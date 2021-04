Szigorú szabályok vonatkoznak a postai kézbesítőkre is.

Csak szerdán 721 esetben kellett intézkedniük a rendőröknek, mert nem volt az embereken maszk - hangzott az operatív törzs csütörtöki tájékoztatóján. Kiss Róbert rendőr alezredes azt is elmondta, már a 43 ezret is meghaladja azok száma, akiket november óta figyelmeztettek. November 11-től kötelező a tízezer lakosnál nagyobb városok egyes közterületein maszkot hordani. Az erről szóló kormányrendelet a polgármesterekre bízta a részletszabályozást, vagyis, hogy saját településükön miként értelmezik az egyes közterületek kifejezést. Kell-e például a parkokban, a sportpályákon vagy a játszótereken maszkot viselni. A legtöbb nagyváros és fővárosi kerület polgármestere egyébként úgy döntött, hogy kell. Márciusban azonban tovább szigorítottak: most már minden közterületen kötelező az országban a maszk viselése. De mi a helyzet az ajtó előtt álló kézbesítővel?

A Facebookon rendre olvasni kirívó esetekről: Budapesten például akadt olyan postás, aki többször is maszk nélkül csengetett be egy lakásba, amelynek tulajdonosa hiába tette ezt szóvá, „azt mondta, örüljek, ha kihozza a leveleimet”. „Én is így jártam” – írta egy hozzászóló, „a postáson ugyan volt maszk, de lehúzva az állára”. Előfordult, hogy az Ikea futárai jelentek meg egy lakás előtt maszk nélkül, egy esetben arra hivatkozva, hogy fizikai munkát végeznek, ezért nincs náluk maszk.

Nem is engedtem be a házba, inkább becipeltük mi a cuccokat

– panaszolta egy hozzászóló. „Hozzánk a karantént ellenőrző rendőr is maszk nélkül jött”, „nálunk lakást festenek, parkettáznak a mesterek, de egyiken sincs maszk” – sorolták.

Több futárcéget és a Magyar Postát is megkérdeztünk, milyen szabályokat hoztak a koronavírus-járvány veszélyeinek enyhítésére, konkrétan a futárok maszkviselésére. Mindössze két helyről, a Netpincértől és az Ikeától kaptunk választ.

© MTI / Ujvári Sándor

Hazaküldik, akin nincs maszk

A Netpincérnek több mint 4 ezer futár dolgozik. A cég tájékoztatása szerint „habár ritkán előfordulnak panaszok arra vonatkozóan, hogy egy-egy futár nem, vagy nem megfelelően visel maszkot a rendelés átadása során – az ilyen jellegű visszajelzések száma a kiszállítások számához képest marginális”. Arra is felhívják a figyelmet, hogy számos esetben éppen a megrendelőkön nincs maszk az áru átvételekor.

A NetPincér azt kérte dolgozóitól és futárjaitól, hogy

hordjanak maszkot,

rendszeresen fertőtlenítsék munkaeszközeiket,

azonnal menjenek haza, ha a vírus tüneteit mutatják,

kerüljék a kézfogást,

mossanak gyakran kezet.

Az érintkezésmentes szállítást már tavaly tavasszal bevezették, ami online fizetés esetén érhető el. Azt írták, ha egy futárnak szüksége van rá, ingyenesen, a felszerelés részeként maszkot és kézfertőtlenítőt is adnak. „Azokat a futárpartnereket pedig, akik a maszkviselésre vonatkozó szabályainkat nem tartják be, komolyan és következetesen szankcionáljuk” – tették hozzá.

Azon futárok esetében, akik a sorozatos felhívásaink ellenére sem hordják a maszkot, azt kockáztatják, hogy lezárjuk a műszakjaikat

– derült ki a cég legutóbbi, a NetPincér GO futároknak küldött leveléből, amelyben az is benne volt, hogy a maszk „munkaidőben a felszerelés elengedhetetlen részét képezi, csakúgy, mint a NetPincér által biztosított póló és kabát, illetve a melegen tartó táska”.

© Túry Gergely

Az Ikea is elvárja a jogkövető magatartást a vele szerződésben álló futárcégektől. A március 8-i bezárás óta máig csaknem 20 ezer kiszállítást teljesítettek, és a házhoz szállítással kapcsolatos negatív visszajelzések aránya kevesebb mint 0,1 százalék, „a maszkviseléssel kapcsolatos jelzések aránya ennél is alacsonyabb”. A hvg.hu-nak azt írták, ha ilyen vásárlói visszajelzés érkezik, arról azonnal értesítik a futárcégeket is.

Azt már a Pesti Hírlap egy korábbi cikkéből lehet tudni, hogy

a Kifli.hu futárainak kötelező a maszk szabályos viselete, és a raktárban is maszkban, kesztyűben, rendszeres fertőtlenítés és lázmérés mellett dolgoznak,

az Auchan a vásárlók visszajelzései alapján ellenőrzi, hogy a futárok és a bolti dolgozók betartják-e a szabályokat, van-e rajtuk maszk. A cégnél a maszkviselésre vonatkozó szabály utasításnak minősül, ha valaki nem tartja be, szóbeli, illetve írásbeli figyelmeztetést kap.

© AFP / CAIA IMAGE

magánterületen (pl. saját ingatlanon, társasház lépcsőházában) a maszkot nem viselő címzett nem hajlandó a másfél méteres védőtávolság tartására,

vagy ha közterületen (pl. a címhely közvetlen közelében lévő járdán) – védőtávolság betartásától függetlenül – maszk nélkül kívánja átvenni a küldeményt.

A Magyar Posta megkeresésünkre nem válaszolt, honlapján viszont azt írja , a járvány jelenlegi felfutó szakaszában, amikor egyre több megbetegedést regisztrálnak, nagyon fontos, hogy a lakosság és a postai dolgozók is viseljenek maszkot, tartsák a távolságot. Felhívják a figyelmet arra, hogy „a hivatalos iratok, a tértivevényes levelek, illetve a csomagok kézbesítése érintésmentesen történik, vagyis aláírás helyett az igazolványadatokat kell egyeztetni a kézbesítővel megfelelő távolságból”. A kézbesítőknek munkavégzés közben kötelező a maszk viselése, és ennek betartását folyamatosan ellenőrzik. Hozzáteszik, hogy a postás megtagadhatja a kézbesítést, ha felszólítása ellenére

Kiemelik, hogy akik karanténban vannak, azok küldeményét a posta továbbra is megőrzi.

A fogyasztói fegyelem fontosságára hívta fel a figyelmet a Tesco is, amely az online fizetés előnyben részesítése mellett azt kérte levélben kiszállítást kérő vásárlóitól, hogy átvételkor ők is viseljenek maszkot.