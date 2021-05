Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5f38203b-4fbf-432a-8e53-a353c8ba66a1","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"Csalódtak az északír protestánsok a brit kormányban, amiért belement a tengeri határ felállításába. A brit–északír unió centenáriumát régen nem látott utcai zavargások előzték meg.","shortLead":"Csalódtak az északír protestánsok a brit kormányban, amiért belement a tengeri határ felállításába. A brit–északír unió...","id":"20210505_Eszak_Irorszag_zavargasok_Brexit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f38203b-4fbf-432a-8e53-a353c8ba66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"327694d3-525a-404e-a772-e4ce6187c2fc","keywords":null,"link":"/360/20210505_Eszak_Irorszag_zavargasok_Brexit","timestamp":"2021. május. 05. 11:00","title":"Százéves konfliktusok lángoltak fel a Brexit nyomán Észak-Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"351ae4c6-0edc-4d99-9517-2d5f9ef6c6f2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Két rendőr megsérült vasárnap, amikor a Manchester United szurkolói a futballklub tulajdonosai elleni tüntetés során áttörtek egy kordonon és benyomultak az Old Traffordra. A történtek miatt el kellett halasztani a csapat Liverpool elleni bajnokiját.","shortLead":"Két rendőr megsérült vasárnap, amikor a Manchester United szurkolói a futballklub tulajdonosai elleni tüntetés során...","id":"20210503_manchester_united_old_trafford_szurkoloi_rendbontas_rendorok_stadionfoglalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=351ae4c6-0edc-4d99-9517-2d5f9ef6c6f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d43f6a0-0147-4da3-8495-1c01fa6ef4aa","keywords":null,"link":"/sport/20210503_manchester_united_old_trafford_szurkoloi_rendbontas_rendorok_stadionfoglalas","timestamp":"2021. május. 03. 20:45","title":"Nyomozás indult amiatt, hogy elfoglalták a szurkolók a Manchester United stadionját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc32a25-d50f-4d0a-bf15-200dcf928080","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Oscar-díjas filmben is megörökített módon játszotta ki a Winklevoss ikreket a Facebook alapításánál az ezt nem is tagadó Mark Zuckerberg, ám ők a szerepükért kapott tőkéből nagyon korán a bitcoinba fektettek, és ezzel megcsinálták a szerencséjüket.","shortLead":"Oscar-díjas filmben is megörökített módon játszotta ki a Winklevoss ikreket a Facebook alapításánál az ezt nem is...","id":"20210504_Olimpikon_ikrek_akik_elbuktak_a_Facebookot_de_a_bitcoinnal_visszatertek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcc32a25-d50f-4d0a-bf15-200dcf928080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f06f24b-ede7-48b1-8ad8-9b9efad65d6b","keywords":null,"link":"/360/20210504_Olimpikon_ikrek_akik_elbuktak_a_Facebookot_de_a_bitcoinnal_visszatertek","timestamp":"2021. május. 04. 17:00","title":"Az olimpikon ikrek elbukták a Facebookot, de a bitcoinnal multimilliárdosok lettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17699151-f70b-4bc1-9c49-a4ec9e636beb","c_author":"Ballai Vince - Ká Zoltán","category":"itthon","description":"Az érettségi évének stressze a szokásos volt, de a feloldást jelentő események hiányoztak. Elszoktak a személyes számonkéréstől, ezért volt, aki emiatt is izgult a magyarérettségi előtt a budapesti Radnóti Miklós Gimnázium végzősei közül. Kijőve már oldottabb hangulatban értékelték a távoktatásos felkészülés kihívásait, és persze a feladatok nehézségét. Videóriport.","shortLead":"Az érettségi évének stressze a szokásos volt, de a feloldást jelentő események hiányoztak. Elszoktak a személyes...","id":"20210503_erettsegi_2021_diakok_magyar_irasbeli_radnoti_gimnazium_videoriport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17699151-f70b-4bc1-9c49-a4ec9e636beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae5710a9-fa30-494e-b0ba-81f40d064ee0","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_erettsegi_2021_diakok_magyar_irasbeli_radnoti_gimnazium_videoriport","timestamp":"2021. május. 03. 18:20","title":"\"Nagyon elszoktam a számonkéréstől\" – diákok vallanak az érettségiről (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akinek van védettségi igazolványa, barna tálcát vegyen magához, akinek nincs, fehéret – kérték. ","shortLead":"Akinek van védettségi igazolványa, barna tálcát vegyen magához, akinek nincs, fehéret – kérték. ","id":"20210504_veszprem_etterem_talca_oltas_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8617865b-56df-493f-8759-7e68299c34fd","keywords":null,"link":"/kkv/20210504_veszprem_etterem_talca_oltas_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. május. 04. 15:01","title":"Egy veszprémi étterem azt kérte, másfajta tálcát használjanak a védettek és a nem védettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5ce947-8b1d-4954-aa49-973687529ff7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elefántborjú 9 métert zuhant, de nem sérült meg.","shortLead":"Az elefántborjú 9 métert zuhant, de nem sérült meg.","id":"20210505_Kutba_zuhant_egy_kiselefant_de_kimentettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d5ce947-8b1d-4954-aa49-973687529ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8453444-fbfa-4ac1-9b38-16b9eafd1746","keywords":null,"link":"/elet/20210505_Kutba_zuhant_egy_kiselefant_de_kimentettek","timestamp":"2021. május. 05. 15:38","title":"Kútba zuhant egy kiselefánt Indiában, de kimentették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29b77e5-effa-42fd-bd10-9ded7f181c5b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Budapest húzta az ország lakáspiacát: közel duplájára nőtt az átadott új lakások száma a fővárosban. De lassulás jöhet: új építési engedélyt kevesebben kértek, mint tavaly ilyenkor.","shortLead":"Budapest húzta az ország lakáspiacát: közel duplájára nőtt az átadott új lakások száma a fővárosban. De lassulás jöhet...","id":"20210505_lakasok_epitkezes_epites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a29b77e5-effa-42fd-bd10-9ded7f181c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524aa097-2636-4599-8cd8-a3313b361853","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210505_lakasok_epitkezes_epites","timestamp":"2021. május. 05. 09:10","title":"Óriásit nőtt az újonnan átadott lakások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66665fb2-3670-4e45-8778-b0987bdf17fc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szervezet szerint a nyolc kerületi, valamint a fővárosi önkormányzat jogellenes, lakosságot érintő díjemeléseket hajtott végre.","shortLead":"A szervezet szerint a nyolc kerületi, valamint a fővárosi önkormányzat jogellenes, lakosságot érintő díjemeléseket...","id":"20210505_fovarosi_kormanyhivatal_eljaras_ellenzeki_vezetesu_onkormanyzatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66665fb2-3670-4e45-8778-b0987bdf17fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5230aacd-6b7c-4568-b74c-3acbae157f4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_fovarosi_kormanyhivatal_eljaras_ellenzeki_vezetesu_onkormanyzatok","timestamp":"2021. május. 05. 15:29","title":"Kilenc önkormányzat ellen indított eljárást a fővárosi kormányhivatal, mind ellenzéki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]