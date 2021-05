Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"895a84d8-88fc-4dad-bf2a-184d34919028","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy cég maximum 1,8 millió eurós támogatásban részesülhet.","shortLead":"Egy cég maximum 1,8 millió eurós támogatásban részesülhet.","id":"20210509_versenykepesseg_tamogatasi_program","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=895a84d8-88fc-4dad-bf2a-184d34919028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4f639a-f277-4a06-a572-0205a154d5b4","keywords":null,"link":"/kkv/20210509_versenykepesseg_tamogatasi_program","timestamp":"2021. május. 09. 08:55","title":"30 milliárdos pályázatot hirdetnek meg cégeknek versenyképesség növelésére ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25aae8e0-21b7-47ca-a669-82f1de9896cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ketten utaztak a lezuhant kisrepülőgépben, mindketten életben vannak, de beszorultak a roncsba.","shortLead":"Ketten utaztak a lezuhant kisrepülőgépben, mindketten életben vannak, de beszorultak a roncsba.","id":"20210508_Lezuhant_egy_kisrepulogep_Torokszentmiklosnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25aae8e0-21b7-47ca-a669-82f1de9896cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc375f0-26da-4939-8dd4-c7a42d913dce","keywords":null,"link":"/itthon/20210508_Lezuhant_egy_kisrepulogep_Torokszentmiklosnal","timestamp":"2021. május. 08. 17:09","title":"Lezuhant egy kisrepülőgép Törökszentmiklósnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dbbf054-0a82-4636-b998-0ddf35987e18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Részletezte az Emberi Erőforrások Minisztériuma, milyen feltételekkel lehet kórházba menni, amikor majd újraindulnak a halasztható műtétek és a rehabilitáció.","shortLead":"Részletezte az Emberi Erőforrások Minisztériuma, milyen feltételekkel lehet kórházba menni, amikor majd újraindulnak...","id":"20210508_pcr_teszt_rehabilitacio_mutet_emmi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dbbf054-0a82-4636-b998-0ddf35987e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a0c3a0-45f6-436b-8ead-a706915b8399","keywords":null,"link":"/itthon/20210508_pcr_teszt_rehabilitacio_mutet_emmi","timestamp":"2021. május. 08. 18:25","title":"Saját magának fizetheti a PCR-tesztet az, aki oltás nélkül menne halasztható műtétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b9ebc0-58a0-4a6c-b281-58183083eed9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miközben még a 2021-es költségvetést is módosítják, beadták a 2022-es büdzsé tervezetét; kiderült, hogy mennyi kompenzációt kapnak az önkormányzatok az iparűzési adó megfelezéséért, már legalábbis amelyek kapnak; Bill és Melinda Gates bejelentették, hogy elválnak. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Miközben még a 2021-es költségvetést is módosítják, beadták a 2022-es büdzsé tervezetét; kiderült, hogy mennyi...","id":"20210509_Es_akkor_onkormanyzat_koltsegvetes_gates_vakcina_sport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86b9ebc0-58a0-4a6c-b281-58183083eed9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2f4519-1414-4639-94a5-6040214cf22f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210509_Es_akkor_onkormanyzat_koltsegvetes_gates_vakcina_sport","timestamp":"2021. május. 09. 07:00","title":"És akkor a kormány beárazta Budapestet nulla forintra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c90906-fef7-4a64-b79d-bd8e67e89dfa","c_author":"HVG","category":"360","description":"Boros Anitáék célja az építőipar zöldítése.","shortLead":"Boros Anitáék célja az építőipar zöldítése.","id":"202118_greenology_a_volt_allamtitkar_tudaskozpontja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2c90906-fef7-4a64-b79d-bd8e67e89dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e67f5fa-1f77-4eb6-baea-287e90e2dc71","keywords":null,"link":"/360/202118_greenology_a_volt_allamtitkar_tudaskozpontja","timestamp":"2021. május. 09. 13:40","title":"Tudásközpontot gründolt a volt államtitkár és a főosztályvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327a2b9f-df8e-4b65-abf9-b2909f31973b","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Amíg nincs egységes uniós Covid-igazolás, tagállami szinten szabályozzák a beutazási szabályokat. Ezek eléggé eltérőek jelenleg is, de még bonyolultabbá teszi a helyzetet, hogy csak Magyarországon használnak az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által nem jóváhagyott vakcinákat is. Vannak országok, amelyek erről tudomást sem vesznek, mások részben alkalmazkodnak, néhányan pedig teljes mértékben.","shortLead":"Amíg nincs egységes uniós Covid-igazolás, tagállami szinten szabályozzák a beutazási szabályokat. Ezek eléggé eltérőek...","id":"20210508_Feladtuk_a_lecket_az_EUnak_az_orosz_es_a_kinai_oltassal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=327a2b9f-df8e-4b65-abf9-b2909f31973b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f564d5f3-05f9-4a9b-8021-34bf8042b60f","keywords":null,"link":"/eurologus/20210508_Feladtuk_a_lecket_az_EUnak_az_orosz_es_a_kinai_oltassal","timestamp":"2021. május. 08. 14:00","title":"Feladtuk a leckét az EU-nak az orosz és a kínai oltással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f7a3994-1327-4a0d-874d-3b2a27f2098d","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Jelentős műveleti képességre tett szert az izraeli titkosszolgálat Iránban. A beszervezéseket segíti az elnyomó rendszerrel szembeni növekvő elégedetlenség.","shortLead":"Jelentős műveleti képességre tett szert az izraeli titkosszolgálat Iránban. A beszervezéseket segíti az elnyomó...","id":"202118__kemhalozatok_iranban__izraeli_akciok__paranoia__aknamunka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f7a3994-1327-4a0d-874d-3b2a27f2098d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba1a1a4-afbe-41e5-be98-97722ca19c5f","keywords":null,"link":"/360/202118__kemhalozatok_iranban__izraeli_akciok__paranoia__aknamunka","timestamp":"2021. május. 08. 16:00","title":"Izrael és Irán árnyékháborút folytat, de nem akar nyílt konfliktust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c89cf6f-3341-4d30-aa67-582931d79a1e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az új jogszabályt II. Erzsébet királynő jelenti be kedden.","shortLead":"Az új jogszabályt II. Erzsébet királynő jelenti be kedden.","id":"20210509_egyesult_kiralysag_gerinces_allatok_erzelmek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c89cf6f-3341-4d30-aa67-582931d79a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a9c036-7976-4618-9a0e-1bb36c1f7127","keywords":null,"link":"/elet/20210509_egyesult_kiralysag_gerinces_allatok_erzelmek","timestamp":"2021. május. 09. 15:14","title":"Az Egyesült Királyságban törvénybe foglalják, hogy a gerinces állatoknak érzelmeik vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]