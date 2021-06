Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b2faad3e-43cc-49a1-877e-387e850426e5","c_author":"Bosch Rexroth Kft.","category":"brandcontent","description":"A világjárvány felgyorsított egy olyan folyamatot, ami előbb-utóbb amúgy is bekövetkezett volna a technológia fejlődésének köszönhetően. ","shortLead":"A világjárvány felgyorsított egy olyan folyamatot, ami előbb-utóbb amúgy is bekövetkezett volna a technológia...","id":"20210528_Merre_tart_az_ipar_a_koronavirus_utani_idoszamitasban_Bosch_Rexroth","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2faad3e-43cc-49a1-877e-387e850426e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e10872a-0ba0-4ecb-b2ea-4b804b63bb1e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210528_Merre_tart_az_ipar_a_koronavirus_utani_idoszamitasban_Bosch_Rexroth","timestamp":"2021. május. 31. 17:30","title":"Merre tart az ipar a koronavírus utáni időszámításban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Altus Zrt. nem a legjobb éveit éli. ","shortLead":"Az Altus Zrt. nem a legjobb éveit éli. ","id":"20210531_Kilencmillios_veszteseggel_zarta_2020at_az_Altus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6722432-3397-4461-8660-7d7f03d801a4","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_Kilencmillios_veszteseggel_zarta_2020at_az_Altus","timestamp":"2021. május. 31. 13:29","title":"Kilencmilliós veszteséggel zárta 2020-at Gyurcsányék családi cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy francia teniszezőt győzött le a magyar sportoló.","shortLead":"Egy francia teniszezőt győzött le a magyar sportoló.","id":"20210530_Tovabbjutott_a_Roland_Garroson_Fucsovics_Marton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1052c7a-966c-4375-943b-1ee8d3b8ff70","keywords":null,"link":"/sport/20210530_Tovabbjutott_a_Roland_Garroson_Fucsovics_Marton","timestamp":"2021. május. 30. 17:28","title":"Továbbjutott a Roland Garroson Fucsovics Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6918c3f5-7c97-407d-9a91-12aaa43cc6e0","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Ismét dübörög a kormány otthonteremtési programjával is doppingolt építőipar. Az alapanyagok nem várt mértékű drágulása miatt azonban a szakma képviselői már a vészharangot kongatják.","shortLead":"Ismét dübörög a kormány otthonteremtési programjával is doppingolt építőipar. Az alapanyagok nem várt mértékű drágulása...","id":"202121__epitoipar__szaguldo_arak__lanctartozasok__veszelyes_felporgetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6918c3f5-7c97-407d-9a91-12aaa43cc6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f0c648-b4dc-4397-8cf6-6beb70d98a8b","keywords":null,"link":"/360/202121__epitoipar__szaguldo_arak__lanctartozasok__veszelyes_felporgetes","timestamp":"2021. május. 31. 15:00","title":"Világpiaci folyamatok vághatnak alá a hazai építőipar feltámasztásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Telitalálatos szelvény nem volt.","shortLead":"Telitalálatos szelvény nem volt.","id":"20210530_Megvannak_a_hatos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d910a0a1-9d77-441f-820b-056672c15946","keywords":null,"link":"/itthon/20210530_Megvannak_a_hatos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2021. május. 30. 17:43","title":"Megvannak a hatos lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcfc094e-51f0-4495-9999-574d5f5a8090","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. egyedül indult a fürdőért és a mellette lévő hotelért folyó liciten. Amennyiben az állam és az I. kerület 30 napon belül nem él az opciós jogával, elindíthatják a felújítási munkákat. ","shortLead":"A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. egyedül indult a fürdőért és a mellette lévő hotelért folyó liciten. Amennyiben...","id":"20210531_Fovaris_ceg_szerezte_meg_a_Rac_furdot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcfc094e-51f0-4495-9999-574d5f5a8090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c47d8143-83fe-4216-a794-37bf3fa0939e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210531_Fovaris_ceg_szerezte_meg_a_Rac_furdot","timestamp":"2021. május. 31. 18:37","title":"Fővárosi cég szerezte meg a felújítása óta soha meg nem nyitott Rác fürdőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350b153f-649b-456c-924e-3557182f62e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Idén májusban már majdnem annyi lakás cserélt gazdát, mint 2019-ben, a járvány előtt.","shortLead":"Idén májusban már majdnem annyi lakás cserélt gazdát, mint 2019-ben, a járvány előtt.","id":"20210531_lakaspiac_harmadaval_tobb_adasvetel_mint_tavaly_majusban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=350b153f-649b-456c-924e-3557182f62e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ed83d5-613b-4ff5-a845-90b2c9a4d92a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210531_lakaspiac_harmadaval_tobb_adasvetel_mint_tavaly_majusban","timestamp":"2021. május. 31. 09:03","title":"Lassan magára talál a lakáspiac, harmadával nőtt a májusi adásvételek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d9dd83-6de4-4038-a6a6-f9b031486b9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik elnöke az azonnali kérdések órájában próbált meg kérdést feltenni a miniszterelnöknek.","shortLead":"A Jobbik elnöke az azonnali kérdések órájában próbált meg kérdést feltenni a miniszterelnöknek.","id":"20210531_Jakab_Orban_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75d9dd83-6de4-4038-a6a6-f9b031486b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46dad0d0-33d9-4ffa-bed9-14f018d864d8","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_Jakab_Orban_parlament","timestamp":"2021. május. 31. 18:28","title":"„Önökből kijönne a komplett magyar börtönválogatott” – mondta Jakab, aztán elvették tőle a szót a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]