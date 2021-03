Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86de0a3b-b915-4715-93ae-de30f2f64a25","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több tízezer évvel korábban ismerhették már azokat a kőkorszaki szerszámkészítési technikákat, amelyeket korábban az olduvai és acheuleani emberek eddig megismert kultúrájától eredeztettek – állapította meg a Kenti Egyetem antropológiai tanszékén készült új kutatás.","shortLead":"Több tízezer évvel korábban ismerhették már azokat a kőkorszaki szerszámkészítési technikákat, amelyeket korábban...","id":"20210330_kokorszaki_eszkozkeszites_osember_olduvai_acheuleani_ember","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86de0a3b-b915-4715-93ae-de30f2f64a25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"646fdc64-bfb5-41d3-b66b-d4085d41b97e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_kokorszaki_eszkozkeszites_osember_olduvai_acheuleani_ember","timestamp":"2021. március. 30. 06:03","title":"63 000 évet tévedhettek a tudósok, az ember már nagyon régóta készít magának eszközöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9694fc6-fe55-4ffd-94b7-73b9b3b8dc86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A PPF-et alapító Petr Kellner 56 éves volt.","shortLead":"A PPF-et alapító Petr Kellner 56 éves volt.","id":"20210329_ppf_csoport_petr_kellner_helikopter_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9694fc6-fe55-4ffd-94b7-73b9b3b8dc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c2f28c-bb78-4bb8-a457-77c9255cd55e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210329_ppf_csoport_petr_kellner_helikopter_baleset","timestamp":"2021. március. 29. 21:30","title":"A PPF bejelentette, kit neveznek ki a helikopter-balesetben meghalt cseh milliárdos helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok úszó egyelőre annak örül, hogy újra lehet versenyezni.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok úszó egyelőre annak örül, hogy újra lehet versenyezni.","id":"20210329_hossz_katinka_olimpia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d11c7a-c6c2-4378-a240-15bbb119e0ac","keywords":null,"link":"/sport/20210329_hossz_katinka_olimpia","timestamp":"2021. március. 29. 14:35","title":"Hosszú Katinka: Csak másodlagos, hányadik leszek a tokiói olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"389e0a30-34a2-419a-ab89-811813445936","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Kétfarkú Kutya Párt azután hozta létre a Nemzeti Szerverbiztosítási Alapkezelőt, hogy a csütörtökön elindított, vakcinaregisztráció ellenőrzésére szolgáló kormányzati tájékoztató oldal sokáig szinte elérhetetlen volt.","shortLead":"A Magyar Kétfarkú Kutya Párt azután hozta létre a Nemzeti Szerverbiztosítási Alapkezelőt, hogy a csütörtökön...","id":"20210329_koronavirus_vedooltas_regisztracio_mkkp_nemzeti_szerverbiztositasi_alapkezelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=389e0a30-34a2-419a-ab89-811813445936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e6a3a4-7ba6-4f94-b778-4b51bd30b672","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_koronavirus_vedooltas_regisztracio_mkkp_nemzeti_szerverbiztositasi_alapkezelo","timestamp":"2021. március. 29. 08:33","title":"Hiánypótló weboldalt készített a Kétfarkú Kutya Párt a kormányzati tájékoztató oldalakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd457d6-c303-4ff6-a40c-87970fb49549","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csúcson az aktív fertőzöttek és a kórházban ápoltak száma.","shortLead":"Csúcson az aktív fertőzöttek és a kórházban ápoltak száma.","id":"20210329_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dd457d6-c303-4ff6-a40c-87970fb49549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6748597b-32aa-4a79-8e8f-5b1ad5b78499","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. március. 29. 09:09","title":"Koronavírus: 189 elhunyt, 7263 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1adf1020-bb13-4ba3-87c5-5b0fb1070221","c_author":"hvg.hu/Blikk","category":"elet","description":"Betegségének kilencedik napja után fakadt ki a humorista a vírustagadók ellen. Azt mondja még mindig elég rosszul van. ","shortLead":"Betegségének kilencedik napja után fakadt ki a humorista a vírustagadók ellen. Azt mondja még mindig elég rosszul van. ","id":"20210328_Nincs_jol_a_covidos_Nacsa_Oliver_es_nem_erti_a_virustagadokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1adf1020-bb13-4ba3-87c5-5b0fb1070221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9998e6-3559-498f-a665-15e7e3ed7b7f","keywords":null,"link":"/elet/20210328_Nincs_jol_a_covidos_Nacsa_Oliver_es_nem_erti_a_virustagadokat","timestamp":"2021. március. 28. 11:23","title":"Nincs jól a covidos Nacsa Olivér és nem érti a vírustagadókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd39e9b-d68f-4ec0-b8e7-42b1df4be331","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"velemeny","description":"Húszezer magyar halottja van a koronavírusnak és ennek sokszorosa az, aki gyászol. Ők azok, akiknek a vírus eltűnése nem a régi világ visszatérését hozza majd, legfeljebb azt, hogy több pusztítás már nem lesz. Könnyű belefeledkezni a statisztikákba, de a számok itt embereket jelentenek. A húszezerből egy az apám. Egy a nagyapám. ","shortLead":"Húszezer magyar halottja van a koronavírusnak és ennek sokszorosa az, aki gyászol. Ők azok, akiknek a vírus eltűnése...","id":"20210329_covid_huszezer_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffd39e9b-d68f-4ec0-b8e7-42b1df4be331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e76bc3e-5b2f-4ded-abae-fe11ad8704f4","keywords":null,"link":"/velemeny/20210329_covid_huszezer_koronavirus","timestamp":"2021. március. 29. 20:00","title":"Akkor tanulod meg, milyen aljas a Covid, amikor a családodat veszi célba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf74766f-31f5-4fe2-b191-c9aa13b421c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a leggyorsabb asztali gépekben megtalálható RAM-modul is elmarad attól a fejlesztéstől, amellyel most a Samsung hozakodott elő.","shortLead":"Még a leggyorsabb asztali gépekben megtalálható RAM-modul is elmarad attól a fejlesztéstől, amellyel most a Samsung...","id":"20210329_512_gb_ram_ddr5_samsung","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf74766f-31f5-4fe2-b191-c9aa13b421c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b6039d-0ae1-4198-bb43-82c2a03dbf87","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_512_gb_ram_ddr5_samsung","timestamp":"2021. március. 29. 10:33","title":"512 GB-os RAM-ot fejlesztett a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]