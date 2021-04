Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bfba42b9-037a-4e7e-92ee-789f34df8094","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kecskeméti portál úgy tudja, május elejéig leállították a termelést a Mercedes-gyárban. A gyár egyelőre nem kommentálta az értesülést.","shortLead":"A kecskeméti portál úgy tudja, május elejéig leállították a termelést a Mercedes-gyárban. A gyár egyelőre nem...","id":"20210422_kecskemet_mercedes_gyar_leallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfba42b9-037a-4e7e-92ee-789f34df8094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b76ecbc9-05cd-4464-ab20-0752badccde4","keywords":null,"link":"/kkv/20210422_kecskemet_mercedes_gyar_leallas","timestamp":"2021. április. 22. 15:41","title":"Hiros.hu: Leállt a kecskeméti Mercedes-gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Lengyelországban felfedezett ampullákban ránctalanító volt, Mexikóban 80 embert beoltottak a hamis oltóanyaggal.","shortLead":"A Lengyelországban felfedezett ampullákban ránctalanító volt, Mexikóban 80 embert beoltottak a hamis oltóanyaggal.","id":"20210422_hamis_pfizer_vakcina_lengyelorszag_mexiko","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f3a580-04e9-4bca-9b60-ad3004d41f68","keywords":null,"link":"/vilag/20210422_hamis_pfizer_vakcina_lengyelorszag_mexiko","timestamp":"2021. április. 22. 15:43","title":"Hamis Pfizer-vakcinákra bukkantak Lengyelországban és Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f592b3ab-b735-4e9a-b66a-42fdb4ef4476","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több színház is csatlakozott az akcióhoz.","shortLead":"Több színház is csatlakozott az akcióhoz.","id":"20210422_online_szinhazi_eloadas_korhazi_dolgozok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f592b3ab-b735-4e9a-b66a-42fdb4ef4476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6265e80b-7ca8-435c-9b60-42a7150b2a6e","keywords":null,"link":"/elet/20210422_online_szinhazi_eloadas_korhazi_dolgozok","timestamp":"2021. április. 22. 19:28","title":"Ingyen nézhetnek online színházi előadásokat a kórházi dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dbd2c77-9edb-4ec0-8da9-e79b8dd945c4","c_author":"Cemix Hungary Kft.","category":"brandcontent","description":"Elengedhetetlen a folyamatos fejlődés és fejlesztés, még akkor is, ha a hazai piac egyik vezető cégéről beszélünk. Harminc éve jelen vannak a szektorban, mégis új cég- és brandnévvel jelentkeztek: Veit Tamással, a Cemix Hungary, Croatia, Romania Group ügyvezetőjével beszélgettünk.","shortLead":"Elengedhetetlen a folyamatos fejlődés és fejlesztés, még akkor is, ha a hazai piac egyik vezető cégéről beszélünk...","id":"20210309_Epitoipar_innovacio_es_a_kornyezettudatos_mukodes_Cemix_Hungary","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dbd2c77-9edb-4ec0-8da9-e79b8dd945c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85780b0e-614f-4c29-a2a9-be4649b46fad","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210309_Epitoipar_innovacio_es_a_kornyezettudatos_mukodes_Cemix_Hungary","timestamp":"2021. április. 23. 07:45","title":"Hogyan csökkenthető az építőipar ökológiai lábnyoma?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A projektet az Európai Központi Bank is támogatta.","shortLead":"A projektet az Európai Központi Bank is támogatta.","id":"20210422_Hollandiaban_megepitettek_az_euron_levo_fiktiv_hidakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9551b18a-0a31-4928-8b39-9ef5403e936c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210422_Hollandiaban_megepitettek_az_euron_levo_fiktiv_hidakat","timestamp":"2021. április. 22. 12:47","title":"Eddig nem is léteztek az euróbankjegyeken látható hidak, de most megépítették őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b00aced-e78a-48f9-b6a5-4f63de3d281b","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210422_Marabu_Feknyuz_Gyorsan_ernek_a_mai_gyerekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b00aced-e78a-48f9-b6a5-4f63de3d281b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094024f6-f2c0-49a3-be42-5c456ba3c1ce","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_Marabu_Feknyuz_Gyorsan_ernek_a_mai_gyerekek","timestamp":"2021. április. 22. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Gyorsan érnek a mai gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c463860-9aa3-4b37-81c6-506bdd828afa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A békési bíróságokon jogerősen pereket nyertek Mészáros Lőrinc fiának vadásztársasága ellen a helyi gazdák, de a felsőbb szintű fórumokon a milliárdosnak adtak igazat. A békési vadászok ügyvédje szerint önkényesen válogattak a jogszabályok között. ","shortLead":"A békési bíróságokon jogerősen pereket nyertek Mészáros Lőrinc fiának vadásztársasága ellen a helyi gazdák, de...","id":"20210420_Mar_csak_Strasbourgban_biznak_a_Meszaros_Lorinc_fiaval_hadakozo_belmegyeri_vadaszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c463860-9aa3-4b37-81c6-506bdd828afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e1d69e-f046-4fca-af2a-8b601cb48f87","keywords":null,"link":"/kkv/20210420_Mar_csak_Strasbourgban_biznak_a_Meszaros_Lorinc_fiaval_hadakozo_belmegyeri_vadaszok","timestamp":"2021. április. 21. 11:04","title":"Már csak Strasbourgban bíznak a Mészáros Lőrinc fiával hadakozó bélmegyeri vadászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59065a6a-5a39-423a-b074-999fa42c8ed5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit meteorológiai szolgálat a Microsofttal közösen építheti meg az új szuperszámítógépet, amit 100 százalékban megújuló energiaforrásból üzemeltetnek majd. Az időjárás-előrejelzés terén lesz hasznos.","shortLead":"A brit meteorológiai szolgálat a Microsofttal közösen építheti meg az új szuperszámítógépet, amit 100 százalékban...","id":"20210422_szuperszamitogep_met_office_idojaras_klimavaltozas_microsoft","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59065a6a-5a39-423a-b074-999fa42c8ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c89167e-d06e-44aa-88c5-4dceb74d8233","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_szuperszamitogep_met_office_idojaras_klimavaltozas_microsoft","timestamp":"2021. április. 22. 15:03","title":"Másodpercenként 32 000 billió számítást végez majd a britek új szuperszámítógépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]