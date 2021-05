Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fe2b1421-09fc-4ee5-a9cb-c9e5e86ee6e7","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Hiába kalkulált úgy a kormány, hogy május 15-re beoltanak ötmillió embert, a jelenlegi számok alapján ettől nagyon messze vagyunk. A Pfizer vakcinának átütő sikere van, az azonban kizárt, hogy a hiányzó mennyiséget előhúzzák addig, ahogy az sem biztos, hogy csaknem 1 millió ember hajlandó megmozdulni érte a következő napokban. A kormány mindenesetre hangszínt váltott, és a héten a Pfizert dicsérte a keleti vakcinák helyett. ","shortLead":"Hiába kalkulált úgy a kormány, hogy május 15-re beoltanak ötmillió embert, a jelenlegi számok alapján ettől nagyon...","id":"20210506_oltas_kampany_regisztracio_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe2b1421-09fc-4ee5-a9cb-c9e5e86ee6e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4127ea79-e9ac-4894-b3df-8ab83838864c","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_oltas_kampany_regisztracio_kormany","timestamp":"2021. május. 06. 06:30","title":"Május 23-a előtt nehezen lesz bármilyen lakodalom, több hetes csúszásban van a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dfabbee-c864-4a79-887c-918f6a6ec4c6","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Leginkább tópartra, teljeskörű kiszolgálásra és persze svédasztalra vágynak azok a magyarok, akik nyaralást terveznek - derül ki egy felmérésből. A megkérdezettek ötöde viszont nem tervez nyaralást.","shortLead":"Leginkább tópartra, teljeskörű kiszolgálásra és persze svédasztalra vágynak azok a magyarok, akik nyaralást terveznek...","id":"20210505_nyaralas_felmeres_danubius_hotels","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0dfabbee-c864-4a79-887c-918f6a6ec4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b007e957-eb69-4958-b973-9a9c41e5ee30","keywords":null,"link":"/kkv/20210505_nyaralas_felmeres_danubius_hotels","timestamp":"2021. május. 05. 22:05","title":"Majdnem minden második magyar itthon nyaralna idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7acdb460-9c8e-46d9-9436-b467de4349a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még nyugtalanabbak lettek a republikánusok, miután a Facebook “legfelsőbb bírósága” szerdán azt közölte: egyelőre nem látják indokoltnak, hogy a volt elnök, Donald Trump fiókjáról lekerüljön a tiltás.","shortLead":"Még nyugtalanabbak lettek a republikánusok, miután a Facebook “legfelsőbb bírósága” szerdán azt közölte: egyelőre nem...","id":"20210506_facebook_oversight_board_kitiltas_kozossegi_media_donald_trump_republikanusok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7acdb460-9c8e-46d9-9436-b467de4349a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe706061-a9c4-4374-8a4f-27be7dca5c85","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_facebook_oversight_board_kitiltas_kozossegi_media_donald_trump_republikanusok","timestamp":"2021. május. 06. 08:40","title":"Csak olaj volt a tűzre, hogy a Facebook bírósága nem engedte vissza Trumpot az oldalra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6449edde-4d4c-403c-be8b-5f7c6d2c726c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május 10-én, hétfőn lesz a madarak és fák napja. Ebből az alkalomból a Telenor, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, valamint a Cellect együttműködésében limitált szériás, 100%-ban lebomló, növényi alapú mobiltelefontokok készültek. Minden eladott darab árából 500 forint az egyesület Év madara programját támogatja.","shortLead":"Május 10-én, hétfőn lesz a madarak és fák napja. Ebből az alkalomból a Telenor, a Magyar Madártani és Természetvédelmi...","id":"20210507_telenor_mme_ev_madara_telefontok_kollekcio_cellect_gogreen_tokok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6449edde-4d4c-403c-be8b-5f7c6d2c726c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8bd8bf-3507-43e4-a56b-00c5008f18a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_telenor_mme_ev_madara_telefontok_kollekcio_cellect_gogreen_tokok","timestamp":"2021. május. 07. 13:33","title":"Különleges mobiltokokat ad ki hétfőn a Telenor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe2a4c93-5683-4f79-8a60-bc0592c08597","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bizonytalan pártválasztókról elmélkedtek szakértők a Republikon Intézet online konferenciáján, ahol ezúttal számokkal is sikerült bemutatni, kik azok, akik valószínűleg fognak szavazni, de még nem tudják, kire. ","shortLead":"A bizonytalan pártválasztókról elmélkedtek szakértők a Republikon Intézet online konferenciáján, ahol ezúttal számokkal...","id":"20210505_bizonytalan_szavazok_republikon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe2a4c93-5683-4f79-8a60-bc0592c08597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a755c7d2-4c0f-4309-ab4f-64f217cecf35","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_bizonytalan_szavazok_republikon","timestamp":"2021. május. 05. 19:58","title":"Az ellenzék sokat profitálhatna a bizonytalanokból, ha képes lenne elérni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f43f3e4-ea71-4601-a81e-42ea8173ad5c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az adatok szerint kapcsolat van a halálozások száma és a koronavírus-járvány között.","shortLead":"Az adatok szerint kapcsolat van a halálozások száma és a koronavírus-járvány között.","id":"20210506_Alkohol_Anglia_Wales_rekord","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f43f3e4-ea71-4601-a81e-42ea8173ad5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36569fa6-81af-4796-979d-678cf3ba36e7","keywords":null,"link":"/elet/20210506_Alkohol_Anglia_Wales_rekord","timestamp":"2021. május. 06. 18:29","title":"Évtizedek óta nem haltak meg annyian az alkohol miatt Angliában és Walesben, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23543ab1-2c26-456e-a7c1-5bf2da9dfeb6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A csökkenésben az újabb járványügyi korlátozások is szerepet játszhattak.","shortLead":"A csökkenésben az újabb járványügyi korlátozások is szerepet játszhattak.","id":"20210506_ksh_kiskereskedelmi_forgalom_marcius","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23543ab1-2c26-456e-a7c1-5bf2da9dfeb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1348b1f-406b-4c47-8603-10254f844176","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210506_ksh_kiskereskedelmi_forgalom_marcius","timestamp":"2021. május. 06. 11:13","title":"Visszaesett márciusban a boltok forgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fffe5c7f-767e-4658-9a47-33294f2b9b30","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Lemondanának a vakcinák szellemi tulajdonjogáról, hogy az egész világot hamarabb be lehessen oltani. Ez viszont nem ennyire egyszerű, számtalan tényező hátráltatná a vakcinagyártás gyors elterjedését. ","shortLead":"Lemondanának a vakcinák szellemi tulajdonjogáról, hogy az egész világot hamarabb be lehessen oltani. Ez viszont nem...","id":"20210506_usa_vakcina_szabadalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fffe5c7f-767e-4658-9a47-33294f2b9b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024346e0-fd53-4f77-88cf-5b6d8dcc035b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210506_usa_vakcina_szabadalom","timestamp":"2021. május. 06. 17:48","title":"Feltalálta az USA a járványt megállító csodafegyvert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]