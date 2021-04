Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ce08a5c-b6a0-46cd-bbff-a14aa0eb1238","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Szokatlan módon a kormány módosíttatja az országgyűléssel a valóságtól elszakadt költségvetést. 2021-ben az államháztartási hiány nemhogy a GDP 2,9 százaléka, de nem is 6,5 százaléka, hanem 7,5 százalék lesz. Úgy, hogy a második félévre jelentős gazdasági visszapattanást várnak. A pénzügyminiszter köti az ebet a karóhoz, hogy a korai költségvetés a kiszámíthatóságot szolgálja, idén is e szerint járnak el.","shortLead":"Szokatlan módon a kormány módosíttatja az országgyűléssel a valóságtól elszakadt költségvetést. 2021-ben...","id":"20210331_Varga_Mihaly_A_kormany_varhatoan_felezer_milliarddal_tobbet_fog_kolteni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ce08a5c-b6a0-46cd-bbff-a14aa0eb1238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903a8197-de0a-4c54-afef-a51882f7b3a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210331_Varga_Mihaly_A_kormany_varhatoan_felezer_milliarddal_tobbet_fog_kolteni","timestamp":"2021. március. 31. 10:27","title":"Varga Mihály: A kormány várhatóan félezer milliárddal többet fog költeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A virológus bemutatott egy tanulmányt, amely szerint az elérhető vakcinadózisok 78 százaléka mindössze 10 országban oszlik el, ami miatt világ döntő többségében újabb koronavírus-mutációk jelenhetnek meg.\r

\r

","shortLead":"A virológus bemutatott egy tanulmányt, amely szerint az elérhető vakcinadózisok 78 százaléka mindössze 10 országban...","id":"20210331_Kemenesi_Gabor_vakcina_fertozes_koroanvirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67deb6b3-347c-4a30-8e9a-30fb349c8b3b","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_Kemenesi_Gabor_vakcina_fertozes_koroanvirus","timestamp":"2021. március. 31. 17:21","title":"Kemenesi Gábor: A vakcinák a tünetmentes fertőzés megjelenésétől is védenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e08fb3b-6582-4b32-b0b6-d60a9a6e9fca","c_author":"TriGranit","category":"brandcontent","description":"Korai lenne temetni az irodai létet, mert bár a koronavírus-járvány miatt robbanásszerűen elterjedt a home office és a távmunka, a normalitás visszatértével vélhetően a munkavállalók zöme újra belevetné magát az irodai életbe. A munkahelyek azonban infrastruktúrában és szemléletben is átalakulva várják a dolgozóikat. ","shortLead":"Korai lenne temetni az irodai létet, mert bár a koronavírus-járvány miatt robbanásszerűen elterjedt a home office és...","id":"20210330_Nem_vesz_el_csak_atalakul__mi_lesz_az_irodakkal_a_jarvany_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e08fb3b-6582-4b32-b0b6-d60a9a6e9fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c3498a-0164-4fce-ab7c-e19726b2f0e3","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210330_Nem_vesz_el_csak_atalakul__mi_lesz_az_irodakkal_a_jarvany_utan","timestamp":"2021. március. 31. 11:30","title":"Nem vész el, csak átalakul – mi lesz az irodákkal a járvány után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf585f1-485d-4b56-b799-3ba2c1676430","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az összes első osztályú klubnak telepítenie kell a VAR-t.","shortLead":"Az összes első osztályú klubnak telepítenie kell a VAR-t.","id":"20210331_videobiro_NB_I_mlsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdf585f1-485d-4b56-b799-3ba2c1676430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a464d3c-7859-4858-a387-7528be7aba08","keywords":null,"link":"/sport/20210331_videobiro_NB_I_mlsz","timestamp":"2021. március. 31. 18:09","title":"Kötelező lesz a videóbíró a következő idényben az NB I.-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be320337-80d3-4835-ac68-ec8ec51a58dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt település tűzoltóit riasztották a helyszínre.

","shortLead":"Öt település tűzoltóit riasztották a helyszínre.

","id":"20210331_devecser_raktar_tuz_muanyag_katasztrofavedelem_tuzoltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be320337-80d3-4835-ac68-ec8ec51a58dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c66e136-799f-4c11-97a1-2c56b7fc2aa8","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_devecser_raktar_tuz_muanyag_katasztrofavedelem_tuzoltok","timestamp":"2021. március. 31. 08:54","title":"Kigyulladt egy devecseri raktár, gumi és műanyagbálák lángolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c18a775-5059-4516-9e7e-77e6ae851fe5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Politikailag megbízható emberekkel erősítik a Mol felügyelőbizottságát. A cég vezetői eddig is tűzközelben voltak, ami a kormányzati kapcsolatokat illeti.","shortLead":"Politikailag megbízható emberekkel erősítik a Mol felügyelőbizottságát. A cég vezetői eddig is tűzközelben voltak, ami...","id":"202113_jon_azerosites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c18a775-5059-4516-9e7e-77e6ae851fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6315771-6ec8-4f86-9a25-157728fc3c81","keywords":null,"link":"/360/202113_jon_azerosites","timestamp":"2021. április. 01. 11:00","title":"Az olajipari szakértelem nem annyira, a kormányközeliség továbbra is lényeges a Molnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d46f0d9-39d6-4eab-ad26-0a0af1e8b58c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ezen a nyáron 31 ezer hektár égett le, szemben a tavalyi 5,5 millió hektárral.","shortLead":"Ezen a nyáron 31 ezer hektár égett le, szemben a tavalyi 5,5 millió hektárral.","id":"20210331_ausztralia_bozottuz_keves","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d46f0d9-39d6-4eab-ad26-0a0af1e8b58c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9021d22-4b7d-4628-a61d-ed4ae124f58a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210331_ausztralia_bozottuz_keves","timestamp":"2021. március. 31. 21:08","title":"Tíz éve nem volt olyan kevés bozóttűz Ausztráliában, mint ebben a szezonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az mRNS-alapú vakcinákkal beoltott kórházi dolgozók ezreit vizsgálták az Egyesült Államokban, úgy jutottak erre az eredményre.","shortLead":"Az mRNS-alapú vakcinákkal beoltott kórházi dolgozók ezreit vizsgálták az Egyesült Államokban, úgy jutottak erre...","id":"20210330_pfizer_moderna_mrns_vakcina_vedettseg_elso_adag_cdc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e93547-a422-4694-832e-00ca8411f6cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_pfizer_moderna_mrns_vakcina_vedettseg_elso_adag_cdc","timestamp":"2021. március. 30. 12:11","title":"Már az első adag Pfizer- és Moderna-oltás is 80 százalékban véd a koronavírus-fertőzéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]