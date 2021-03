Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dedikált csapatok mellett ma már a mesterséges intelligencia is besegít a közösségi oldalnak, hogy kevesebb legyen az álprofil.","shortLead":"A dedikált csapatok mellett ma már a mesterséges intelligencia is besegít a közösségi oldalnak, hogy kevesebb legyen...","id":"20210323_facebook_alprofil_kamuprofil_torles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1df554-289f-41bf-b388-739ea71f7948","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_facebook_alprofil_kamuprofil_torles","timestamp":"2021. március. 23. 10:39","title":"Három hónap alatt 1,3 milliárd kamuprofilt törölt a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47deab5f-2db8-479c-a056-4b7c3d88dd63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kínai és egy indiai oltóanyag érkezhet.","shortLead":"Egy kínai és egy indiai oltóanyag érkezhet.","id":"20210322_Muller_keleti_vakcina_engedely_OGYEI","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47deab5f-2db8-479c-a056-4b7c3d88dd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"680f8917-474d-46cd-b9d6-740b887986d4","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_Muller_keleti_vakcina_engedely_OGYEI","timestamp":"2021. március. 22. 12:30","title":"Müller: Két újabb keleti vakcinát engedélyezett az OGYÉI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Magánnyomozók és rendőrök közreműködésével gyűjtöttek információkat a náluk dolgozókról és a hozzájuk jelentkezőkről. ","shortLead":"Magánnyomozók és rendőrök közreműködésével gyűjtöttek információkat a náluk dolgozókról és a hozzájuk jelentkezőkről. ","id":"20210322_ikea_franciaorszag_versailles_kemkedes_dolgozo_jelentkezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1281ccb0-8c3f-4c11-92d7-713479f29133","keywords":null,"link":"/kkv/20210322_ikea_franciaorszag_versailles_kemkedes_dolgozo_jelentkezo","timestamp":"2021. március. 22. 15:45","title":"Azzal gyanúsítják az IKEA-t Franciaországban, hogy évekig kémkedtek a dolgozóik után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c860a1d-6b71-452a-904a-48add2093c74","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az UNICEF jelentése szerint a koronavírus-járvány alatt mintegy 3 milliárd ember nem tud szappannal és tiszta vízzel mosakodni.","shortLead":"Az UNICEF jelentése szerint a koronavírus-járvány alatt mintegy 3 milliárd ember nem tud szappannal és tiszta vízzel...","id":"20210322_UNICEF_gyerek_szennyezett_viz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c860a1d-6b71-452a-904a-48add2093c74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a640bf18-d99d-4a0d-9043-85e09a448dc1","keywords":null,"link":"/zhvg/20210322_UNICEF_gyerek_szennyezett_viz","timestamp":"2021. március. 22. 13:15","title":"Naponta 700 gyerek hal meg a szennyezett víz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64fe3f8-ede2-4b9d-b21c-4b8c254be0a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azért annyira lefoglalta a küzdelem, hogy ne figyeljen az őt videózókra.","shortLead":"Azért annyira lefoglalta a küzdelem, hogy ne figyeljen az őt videózókra.","id":"20210322_medve_vaddiszno_erdely_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d64fe3f8-ede2-4b9d-b21c-4b8c254be0a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2095a25-6a45-4aad-a5e2-95b884f9d5cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_medve_vaddiszno_erdely_video","timestamp":"2021. március. 22. 20:10","title":"Ennek az erdélyi medvének nem volt ellenfél a vaddisznó - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5ac85c-9bd7-4d35-9954-97acf07382da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járvány kezdete óta számolnak be az orvosok arról, hogy a covidos pácienseiknél diabétesz alakult ki.","shortLead":"A járvány kezdete óta számolnak be az orvosok arról, hogy a covidos pácienseiknél diabétesz alakult ki.","id":"20210323_koronavirus_cukorbetegseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a5ac85c-9bd7-4d35-9954-97acf07382da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5645de21-a70d-4483-a284-aad82571dd25","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_koronavirus_cukorbetegseg","timestamp":"2021. március. 23. 08:42","title":"A kutatók vizsgálják, okoz-e cukorbetegséget a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f52e80c-a461-4898-986a-63ef7c44cc34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 3–4 órás tréninggel készítenék fel az önkénteseket.

","shortLead":"Egy 3–4 órás tréninggel készítenék fel az önkénteseket.

","id":"20210322_Civiliket_toboroznak_a_Covidosztalyokra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f52e80c-a461-4898-986a-63ef7c44cc34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dfc4cc0-4377-4e25-b8b2-b986c1249fda","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_Civiliket_toboroznak_a_Covidosztalyokra","timestamp":"2021. március. 22. 08:29","title":"Már civiliket toboroznak a Covid-osztályokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ec9ed9-0465-45f7-8b55-4ab5a7e019b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így próbálják megelőzni a kalauzok bántalmazását, és a vezetéklopásokat is.","shortLead":"Így próbálják megelőzni a kalauzok bántalmazását, és a vezetéklopásokat is.","id":"20210323_rendorseg_vonat_ellenorzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02ec9ed9-0465-45f7-8b55-4ab5a7e019b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546905b5-6ad4-4c8a-91cb-2c290fb26740","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_rendorseg_vonat_ellenorzes","timestamp":"2021. március. 23. 07:52","title":"Egy napra megszállják a rendőrök a vonatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]