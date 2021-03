Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e50ed733-afb8-4ded-8728-5740fafa1cb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Media1 szerint a Telekom hálózatán majdnem 40, a Diginél pedig mintegy 130 televíziós csatornához férhet hozzá bizonyos településeken az is, akinek csak internetre van előfizetése. A Telekom cáfol.","shortLead":"A Media1 szerint a Telekom hálózatán majdnem 40, a Diginél pedig mintegy 130 televíziós csatornához férhet hozzá...","id":"20210324_telekom_digi_kabeltelevizio_kodolas_ingyenes_tevezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e50ed733-afb8-4ded-8728-5740fafa1cb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f83538e-07c8-4f44-a7ef-d77b3d5e5071","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_telekom_digi_kabeltelevizio_kodolas_ingyenes_tevezes","timestamp":"2021. március. 24. 18:03","title":"Lemaradt a kódolás, sok helyen ingyen nézhetők az előfizetéses televíziócsatornák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b16664f-34ad-444c-ab8f-e636a127c4af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Witzmann Mihály, a térség fideszes országgyűlési képviselője megállapodott a Miniszterelnökséggel.","shortLead":"Witzmann Mihály, a térség fideszes országgyűlési képviselője megállapodott a Miniszterelnökséggel.","id":"20210326_Nem_epul_Balatonvilagosi_szalloda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b16664f-34ad-444c-ab8f-e636a127c4af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8afbcad1-3d0e-41e4-ab0e-ce207225ee39","keywords":null,"link":"/kkv/20210326_Nem_epul_Balatonvilagosi_szalloda","timestamp":"2021. március. 26. 13:08","title":"Már biztosan nem épül meg a balatonvilágosi betonmonstrum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1da47ea5-8829-4d11-b9c6-f71e51d2beb5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két héttel azután, hogy megszületett a gyereke, tragikus hirtelenséggel meghalt egy sásdi édesanya. A település polgármestere az emberek segítségét kérte, hogy a csecsemő életkezdését és az özveggyé vált apa életét megkönnyítsék. ","shortLead":"Két héttel azután, hogy megszületett a gyereke, tragikus hirtelenséggel meghalt egy sásdi édesanya. A település...","id":"20210325_csecsemo_sasd_egyedul_maradt_apa_flora_jusztinger_janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1da47ea5-8829-4d11-b9c6-f71e51d2beb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2095ca8a-10f6-46a4-8a62-838644088ce1","keywords":null,"link":"/elet/20210325_csecsemo_sasd_egyedul_maradt_apa_flora_jusztinger_janos","timestamp":"2021. március. 25. 10:37","title":"Összefogás indult a kéthetes csecsemővel egyedül maradt apa megsegítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c70c5a-e2b8-4393-b0c3-da030eea78d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két férfi és édesanyjuk a közösségi oldalakon megismert nőket futtatott, akiket később bántalmaztak és éheztettek.","shortLead":"Két férfi és édesanyjuk a közösségi oldalakon megismert nőket futtatott, akiket később bántalmaztak és éheztettek.","id":"20210325_Prostitucio_emberkereskedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22c70c5a-e2b8-4393-b0c3-da030eea78d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e2688f7-df31-4dff-8eca-45524a8f41e5","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_Prostitucio_emberkereskedelem","timestamp":"2021. március. 25. 10:00","title":"Kiskorút is prostitúcióra kényszerített egy hódmezővásárhelyi család ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Speciális beszédgyorsítási funkciót fog bevezetni a WhatsApp. A netre már az is kikerült, hogyan fog kinézni az újdonság felhasználói felülete.\r

","shortLead":"Speciális beszédgyorsítási funkciót fog bevezetni a WhatsApp. A netre már az is kikerült, hogyan fog kinézni...","id":"20210325_whatsapp_valtoztathato_sebessegu_lejatszas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8a7174d-d1ca-4af0-8c4d-014479795392","keywords":null,"link":"/tudomany/20210325_whatsapp_valtoztathato_sebessegu_lejatszas","timestamp":"2021. március. 25. 10:03","title":"Megmutatjuk: ilyen lesz a WhatsApp változtatható sebességű lejátszása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e7c02e3-f3f9-4e09-88cd-a879d49f23f3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A svájci sportvezetőnek és a FIFA korábbi főtitkárának egymillió svájci frankos büntetést is fizetnie kell.","shortLead":"A svájci sportvezetőnek és a FIFA korábbi főtitkárának egymillió svájci frankos büntetést is fizetnie kell.","id":"20210324_FIFA_eltiltas_Sepp_Blatter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e7c02e3-f3f9-4e09-88cd-a879d49f23f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc317a4a-f4f2-4a52-8cc0-5438158cbd40","keywords":null,"link":"/sport/20210324_FIFA_eltiltas_Sepp_Blatter","timestamp":"2021. március. 24. 16:09","title":"További közel hét évre eltiltották a futballtól Joseph Blatter volt FIFA-elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd52e418-7941-4c4a-9dd9-e2593943cd96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kérvényezte, hogy a menedzsere, Jodi Montgomery felelhessen a személyes ügyeiért. ","shortLead":"Kérvényezte, hogy a menedzsere, Jodi Montgomery felelhessen a személyes ügyeiért. ","id":"20210325_Britney_Spears_birosag_gondnoksag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd52e418-7941-4c4a-9dd9-e2593943cd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47aa6ccf-28c0-43d7-932e-730f80d3a4cc","keywords":null,"link":"/elet/20210325_Britney_Spears_birosag_gondnoksag","timestamp":"2021. március. 25. 19:40","title":"Britney Spears a bírósághoz fordult, hogy megszabadulhasson apja felügyeletétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bdd02d6-c6ed-40f0-ae2d-fe21fa8e9005","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A spanyol La Liga lett az elmúlt évtized legjobb bajnoksága, a magyar nem fért be a TOP 40-be.","shortLead":"A spanyol La Liga lett az elmúlt évtized legjobb bajnoksága, a magyar nem fért be a TOP 40-be.","id":"20210325_IFFHS_magyar_bajnoksag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bdd02d6-c6ed-40f0-ae2d-fe21fa8e9005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06a2707-1cb0-4321-926a-9b121b2d261a","keywords":null,"link":"/sport/20210325_IFFHS_magyar_bajnoksag","timestamp":"2021. március. 25. 14:45","title":"A bolíviai és a bolgár focibajnokság is jobb volt a magyarnál a statisztikai szövetség szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]