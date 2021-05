Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"38bd6c23-39ab-4e93-ae28-7c930164ada1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ügyvédje szerint nincs szó vádalkuról, és nem volt más választása a férfinak, mint megnevezni Sz. Lajost.","shortLead":"A férfi ügyvédje szerint nincs szó vádalkuról, és nem volt más választása a férfinak, mint megnevezni Sz. Lajost.","id":"20210526_h_attila_itelet_katzenbach_gyilkossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38bd6c23-39ab-4e93-ae28-7c930164ada1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88852322-a085-46a0-be77-e25001f24adb","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_h_attila_itelet_katzenbach_gyilkossag","timestamp":"2021. május. 26. 07:18","title":"Előnyösebb ítélet reményében dobta fel társát a Katzenbach Imre megölésével gyanúsított H. Attila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51dd9217-9ff6-4568-8870-cb33bcf1f04f","c_author":"Nagy Iván László - Lengyel Tibor - Windisch Judit","category":"itthon","description":"A nép egyszerű gyermekének imidzsét a járvány alatt sem adta fel Orbán Viktor, sőt a koronát is feltette az eddigi teljesítményére azzal, hogy pörköltszaftos ingben, borotválatlanul fotózkodott egy ifjú párral. Az ingvonalról Karácsony Gergely sem akart lemaradni, de az általánosabb trendet nem követi. Nem úgy Jakab Péter, aki viszont az ütős parlamenti felszólalásokkal éri el a legtöbb embert, nem pedig azzal, hogy parizert eszik Piros Arannyal. De mi szükségük van a választóknak arra, hogy belelássanak egy politikus életébe? ","shortLead":"A nép egyszerű gyermekének imidzsét a járvány alatt sem adta fel Orbán Viktor, sőt a koronát is feltette az eddigi...","id":"20210526_Orban_karacsony_jakab_dobrev_politika_kommunikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51dd9217-9ff6-4568-8870-cb33bcf1f04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5479f082-d3f8-428d-bf5a-ede90e21eb22","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_Orban_karacsony_jakab_dobrev_politika_kommunikacio","timestamp":"2021. május. 26. 06:30","title":"Orbán szaftos ruhája és Karácsony turkálós inge – tényleg a nép egyszerű embere kell a választóknak? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869d6b5e-a908-41ba-aa6c-c74160b41e07","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Real kispadján a klub elnöke Massimiliano Allegrit látná legszívesebben.","shortLead":"A Real kispadján a klub elnöke Massimiliano Allegrit látná legszívesebben.","id":"20210527_Marca_Zidane_elhagyja_a_Real_Madridot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=869d6b5e-a908-41ba-aa6c-c74160b41e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68840a6-9b6e-44f2-9375-637c9a8b905b","keywords":null,"link":"/sport/20210527_Marca_Zidane_elhagyja_a_Real_Madridot","timestamp":"2021. május. 27. 13:17","title":"Marca: Zidane elhagyja a Real Madridot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint, ha valaki a fertőzés után védőoltást kap, akkor a szervezete koronavírus elleni védelme akár 50-szeresére is növekedhet azokéhoz képest, akik nem oltatták be magukat.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint, ha valaki a fertőzés után védőoltást kap, akkor a szervezete koronavírus elleni védelme akár...","id":"20210527_koronavirus_fertozes_vedooltas_vedelem_immunrendszer_memoria_b_sejt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a61867-30e8-4164-8333-189c9b51b917","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_koronavirus_fertozes_vedooltas_vedelem_immunrendszer_memoria_b_sejt","timestamp":"2021. május. 27. 11:15","title":"Egy életen át is kitarthat a koronavírus elleni immunvédelem, ha a fertőzés után védőoltást is kap valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66048d41-4846-4897-89a4-61add6e82e53","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Április első heteiben még lezárások voltak, a hónap végén beindult újranyitás ellenére is rossz volt a helyzet a munkaerőpiacon.","shortLead":"Április első heteiben még lezárások voltak, a hónap végén beindult újranyitás ellenére is rossz volt a helyzet...","id":"20210527_munka_foglalkoztatottsag_ksh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66048d41-4846-4897-89a4-61add6e82e53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b449ccda-fbb2-485d-b7f4-ce34c4933258","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210527_munka_foglalkoztatottsag_ksh","timestamp":"2021. május. 27. 09:00","title":"57 ezren vesztették el a munkájukat áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a73d213-a234-483e-8a3a-cb1978cefe0f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Fojtogatás nyomai is láthatók a videón.","shortLead":"Fojtogatás nyomai is láthatók a videón.","id":"20210525_prataszevics_belarusz_ryanair","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a73d213-a234-483e-8a3a-cb1978cefe0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ece86182-e92a-4cf7-9251-3aeb29263c64","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_prataszevics_belarusz_ryanair","timestamp":"2021. május. 25. 19:47","title":"A letartóztatott belarusz újságíró apja szerint fiát erőszakkal kényszerítették vallomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f549f755-179e-4f32-8bf1-0c847d73ce83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddiginél több kutatásra van szükség, miután az amerikai hírszerzés nem talált elegendő bizonyítékot a Covid-19 eredetére – írta az amerikai elnök.","shortLead":"Az eddiginél több kutatásra van szükség, miután az amerikai hírszerzés nem talált elegendő bizonyítékot a Covid-19...","id":"20210527_joe_biden_covid19_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f549f755-179e-4f32-8bf1-0c847d73ce83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00b66dd-d38c-4a2a-a60c-3dbf935d00ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_joe_biden_covid19_koronavirus","timestamp":"2021. május. 27. 13:38","title":"Biden: Nincs elég bizonyíték arra, hogy megmondjuk, nem egy laboratóriumból került-e ki a Covid-19","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d04707-2d5f-4206-ab7d-2c58ded0d821","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Bongo nevű játék hazai influenszereken keresztül is hirdette szolgáltatását.","shortLead":"A Bongo nevű játék hazai influenszereken keresztül is hirdette szolgáltatását.","id":"20210526_350_millio_forintos_birsag_bongo_sms","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90d04707-2d5f-4206-ab7d-2c58ded0d821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f09f3833-2359-4f1c-8435-2041c0dc6a1d","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_350_millio_forintos_birsag_bongo_sms","timestamp":"2021. május. 26. 11:45","title":"Több száz milliós bírságot szabtak ki egy gyerekeket célzó, emelt díjas SMS-szolgáltatás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]