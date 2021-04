Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e704ab05-656a-45f7-92e5-cf95aae06041","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban kórházakba járt, most a Hungaropharma X. kerületi telephelyére ment.","shortLead":"Korábban kórházakba járt, most a Hungaropharma X. kerületi telephelyére ment.","id":"20210404_Ejszakai_muszakban_Orban_Viktor_most_vakcinakiszallito_teherautokat_ellenorzott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e704ab05-656a-45f7-92e5-cf95aae06041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d5b5d1-fe12-4286-a02a-e86e413aff6d","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Ejszakai_muszakban_Orban_Viktor_most_vakcinakiszallito_teherautokat_ellenorzott","timestamp":"2021. április. 04. 08:22","title":"Éjszakai műszakban Orbán Viktor: most vakcinakiszállító teherautókat nézett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyetlen nyertes szelvényt találtak.\r

","shortLead":"Egyetlen nyertes szelvényt találtak.\r

","id":"20210403_otos_lotto_fonyeremeny_lottosorsolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee2da45-a636-49d5-a67a-d3aae2b68a0a","keywords":null,"link":"/elet/20210403_otos_lotto_fonyeremeny_lottosorsolas","timestamp":"2021. április. 03. 20:07","title":"Volt ötös a lottón, valaki milliárdos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85926b75-5aee-4cd2-ae83-1d6aa1f20aea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Szöulban kiállított graffitit „gondolt tovább” két látogató.","shortLead":"Egy Szöulban kiállított graffitit „gondolt tovább” két látogató.","id":"20210403_Azt_hittek_szabad_a_vasar_osszefestettek_egy_felmillio_dollaros_mualkotast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85926b75-5aee-4cd2-ae83-1d6aa1f20aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac70b73f-9963-44dd-8ce2-27632a86e7b3","keywords":null,"link":"/elet/20210403_Azt_hittek_szabad_a_vasar_osszefestettek_egy_felmillio_dollaros_mualkotast","timestamp":"2021. április. 03. 20:05","title":"Azt hitték, szabad a vásár, összefestettek egy félmillió dolláros műalkotást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"743e2f2a-bea2-4397-910f-63c64c0665f7","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Ha a NASA-nak megfelel a Hasselblad képalkotó technikája, akkor vélhetően nekünk, egyszerű földi halandóknak is, immár akár okostelefonba rejtve is. Kipróbáltuk, hogy hogyan teljesít a gyakorlatban OnePlus gyönyörű kijelzős és szupergyorsan tölthető új készüléke. ","shortLead":"Ha a NASA-nak megfelel a Hasselblad képalkotó technikája, akkor vélhetően nekünk, egyszerű földi halandóknak is, immár...","id":"20210403_oneplus_9_pro_teszt_hasselblad_kamera_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=743e2f2a-bea2-4397-910f-63c64c0665f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ba99d1-3402-416c-94a2-a073a616eed9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210403_oneplus_9_pro_teszt_hasselblad_kamera_velemeny","timestamp":"2021. április. 03. 14:00","title":"Földöntúli képkészítő: teszten a Hasselblad kamerás új OnePlus 9 Pro csúcsmobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2650601d-1ced-4498-9ed6-146b632faf33","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A bíboros húsvét alkalmából beszélt arról, hogy az egy éve tartó járvány miatt, sokan el vannak keseredve, de azt tapasztalja, hogy a segítségnyújtás, a családi, rokoni, egyházközségi kapcsolatrendszerek az elzártság ellenére erősödtek.","shortLead":"A bíboros húsvét alkalmából beszélt arról, hogy az egy éve tartó járvány miatt, sokan el vannak keseredve, de azt...","id":"20210403_Erdo_Peter_nagyszombat_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2650601d-1ced-4498-9ed6-146b632faf33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be703c37-c877-4af3-af59-a84646ba743e","keywords":null,"link":"/elet/20210403_Erdo_Peter_nagyszombat_jarvany","timestamp":"2021. április. 03. 10:18","title":"Erdő Péter: Nem félünk attól, hogy a hívek a korlátozások miatt elszoknak a templomba járástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6057f771-3aa7-4948-aea1-2281fc43af34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közmédiához tartozó hírügynökség fotósait beengedték három intézménybe. Huszonnyolc szerkesztőség hiába kéri ezt.","shortLead":"A közmédiához tartozó hírügynökség fotósait beengedték három intézménybe. Huszonnyolc szerkesztőség hiába kéri ezt.","id":"20210403_koronavirus_jarvany_covid19_egeszsegugy_intenziv_osztaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6057f771-3aa7-4948-aea1-2281fc43af34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03ddaba-17a1-4a85-91cb-cd7a431f22ef","keywords":null,"link":"/itthon/20210403_koronavirus_jarvany_covid19_egeszsegugy_intenziv_osztaly","timestamp":"2021. április. 03. 19:50","title":"Hetek óta először közölt Covid-osztályokról fotókat az MTI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kelet-Magyarország több részére zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést, a Dunántúlon erős szél lehet.","shortLead":"Kelet-Magyarország több részére zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést, a Dunántúlon erős szél lehet.","id":"20210402_vihar_idojaras_omsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc66eaa-2b2a-4c93-8ee3-1ebbcd09712f","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_vihar_idojaras_omsz","timestamp":"2021. április. 02. 14:41","title":"Viharral és széllel kezdődik a hosszú hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e576bcdb-e439-47ad-a958-d3500724e4e6","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A keletnémetek Nyugat-Németországba mennek, a lengyelek Hollandiába. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"A keletnémetek Nyugat-Németországba mennek, a lengyelek Hollandiába. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom...","id":"20210403_Nicaragua_keletnemet_munkanelkuliseg_lengyel_vizummentesseg_1991_aprilis_3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e576bcdb-e439-47ad-a958-d3500724e4e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6648362e-951d-48f8-b8dd-5a2e40282d1f","keywords":null,"link":"/360/20210403_Nicaragua_keletnemet_munkanelkuliseg_lengyel_vizummentesseg_1991_aprilis_3","timestamp":"2021. április. 03. 16:30","title":"Nem maradtak hoppon a nicaraguaiak a német egyesítés miatt – 1991. április 3.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]