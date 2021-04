Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1291822-2574-4e39-bd36-e2652c00a03b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Gracenote Sports a 11. helyre várja Magyarországot az éremtáblázaton.\r

","shortLead":"A Gracenote Sports a 11. helyre várja Magyarországot az éremtáblázaton.\r

","id":"20210414_tokio_olimpia_magyar_ermek_joslas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1291822-2574-4e39-bd36-e2652c00a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc703d8b-0235-426b-a7ad-dc72e5b92c38","keywords":null,"link":"/sport/20210414_tokio_olimpia_magyar_ermek_joslas","timestamp":"2021. április. 14. 15:01","title":"Hét magyar aranyérmet jósol Tokióra egy amerikai elemzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43511e37-8962-4244-a0fd-0a4ad2f92482","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Széchenyi, a Szent Lukács, a Paskál és a Pesterzsébeti fürdők fogadják a vendégeket orvosi beutalóval. ","shortLead":"A Széchenyi, a Szent Lukács, a Paskál és a Pesterzsébeti fürdők fogadják a vendégeket orvosi beutalóval. ","id":"20210416_Negy_budapesti_furdo_gyogykezelesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43511e37-8962-4244-a0fd-0a4ad2f92482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5b7e68-d8c6-48ee-a434-24b07755d435","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_Negy_budapesti_furdo_gyogykezelesek","timestamp":"2021. április. 16. 11:03","title":"Hétfőtől ismét lehet menni gyógykezelésre négy budapesti fürdőbe ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c0950fc-75d2-4046-9aa4-bf5c3eee6a75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik férfit lefejelték, egy másikat úgy meglöktek, hogy földre esett és agyrázkódást kapott.","shortLead":"Az egyik férfit lefejelték, egy másikat úgy meglöktek, hogy földre esett és agyrázkódást kapott.","id":"20210415_Biztonsagi_or_legenybucsu_Siofok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c0950fc-75d2-4046-9aa4-bf5c3eee6a75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bec51f7-5e07-464d-aaf2-456a490bff30","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_Biztonsagi_or_legenybucsu_Siofok","timestamp":"2021. április. 15. 09:53","title":"Biztonsági őrök támadtak egy legénybúcsúzó társaságra Siófokon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b424a39a-09af-4b15-8ade-fbf73e7f379e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A DOXA című lap közlése szerint az újságírói egy olyan videó miatt kerültek a hatóságok látókörébe, amelyben illegálisnak nevezték az Alekszej Navalnijt támogató diákok elbocsátását az egyetemekről. ","shortLead":"A DOXA című lap közlése szerint az újságírói egy olyan videó miatt kerültek a hatóságok látókörébe, amelyben...","id":"20210415_doxa_diaklap_moszkva_rendorseg_ujsagiro_alekszej_navalnij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b424a39a-09af-4b15-8ade-fbf73e7f379e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf6541f0-b4dc-4236-852e-8ca49a3d7902","keywords":null,"link":"/vilag/20210415_doxa_diaklap_moszkva_rendorseg_ujsagiro_alekszej_navalnij","timestamp":"2021. április. 15. 06:57","title":"Diákújságnál razziázott, fiatalokat vett őrizetbe az orosz rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden korábbinál magasabbra ugrott azoknak a magyaroknak az aránya, akik beoltatnák magukat koronavírus ellen. ","shortLead":"Minden korábbinál magasabbra ugrott azoknak a magyaroknak az aránya, akik beoltatnák magukat koronavírus ellen. ","id":"20210416_oltasi_kedv_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f0eb06-394a-4cc3-bd99-193c775d8264","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_oltasi_kedv_vakcina","timestamp":"2021. április. 16. 10:59","title":"Rekordszinten van az oltási kedv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"288742a6-46ff-47ac-bb3a-db2390f62b2a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Sokan félnek az inflációtól, hiszen a kormányok és a jegybankok öntik a pénzt a piacra, de mi lesz, ha ez stagnálással vagy esetleg gazdasági visszaeséssel párosul? Márpedig erre is mutatnak jelek: a kereskedelmi háborúk, a deglobalizáció, az elöregedés és a populista politikusok mind ebbe az irányba lökhetik a világgazdaságot a híres közgazdász szerint.","shortLead":"Sokan félnek az inflációtól, hiszen a kormányok és a jegybankok öntik a pénzt a piacra, de mi lesz, ha ez stagnálással...","id":"20210415_Roubini_szerint_konnyen_lehet_a_stagflacio_jelenti_majd_a_kozeljovo_legnagyobb_kihivasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=288742a6-46ff-47ac-bb3a-db2390f62b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6256222-e97e-41d1-bba9-3d52be3e3cc0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210415_Roubini_szerint_konnyen_lehet_a_stagflacio_jelenti_majd_a_kozeljovo_legnagyobb_kihivasat","timestamp":"2021. április. 15. 14:05","title":"Roubini szerint könnyen lehet, hogy a stagfláció jelenti majd a közeljövő legnagyobb kihívását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d72d8b-5307-469b-a0bd-478646f16252","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"A fizikai SIM-kártyákat a készülékbe beágyazott chippel felváltó eSIM technológia környezetkímélő, biztonságosabb, praktikusabb, és a használatával már az okosórában sem foglalja el a helyet semmi a memóriakártyától. Az innováció már ma is elérhető, de a szakértők szerint két év múlva már ez lesz az elsődleges mobiltelefon-azonosítási technológia. Összeszedtük, milyen előnyökkel jár eSIM-képes készülékre váltani.","shortLead":"A fizikai SIM-kártyákat a készülékbe beágyazott chippel felváltó eSIM technológia környezetkímélő, biztonságosabb...","id":"magyartelekomnyrt_20210310_Itt_a_biztonsagos_mobilozas_jovoje_a_SIMkartya_beleolvadt_a_telefonunkba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38d72d8b-5307-469b-a0bd-478646f16252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6b4339-8da8-4cd7-8684-0d5d1f629c99","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekomnyrt_20210310_Itt_a_biztonsagos_mobilozas_jovoje_a_SIMkartya_beleolvadt_a_telefonunkba","timestamp":"2021. április. 14. 16:15","title":"Itt a biztonságos mobilozás jövője: a SIM-kártya beleolvadt a telefonunkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"0008632d-f619-4545-8028-63350f9d4580","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök és a NATO-főtitkár is közölte, nincs megfelelő katonai megoldás az Afganisztán előtt álló kihívásokra, itt az idő kivonulni.","shortLead":"Az amerikai elnök és a NATO-főtitkár is közölte, nincs megfelelő katonai megoldás az Afganisztán előtt álló...","id":"20210414_Biden_afganisztan_kivonulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0008632d-f619-4545-8028-63350f9d4580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34511e4-0118-40fd-b4e6-0f440611d224","keywords":null,"link":"/vilag/20210414_Biden_afganisztan_kivonulas","timestamp":"2021. április. 14. 21:48","title":"Biden bejelentette: szeptember 11-ig kivonulnak az amerikai katonák Afganisztánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]