[{"available":true,"c_guid":"bcf2fe62-24ac-4e2b-b849-b4e2059f3760","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felületeken olyan bejegyzések jelentek meg, melyekben a börtönbe zárt orosz ellenzéki, Alekszej Navalnij melletti kiállásra buzdítottak. Ez azonban nem tetszett az orosz hatóságnak.","shortLead":"A felületeken olyan bejegyzések jelentek meg, melyekben a börtönbe zárt orosz ellenzéki, Alekszej Navalnij melletti...","id":"20210512_oroszorszag_telegram_google_facebook_twitter_birsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcf2fe62-24ac-4e2b-b849-b4e2059f3760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa496f6-85c8-47fa-8d61-fbc3eea0d62c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_oroszorszag_telegram_google_facebook_twitter_birsag","timestamp":"2021. május. 12. 19:21","title":"Oroszország végigbírságolta a legnagyobb közösségi oldalakat, milliókat követelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2fab0a6-8e2c-43e8-a4a4-4f9402cee21d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bérczesi Róbert és Müller Péter Sziámi nyári slágerére készített saját fesztiválos videójukkal jelentették be a szervezők a hírt, hogy május 13. és 17. között újra élőben várja vendégeit a győri Öt Templom Fesztivál.","shortLead":"Bérczesi Róbert és Müller Péter Sziámi nyári slágerére készített saját fesztiválos videójukkal jelentették be...","id":"20210512_Csutortokon_indul_az_Ot_Templom_Fesztival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2fab0a6-8e2c-43e8-a4a4-4f9402cee21d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad90f124-36f3-4a5a-be15-03aecdedc1b4","keywords":null,"link":"/kultura/20210512_Csutortokon_indul_az_Ot_Templom_Fesztival","timestamp":"2021. május. 12. 16:28","title":"Csütörtökön indul az Öt Templom Fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két lépcsőben élhetünk a lehetőséggel. ","shortLead":"Két lépcsőben élhetünk a lehetőséggel. ","id":"20210514_Portfolio_Meghosszabbitjak_a_torlesztesi_moratoriumot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59b4fad-e122-4052-baf1-59bac69a0876","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210514_Portfolio_Meghosszabbitjak_a_torlesztesi_moratoriumot","timestamp":"2021. május. 14. 09:51","title":"Portfolio: Meghosszabbítják a törlesztési moratóriumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik után a Momentum is bejelentette a hódmezővásárhelyi polgármester támogatását.","shortLead":"A Jobbik után a Momentum is bejelentette a hódmezővásárhelyi polgármester támogatását.","id":"20210513_marki_zay_peter_momentum_elovalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ccafbd-6ed7-41eb-89f9-984ca6579572","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_marki_zay_peter_momentum_elovalasztas","timestamp":"2021. május. 13. 09:28","title":"Márki-Zay Pétert támogatja a Momentum képviselőjelöltként az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37256dbb-fe76-4b86-8f60-eedef08a1c59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alaposan betámadta a kormánypropaganda Karácsony Gergely budapesti főpolgármestert nyelvtudásának hiányosságai miatt: angolul kérdező riporter várta a Városházán, miközben arról írnak, milyen drága számára a tolmács. Igaz, a személyeskedő jellegű támadásokhoz az ellenzék vezetésére legesélyesebbnek tartott politikus maga szolgáltatott apropót, amikor egy interjúban lekövérezte Orbánt. A nyelvtudáson kívül lehet még a tárban ügy, amin elcsámcsoghat a revolvermédia.","shortLead":"Alaposan betámadta a kormánypropaganda Karácsony Gergely budapesti főpolgármestert nyelvtudásának hiányosságai miatt...","id":"20210513_karacsony_nyelvtudas_orban_kormanypropaganda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37256dbb-fe76-4b86-8f60-eedef08a1c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a20afa17-bc20-4b9e-bf57-595436832b5d","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_karacsony_nyelvtudas_orban_kormanypropaganda","timestamp":"2021. május. 13. 19:07","title":"Ráharapott a kormánypropaganda Karácsony nyelvi képességeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e626965-43f4-47f6-94b4-77be570b41d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság szerint Halász Júlia nem tudta igazolni, hogy Szabó László valóban erőszakosan viselkedett vele.","shortLead":"A bíróság szerint Halász Júlia nem tudta igazolni, hogy Szabó László valóban erőszakosan viselkedett vele.","id":"20210513_Masodfok_fideszes_kepviselo_444_ujsagiro_ragalmazasi_per","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e626965-43f4-47f6-94b4-77be570b41d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"205f745b-e928-4294-a487-2cb09d14272e","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_Masodfok_fideszes_kepviselo_444_ujsagiro_ragalmazasi_per","timestamp":"2021. május. 13. 17:50","title":"Másodfokon is nyert a fideszes képviselő a 444.hu újságírója elleni rágalmazási perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0046113f-d3e7-44d9-9224-806f006ff6f6","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"A hvg.hu megszerezte a baráti országoknak juttatott lélegeztetőgépek listáját. Összesen 380 gépet ajándékozott el a külügy.","shortLead":"A hvg.hu megszerezte a baráti országoknak juttatott lélegeztetőgépek listáját. Összesen 380 gépet ajándékozott el...","id":"20210513_lelegeztetogep_kkm_ajandekozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0046113f-d3e7-44d9-9224-806f006ff6f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b5820ed-95ef-4534-92e6-479480d1dd5f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210513_lelegeztetogep_kkm_ajandekozas","timestamp":"2021. május. 13. 06:51","title":"Itt vannak a hivatalos adatok: Csehországnak 3,6 milliárd forint értékű lélegeztetőgépet ajándékoztunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6a56fe2-2482-4922-aa14-72addb11e3ed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Húsz másodpercen át mozgott a föld.","shortLead":"Húsz másodpercen át mozgott a föld.","id":"20210514_foldrenges_szumatra_indonezia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6a56fe2-2482-4922-aa14-72addb11e3ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cdd74e2-5981-463a-af6f-b619dc0a1c5c","keywords":null,"link":"/vilag/20210514_foldrenges_szumatra_indonezia","timestamp":"2021. május. 14. 12:51","title":"6,6-os erősségű földrengés volt Szumátránál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]