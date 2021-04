Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62ca4bc7-09a4-4d47-8021-cd0e6e61cfa0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Továbbra is szeszélyes tavaszi időjárásra kell készülnünk, a jövő hét végére számíthatunk újabb felmelegedésre.","shortLead":"Továbbra is szeszélyes tavaszi időjárásra kell készülnünk, a jövő hét végére számíthatunk újabb felmelegedésre.","id":"20210404_Jon_a_hidegfont_tizfokos_lehulessel_viharos_szellel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62ca4bc7-09a4-4d47-8021-cd0e6e61cfa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e231f2-eb15-4f83-b371-c1b842623f4d","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Jon_a_hidegfont_tizfokos_lehulessel_viharos_szellel","timestamp":"2021. április. 04. 15:56","title":"Jön a hidegfront, tízfokos lehüléssel, viharos széllel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210404_Elhunyt_Torzsok_Tibor_DKs_kepviselo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b7d02c-aec7-43f3-a83f-cfec42ac8c67","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Elhunyt_Torzsok_Tibor_DKs_kepviselo","timestamp":"2021. április. 04. 16:28","title":"Elhunyt Törzsök Tibor DK-s képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f6370ec-898e-4ea3-aa9b-23bab4213f5d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 44 milliós országban nagyon lassan halad az oltási kampány, eddig mindössze 286 647 embernek adták be a koronavírus elleni vakcinát.","shortLead":"A 44 milliós országban nagyon lassan halad az oltási kampány, eddig mindössze 286 647 embernek adták be a koronavírus...","id":"20210403_koronavirus_jarvany_covid19_ukrajna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f6370ec-898e-4ea3-aa9b-23bab4213f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f73fe7-772a-4b08-8fba-6fa2c4f93658","keywords":null,"link":"/vilag/20210403_koronavirus_jarvany_covid19_ukrajna","timestamp":"2021. április. 03. 17:35","title":"Szomorú csúcsokat döntöget a járvány Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75c5fd62-b943-4682-b2e2-8931d04c9c86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Komoly kártérítést kell fizetnie az Ubernek, amiért megtagadták egy vak nő és kutyája fuvarozását.","shortLead":"Komoly kártérítést kell fizetnie az Ubernek, amiért megtagadták egy vak nő és kutyája fuvarozását.","id":"20210404_Uber_karterites_vakvezeto_kutya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75c5fd62-b943-4682-b2e2-8931d04c9c86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d6fc21e-0d37-457e-bce6-31a9ae86cd8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210404_Uber_karterites_vakvezeto_kutya","timestamp":"2021. április. 04. 11:10","title":"Nem vette fel az Uber a vakvezető kutyája miatt - kártérítésre kötelezték a taxis céget az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca0f4e2-1175-4cec-b688-3173ecf41075","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 53 éves férfi elismerte tettét a kihallgatáson.","shortLead":"Az 53 éves férfi elismerte tettét a kihallgatáson.","id":"20210404_Drot_csapda_vadnyul_Kisujszallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ca0f4e2-1175-4cec-b688-3173ecf41075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddabcfc-89b9-4137-bebf-71a93e5bc4b2","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Drot_csapda_vadnyul_Kisujszallas","timestamp":"2021. április. 04. 18:09","title":"Vadnyulakra vadászott egy kisújszállási férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34be3d30-d2e7-4983-ae03-37379bb6eee3","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Nagyon bízik saját jövőbeli teljesítményében a kormányfő kedvére épülő bankcsoport vezérkara, az unortodox építkezés árát azonban végső soron az állampolgárok fizethetik meg.","shortLead":"Nagyon bízik saját jövőbeli teljesítményében a kormányfő kedvére épülő bankcsoport vezérkara, az unortodox építkezés...","id":"202113__nerbank__husveti_ajandek__legvar__a_meret_alenyeg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34be3d30-d2e7-4983-ae03-37379bb6eee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee04843-4ade-4d7a-ad80-7b9415aec230","keywords":null,"link":"/360/202113__nerbank__husveti_ajandek__legvar__a_meret_alenyeg","timestamp":"2021. április. 05. 07:00","title":"Sokba kerülhet még nekünk a NER nagyravágyó bankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619c476e-1bbe-423c-aa0d-f8b85848ded4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pedig nem is volt több álláslehetőség.","shortLead":"Pedig nem is volt több álláslehetőség.","id":"20210405_megvaltozott_munkakepesseguek_hr","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=619c476e-1bbe-423c-aa0d-f8b85848ded4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d116b12-17b6-46ea-824e-f2709f0ca9ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210405_megvaltozott_munkakepesseguek_hr","timestamp":"2021. április. 05. 08:41","title":"Megszűnt a kereseti korlát a megváltozott munkaképességűeknél, kétszer annyian találtak állást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fab9901-1a93-4a24-800c-799c7c127a02","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Litkai Gergely tollából olyan költemények pattantak ki, hogy mindenki rohanni fog az oltópontokra. Húsvét hétfő alkalmából újra megmutatunk egy részletet a Duma Aktuál januári adásából.","shortLead":"Litkai Gergely tollából olyan költemények pattantak ki, hogy mindenki rohanni fog az oltópontokra. Húsvét hétfő...","id":"20210405_Duma_Aktual_Oltoversek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fab9901-1a93-4a24-800c-799c7c127a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a17d0c-28ef-44c8-8b15-65a5ea8d8ef4","keywords":null,"link":"/360/20210405_Duma_Aktual_Oltoversek","timestamp":"2021. április. 05. 11:00","title":"Szabad-e oltani? Oltóversek a Duma Aktuáltól húsvétra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]