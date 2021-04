Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3bfb8298-bed8-4048-96e0-6dd2a383509c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az élelmiszer-termelők és -forgalmazók az utóbbi években egyre többet tesznek az iparág fenntarthatóvá tételéért, ám még sok a tennivaló: a megtermelt élelmiszer egyharmada kárba vész.","shortLead":"Az élelmiszer-termelők és -forgalmazók az utóbbi években egyre többet tesznek az iparág fenntarthatóvá tételéért, ám...","id":"202113__fenntarthato_elelmiszer__pazarlas__rovidebb_ellatasi_lancok__felig_teli_pohar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bfb8298-bed8-4048-96e0-6dd2a383509c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b286b109-a734-480a-b748-06c9f867bb9c","keywords":null,"link":"/360/202113__fenntarthato_elelmiszer__pazarlas__rovidebb_ellatasi_lancok__felig_teli_pohar","timestamp":"2021. április. 06. 15:00","title":"A vásárlók kezében van a megoldás az ipari méretű élelmiszer-pazarlásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b65a44f5-e81c-4189-becb-7e5c314b2d90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A három villanymotort felvonultató újdonság 170 lóerővel gyengébb a pickup kivitelnél.","shortLead":"A három villanymotort felvonultató újdonság 170 lóerővel gyengébb a pickup kivitelnél.","id":"20210406_830_loeros_elektromos_suvkent_itt_a_legujabb_hummer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b65a44f5-e81c-4189-becb-7e5c314b2d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a2f5147-fece-4c72-bf56-d30a734d96d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210406_830_loeros_elektromos_suvkent_itt_a_legujabb_hummer","timestamp":"2021. április. 06. 09:21","title":"830 lóerős elektromos SUV-ként jön a legújabb Hummer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b6eba16-0f7b-4c8a-90f0-0885c25cf247","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van, akinek a Spotify már elérhetővé tette a funkciót, aminek köszönhetően hangvezérléssel indíthatjuk el a mobilos alkamazást.","shortLead":"Van, akinek a Spotify már elérhetővé tette a funkciót, aminek köszönhetően hangvezérléssel indíthatjuk el a mobilos...","id":"20210406_spotify_hangvezerles_beszedfelismeres_hey_spotify","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b6eba16-0f7b-4c8a-90f0-0885c25cf247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"573634f8-eaf8-43ef-8dda-3d0f28efd7bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_spotify_hangvezerles_beszedfelismeres_hey_spotify","timestamp":"2021. április. 06. 10:33","title":"Új funkciót kap a Spotify, érintés nélkül is elindíthatjuk az alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944e264b-498c-4505-99f7-147e140d3922","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A bezártság miatti unalom, a zéróra vitt kamatok idején űzött hozamvadászat, a mentőcsomagokban kapott pénz és a kriptovaluták árfolyamának szárnyalása új spekulációs lufit fújt fel a digitális javakhoz kapcsolt tokenek (NFT) alakjában.\r

