2020-ban szép csendben véget ért a Kolosy téri piac és az önkormányzat közös története: bár nem verték nagy dobra, márciusban úgy döntöttek, eladják az évek óta milliós veszteséget termelő piac épületét, júliusban pedig győztest hirdettek a 2018 májusa óta nagyrészt üresen álló piac megvásárlására kiírt pályázaton. A győztes a Kolosy Invest Kft., amelynek ügyvezetője Lásztity Dusán, a tulajdonosa pedig a DINE&FUN magántőkealap, amelynek hátteréről semmit nem tudni.

Lásztity volt az üdítőitalgyártásban utazó Aqua Lorenzo Kft-nek az ügyvezetője, amely a Mészáros Lőrinc által alapított KONZUM PE Magántőkealap tulajdonában van, másrészt tulajdonosa a Naturaqua Környezetvédelmi Zrt-nek, amely egy tenderen közösen indult a felcsúti milliárdos öccsével.

Mondhatjuk, hogy ezzel teljesen NER-kézbe került az egykor a III. kerület tulajdonában lévő ingatlan: úgy tudjuk, az épületet az üzemeltetővel együtt adták el. Ez utóbbi 2018-ban a Kapu a Promenádhoz Kft. lett, amely mögött Tiborcz István volt eliosos üzlettársának, Erdei Bálintnak a cége, a RedWood Holding Kft. áll. A Kapu a Promenádhoz projektcéget mindössze két nappal az előtt jegyezték be, hogy 2018. március 2-án az akkor még fideszes vezetésű óbudai önkormányzat úgy döntött, nem hirdet eredményt a Kolosy téri piac gasztronómiai hasznosítására kiírt pályázaton. Egy névtelenséget kérő forrásunk és sajtóhírek szerint azért, mert nem akarták, hogy az Elios-ügyhöz kapcsolódó Erdei cégét kelljen kihirdetni győztesnek egy hónappal a 2018-as országgyűlési választás előtt. Végül a voksolás után szűk két héttel, 2018. április 20-án döntött úgy a képviselőtestület, hogy a Redwood Holding cégéé, a Kapu a Promenádhoz Kft-é lesz a piac üzemeltetési joga.

© Fazekas István

Ez a társaság pályázott 2020-ban is, amikor felmerült az eladás. A Kapu a promenádhoz 385 milliós vételi ajánlatot tett, míg a Lásztity-féle cég, a Kolosy Invest 479 milliót ajánlott. Ez ugyan kevesebb, mint az értékbecslők által először megállapított 550 millió forint, azonban az előterjesztésben Czeglédy Gergő, a kerüle MSZP-s polgármestere azzal érvelt, hogy a veszélyhelyzet miatt csökkennek az ingatlanárak, és egy második értékbecslés szerint már csak 507 milliót ér az ingatlan.

Pénznyelő piac

Azt persze nem lehet állítani, hogy ne lett volna tényleg égető kérdés az önkormányzatnak megszabadulni az évek óta csak problémát jelentő piactól. Az egykor jól működő épületet felújítva adták át 2012-ben az összesen 920 millió forintba kerüló Óbuda Promenád projekt részeként, ám piacként jóval az átadás után lehetett csak használni, mivel nem érkeztek meg időben a pavilonok. A probléma az volt, hogy addigra a vásárlók és a termelők is elszoktak onnan, emiatt az átadás után nagyobb élet maximum az utcára nyíló Fapados Sörözőben volt, a belső piactéren sokszor egy-két árus pakolt ki a sarokba száműzött hentesüzlet mellett.

A felújított Kolosy téri piac Budapesten 2012. december 7-én © MTI / Mohai Balázs

2017-ben inkább bezárta az önkormányzat a veszteséget termelő piacteret, és funkcióváltó pályázatot írtak ki. Erre jelentkezett a szigetes Gerendai Károly is egy sörcsarnokos ajánlattal, de végül sem ők, sem a vendéglátásban szintén szép pedigrével rendelkező Főzdefeszt-csapat nem győzhetett, ugyanis a már említett Tiborcz-közeli cég került ki győztesként 2018 áprisában.

A cég mögött álló Erdei Bálintnak inkább ingatlanos tapasztalatai voltak, de az önkormányzatnak elég volt, hogy a RedWood sok vendéglőssel működik együtt. A cég szakmai partnerként többek közt a Magyar ételek házát, Azteca és Arizona mexikói gyorséttermeket, a Burgers Bart, a Borházat és a Sörpatikát jelölte meg, egyesek második bulinegyedet vizionáltak a Kolosyból. Akkor azt ígérték, a birtokba kerüléstől számított 45 nap múlva már sor kerül a részleges, 3,5 hónap múlva pedig a teljes nyitásra.

Ahogy azt bárki láthatja, a Kolosy téren semmiféle foodhall nem épült meg, a 2019 októberében viszont ellenzékivé vált önkormányzat megörökölt egy nekik kevéssé tetsző szerződést, többek közt olyan megkötésekkel, hogy a bérlő a tíz év lejárta után egyoldalúan is meghosszabbíthatja azt. Információink szerint a legkomolyabb nézeteltérés a kötbérből fakadt, ugyanis a bérlő úgy gondolta, azzal teljesíti is az üzemelésre vonatkozó vállalását, ha működik ott egy 2019-ben nyílt Starbucks és egy palacsintázó, az önkormányzat álláspontja szerint viszont a foodhall viszont nem ezt jelenti. A jelenleg is elérhető pályázati anyagban nemzetközi konyháról, kézműves üzletekről és turistákat is vonzó programokról volt szó, ehhez képest ott tartunk, hogy új nyílászárók vannak a piacon, bent viszont csend honol, építőmunkásokat sem látott jó ideje a környék.

Kolosy téri piac 2018-ban © Kiss-Kuntler Árpád

A csúszásról utoljára a 24.hu írt cikket az önkormányzati választások előtt. Akkor a kerület előző vezetése a csúszást azzal magyarázta, hogy “az épület kivitelezése során az új bérlő előre nem látható közműproblémákba ütközött. A bérlemény átadásakor felvett birtokbaadási jegyzőkönyvben egy gázóra szerepelt, amely az önkormányzat tulajdonában volt, de a közműszolgáltatóval való egyeztetést követően derült ki, hogy a gázórák darabszáma eltér a felek által eredetileg ismerttől. Az épületben ténylegesen található tíz darab gázóra helyett csupán az egy darab, önkormányzati tulajdonban lévő gázórának volt átlátható a tulajdoni viszonya, az összes többi órát – mint az ügyintézés kapcsán kiderült – a régi bérlők szereltették fel, és ők álltak kapcsolatban a szolgáltatóval.” A régi tulajdonosokat kell megkeresni a helyzet rendezésére, ezért akadtak meg a munkálatok.

Ez a probléma úgy tűnik, megoldódott, hiszen a felújítás elkezdődött, arról viszont egyáltalán nem született tájékoztatás, azóta miért állt meg minden a piac körül. Önkormányzati forrásunk szerint a probléma forrása az, hogy a bérlő úgy értelmezte a szerződést: két hely nyitásával leírhat 61,5 millió forintot a bérleti díjból, így mindössze körülbelül kétmillió forintot fizet. Az önkormányzat ezt az értelmezést nem fogadta el, tartotta magát ahhoz, hogy csak a teljes nyitás fogadható el.

“Az önkormányzat ebben a szorult helyzetben vagy eladta az ingatlant, ezzel legalább bevételt generálva a nehéz anyagi helyzetben, miközben megszabadul egy így a többszörösen is sarokba szorító szerződésből, vagy jogi vitákba bonyolódik évekre a Tiborcz féle körrel úgy, hogy semmi bevételt nem remélhet az egész projektből” - vázolta fel a helyzetet forrásunk. Fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy az önkormányzat utánanézett a nyertes Lásztity Dusán hátterének, de akkor nem tűnt fel senkinek a NER-kötődése.

Mi lesz az épülettel?

Hogy mi lesz az épülettel, az nagy kérdőjel: a helyi építési szabályzatban meg van határozva, hogy valami piacszerűségnek kell ott lennie, ezen túlmenően nincs ráhatásuk az épület jövőjére.

A kerület korábbi KDNP-s polgármestere, Bús Balázs a hvg.hu-nak elmondta, továbbra is jó ötletnek tarta az eredeti elképzelést, és a piac kiadása hosszútávú bevételforrása lehetett volna a kerületnek. “Hogy min csúszott el, arra nem fogok tudni válaszolni, ezeket már akkor is a Városfejlesztő Kft. intézte, ők küldték ki a felszólításokat” - mondta.

Bús kérésének megfelelően kerestük a Városvejlesztő Kft. ügyvezetőjét, Czékó Gábort, de cikkünk megjelenéséig nem válaszolt, ahogyan a Redwood Holding Kft. sem. Az önkormányzat nevében viszont válaszolt Czeglédy Gergő, aki azt írta, kétszer módosították a Kapu a Promenádhoz Kft-vel kötött szerződést. Az eredetileg 2028-ig tartó bérleti szerződést 10 évvel meghosszabbította az önkormányzat a cég kérésére, miután a tervezettnél nagyobb beruházásra volt szükség.

Az új városvezetés felülvizsgálta a megkötött bérleti szerződést, és kérte a bérlőt, hogy a beruházási munkálatokról tételes, árazott költségvetést és részletes kiviteli terveket nyújtson be, azonban Czeglédy válasza szerint ezt nem tette meg.

A tárgyalások során felszínre került, hogy az üzletház felújítási költségei folyamatosan emelkednek, a pályázatban elfogadott koncepció többször átdolgozásra került, s kérdéses volt, hogy a megvalósítani tervezett beruházás a kerület érdekeit szolgálja-e.

Az alpolgármester szerint egy hosszabb bérleti szerződés során jobban amortizálódik az ingatlan, ezért valószínűleg a szerződés lejárta után újra fel kell újítani. Az egyeztetéseken felmerült, hogy a bérlő nem tud elég külső tőkét, bankhitelt bevonni, így a fejlesztési, beruházási terveket nem tudja megvalósítani, viszont bejelentette vételi szándékát. A bérleti szerződés alapján a cégnek a 61,5 millió bérbeszámítási lehetőség miatt havonta csak 2 millió körüli összeget kellett fizetnie, a következő 20 évben az önkormányzat reálisan nem is számíthatott több bevételre.

© Fazekas István

Az ingatlan - állapotát tekintve - egy "rom"-ra hasonlított, nem pedig a tervekben szereplő "food hall"-ra - írta Czeglédy, hiszen a belső részt az akkori bérlő lebontotta. "A tervezett fejlesztések befejezése további kockázatokat hordozott magában, hiszen ez több százmillió forintot is felemészthet, ami a kialakult veszélyhelyzeti körülmények között bizonytalanná vált. Annak pénzügyi kockázatát Önkormányzatunk nem tudta felvállalni, hogy a bérlő esetleg nem lesz képes megépíteni a már akkor is belülről romokban álló épületből a tervezett „food hall”-t. Anyagi lehetőségeink egyáltalán nem tették azt lehetővé, hogy egy korábban bérbeadott és „lebontott” ingatlant újjáépítsünk, ha esetleg a bérlő azt nem tudná, márpedig ennek lehetősége a kialakult veszélyhelyzeti körülmények, a kormány által ránk rótt elvonások hatására egyértelműen ellehtetlenült."

Czeglédy leírta, hogy a kormány a veszélyhelyzetre hivatkozva 890 millió forintot vont el, az iparűzési adóbevétel kiesés is 2 milliárdot jelent, ami a védekezés jelentette többletköltségekkel együtt kritikus helyzetbe sodorta az önkormányzatot. Az ingatlan körüli pénzügyi kockázatokon kívül ezek voltak az eladás melletti nyomós érvek. Az értékesítéssel pedig számításai szerint jobban járt az önkormányzat, mint a 20 éves bérleti szerződéssel.

Az adásvételi szerződést tavaly szeptemberben írták alá, bérleti joggal terhelten, a hasznosításra vonatkozóan nem kötöttek ki semmit. Azt a megközelítést nem tudja értelmezni, hogy "kormányközeli üzletembereknek" játszották volna ki a piacot, hiszen mindkét cég befizette a "rendkívül borsos" bánatpénzt, és miután a kormányzati elvonások jelentősen sújtják Óbudát, nem is gondolja, hogy a kerület a kormányközeli üzletemberek vadászterülete lenne.

A kérdés így inkább az, van-e bármi garancia arra, hogy a "rom" "food hall"-á változik.