52","title":"Megtiltja a turistáskodást a szlovák kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a8a3f4-3c45-42b9-aa34-ce4be9d3e199","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hír igaz – írja Instagram-oldalán az ATV műsorvezetője.","shortLead":"A hír igaz – írja Instagram-oldalán az ATV műsorvezetője.","id":"20210318_karasz_robert_kinai_oltas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15a8a3f4-3c45-42b9-aa34-ce4be9d3e199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9d9dc7d-c44f-4a16-8a6e-e3aa726adb14","keywords":null,"link":"/elet/20210318_karasz_robert_kinai_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. március. 18. 17:34","title":"Megkapta az oltást, 10 nappal később koronavírusos lett Kárász Róbert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7cc7d74-259e-485c-b0a3-5c12f9fe3d3d","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Egy kirakat többre hivatott, mint hogy megmutassa, mi kapható az üzletben. Ha nemcsak a termék, hanem az általa nyújtott élmény is fontos, statikus eszközökkel nem mindig adható át az üzenet.","shortLead":"Egy kirakat többre hivatott, mint hogy megmutassa, mi kapható az üzletben. Ha nemcsak a termék, hanem az általa...","id":"samsungbch_20210317_Ha_igy_invitalnak_kavera_azt_lehetetlen_visszautasitani__a_marketing_uj_generacioja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7cc7d74-259e-485c-b0a3-5c12f9fe3d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca95b6e-a137-4b00-abb4-135611ffafe3","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20210317_Ha_igy_invitalnak_kavera_azt_lehetetlen_visszautasitani__a_marketing_uj_generacioja","timestamp":"2021. március. 19. 07:30","title":"Ha így invitálnak kávéra, azt lehetetlen visszautasítani – a marketing új generációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"2488ba3e-ac7a-4ace-a0f4-460801a7f7e4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro a fertőzési csúcsok ellenére követeli a szövetségi állam által bevezetett korlátozások visszavonását.","shortLead":"Jair Bolsonaro a fertőzési csúcsok ellenére követeli a szövetségi állam által bevezetett korlátozások visszavonását.","id":"20210319_jair_bolsonaro_korlatozasok_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2488ba3e-ac7a-4ace-a0f4-460801a7f7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"116d0e05-0e35-4f7e-a572-f8ed7c3e25e9","keywords":null,"link":"/vilag/20210319_jair_bolsonaro_korlatozasok_koronavirus","timestamp":"2021. március. 19. 20:36","title":"A legfelsőbb bíróságon támadta meg a korlátozásokat a brazil elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A német csatorna megjegyzést fűzött a várfelújításról szóló anyagához, amely miatt egy helyi szervezet is felháborodását fejezte ki.","shortLead":"A német csatorna megjegyzést fűzött a várfelújításról szóló anyagához, amely miatt egy helyi szervezet is...","id":"20210319_deutsche_welle_budai_var_riport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f734af38-0436-4364-a815-062c43a5f486","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_deutsche_welle_budai_var_riport","timestamp":"2021. március. 19. 13:24","title":"A Deutsche Welle elnézést kér, ha egyoldalúnak tűnt a Budai Vár-riportja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078e8c7f-3934-450c-b607-7c0a6a0ae956","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A törzsrészvények után járna a 99 eurócent, a dolgozói részvényekért viszont már közel 204 ezer eurót fizetne ki a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő.","shortLead":"A törzsrészvények után járna a 99 eurócent, a dolgozói részvényekért viszont már közel 204 ezer eurót fizetne ki...","id":"20210318_graphisoft_ingatlanfejleszto_99_cent_osztalek_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=078e8c7f-3934-450c-b607-7c0a6a0ae956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7224dc3-7fa3-4dc6-96c5-97ec68746fda","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210318_graphisoft_ingatlanfejleszto_99_cent_osztalek_2020","timestamp":"2021. március. 18. 20:32","title":"99 eurócent osztalékot fizetne 2020 után a Graphisoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11aab1c-26d5-4455-a300-8f34e009e611","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A húsvétra és a nagyhétre vonatkozó szabályokat jövő pénteken jelenti be, a lazítás lépcsőzetes lehet. Ennek időpontját még nem tudta megmondani, ahhoz kötik ugyanis, hogy legyen 2,5 millió beoltott ember. Közben minden eddiginél több, 213 koronavírusos beteg hunyt el egy nap alatt.","shortLead":"A húsvétra és a nagyhétre vonatkozó szabályokat jövő pénteken jelenti be, a lazítás lépcsőzetes lehet. Ennek időpontját...","id":"20210319_Orban_Viktor_bejelenti_a_kovetkezo_hetek_menetrendjet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a11aab1c-26d5-4455-a300-8f34e009e611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f5a539-8c4b-464c-9045-c0e2811ee689","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_Orban_Viktor_bejelenti_a_kovetkezo_hetek_menetrendjet","timestamp":"2021. március. 19. 07:35","title":"Orbán Viktor: Hétfőtől egy hétig még biztos maradnak a jelenlegi szabályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]