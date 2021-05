Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9d201a9c-3f1e-4097-ac38-b4dc5fc62827","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 18 esztendős Shiva nem tudott távolságot tartanai a szüleitől, mert otthonuk egyetlen szobából áll.","shortLead":"A 18 esztendős Shiva nem tudott távolságot tartanai a szüleitől, mert otthonuk egyetlen szobából áll.","id":"20210517_india_fa_covid_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d201a9c-3f1e-4097-ac38-b4dc5fc62827&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3f8370-4c90-4245-b6d1-18363018e382","keywords":null,"link":"/elet/20210517_india_fa_covid_koronavirus","timestamp":"2021. május. 17. 10:59","title":"Fára költözött a covidos indiai fiú, hogy védje a családját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19412509-bb1d-4b33-880d-02d6781941a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiberbiztonsági szakemberek figyelmeztetnek, hogy a visszavonulás híre talán csak csel, és a háttérben újabb nagyobb támadás készülődik.","shortLead":"Kiberbiztonsági szakemberek figyelmeztetnek, hogy a visszavonulás híre talán csak csel, és a háttérben újabb nagyobb...","id":"20210517_darkside_olajvezetek_uzemanyag_hackertamadas_hackerek_zsarolovirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19412509-bb1d-4b33-880d-02d6781941a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"632dcda7-48ce-4e8b-83df-a4e964d6e378","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_darkside_olajvezetek_uzemanyag_hackertamadas_hackerek_zsarolovirus","timestamp":"2021. május. 17. 09:35","title":"Leáll tevékenységével a hackercsoport, amely napokra megbénította az USA egyik üzemanyagvezetékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszországban szeptember 19-én választják meg a szövetségi parlament alsóházát.","shortLead":"Oroszországban szeptember 19-én választják meg a szövetségi parlament alsóházát.","id":"20210517_egyseges_oroszorszag_putyin_nepszerutlen_moszkvaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4f46d9-6137-4bb0-a8d4-c827c3df2ac9","keywords":null,"link":"/vilag/20210517_egyseges_oroszorszag_putyin_nepszerutlen_moszkvaban","timestamp":"2021. május. 17. 21:22","title":"Putyin pártja már csak 15 százalékon áll Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6a979c-e727-466b-8171-ad17491da2d5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A leállított turizmus következtében az utazni vágyók egy részénél felértékelődött a lakóautók és a lakókocsik kínálta lehetőség.","shortLead":"A leállított turizmus következtében az utazni vágyók egy részénél felértékelődött a lakóautók és a lakókocsik kínálta...","id":"20210517_A_lakoautopiac_a_jarvany_egyik_nagy_nyertese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe6a979c-e727-466b-8171-ad17491da2d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"296d6791-992d-4354-a1d9-5be436555def","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_A_lakoautopiac_a_jarvany_egyik_nagy_nyertese","timestamp":"2021. május. 17. 08:12","title":"A lakóautó-piac a járvány egyik nagy nyertese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jövőre jöhet a magyar vakcina, Izrael és a palesztinok háborúja folytatódik, meghalt Szeremley Huba. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Jövőre jöhet a magyar vakcina, Izrael és a palesztinok háborúja folytatódik, meghalt Szeremley Huba. Ez a hvg360...","id":"20210517_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb234b3c-9c43-490b-8a40-b4b9e568643c","keywords":null,"link":"/360/20210517_Radar360","timestamp":"2021. május. 17. 08:00","title":"Radar360: Sokba lesz a hazai nyaralás, az osztrákoknak nem jó bármelyik vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72de84b-afa4-4b52-8337-85ea0a08c929","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A budakalászi Lupa-tónál találtak rá a legyengült, innen több ezer kilométerre honos madárra, majd a budapesti Állatkert mentőközpontjába szállították.","shortLead":"A budakalászi Lupa-tónál találtak rá a legyengült, innen több ezer kilométerre honos madárra, majd a budapesti...","id":"20210518_Felgyogyult_es_hazatert_a_Magyarorszagon_talalt_hatalmas_ragadozo_madar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d72de84b-afa4-4b52-8337-85ea0a08c929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1c6513-79c1-46f0-a212-adf8bf7fe817","keywords":null,"link":"/elet/20210518_Felgyogyult_es_hazatert_a_Magyarorszagon_talalt_hatalmas_ragadozo_madar","timestamp":"2021. május. 18. 14:01","title":"Felgyógyult és hazatért a Magyarországon talált hatalmas ragadozó madár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccaa9ced-69ce-48b9-9ca4-86926420584a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök 139 millió forint értékben foglaltak le vagyontárgyakat, ezen túl több ingatlant is zár alá vettek.","shortLead":"A rendőrök 139 millió forint értékben foglaltak le vagyontárgyakat, ezen túl több ingatlant is zár alá vettek.","id":"20210517_drogkereskedo_auto_quad_lefoglalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccaa9ced-69ce-48b9-9ca4-86926420584a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe438a06-0b1c-491e-a597-26249845adb1","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_drogkereskedo_auto_quad_lefoglalas","timestamp":"2021. május. 17. 08:25","title":"Fotók: autókat, quadokat és kondigépeket foglaltak le a drogkereskedéssel gyanúsított bandától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb02760-d9a5-40a5-b84b-7d069a230b72","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az állami milliárdokból indult médiaképzésnek nézett utána a Szabad Európa Rádió. A képzésben részt vevők maguk is tisztában vannak vele, hogy a programban kormánylapok és a közmédia számára nevelnének utánpótlást, de legalább jól fizetnek.","shortLead":"Az állami milliárdokból indult médiaképzésnek nézett utána a Szabad Európa Rádió. A képzésben részt vevők maguk is...","id":"20210517_nemzeti_tehetseggondozo_nonprofit_kft_mediakepzes_progapandistakepzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cb02760-d9a5-40a5-b84b-7d069a230b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e42208c-c318-4741-8b82-ca233f9fd299","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_nemzeti_tehetseggondozo_nonprofit_kft_mediakepzes_progapandistakepzes","timestamp":"2021. május. 17. 16:52","title":"\"Azt is elmondták, nem baj, ha nem igaz, amit írunk\" – diákok nyilatkoztak az állami médiaképzésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]