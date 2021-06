Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a91483a5-c7e8-42c9-819f-c4a02de954be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lavina és a rossz időjárás miatt vissza kellett fordulnia Varga Csaba erdélyi magyar hegymászónak, aki tisztán, vagyis pótoxigén és teherhordók segítsége nélkül szerette volna megmászni a Mount Everestet, a világ legmagasabb hegycsúcsát.



","shortLead":"Lavina és a rossz időjárás miatt vissza kellett fordulnia Varga Csaba erdélyi magyar hegymászónak, aki tisztán, vagyis...","id":"20210530_Rekordok_doltek_meg_a_Mount_Everesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a91483a5-c7e8-42c9-819f-c4a02de954be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48534d78-807a-4201-aa6e-2d3d343f600e","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Rekordok_doltek_meg_a_Mount_Everesten","timestamp":"2021. május. 30. 16:36","title":"Rekordok dőltek meg a Mount Everesten, a magyar mászó visszafordult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jó éve volt a TV2 Média Csoportnak, nagyot nőtt a bevétel, így a nyereség is.","shortLead":"Jó éve volt a TV2 Média Csoportnak, nagyot nőtt a bevétel, így a nyereség is.","id":"20210531_tv2_nyereseg_beszamolo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bbf102-0ffa-4e52-8029-f9bc7c67df0e","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_tv2_nyereseg_beszamolo","timestamp":"2021. május. 31. 15:26","title":"Több mint kétszeresére nőtt a TV2 profitja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d7640d6-bf99-4dd6-b5f2-e0e2be4ee6bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az immár Google-tulajdonban lévő Fitbit eszközeivel korábban is lehetett bizonyos alvásjellemzőket figyelni. Hamarosan újabb fontos paraméterrel bővül a kínálat.","shortLead":"Az immár Google-tulajdonban lévő Fitbit eszközeivel korábban is lehetett bizonyos alvásjellemzőket figyelni. Hamarosan...","id":"20210601_horkolaserzekeles_es_zajerzekeles_fitbit_karkotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d7640d6-bf99-4dd6-b5f2-e0e2be4ee6bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0342d9e-46f2-42ae-a9b0-8b5dbbcf8a8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_horkolaserzekeles_es_zajerzekeles_fitbit_karkotok","timestamp":"2021. június. 01. 10:03","title":"Szintet lép a Fitbit: a horkolást is figyelni fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"","category":"itthon","description":"Erős kételyei vannak, hogy jó ötlet-e megtartani a gyereknapot vagy bármilyen más rendezvényt a faluban.","shortLead":"Erős kételyei vannak, hogy jó ötlet-e megtartani a gyereknapot vagy bármilyen más rendezvényt a faluban.","id":"20210530_Kevesen_oltakoztak_ezert_Furged_polgarmestere_nem_akarta_megtartani_a_gyereknapot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd1aac0-6b51-4d19-910c-1764fc595669","keywords":null,"link":"/itthon/20210530_Kevesen_oltakoztak_ezert_Furged_polgarmestere_nem_akarta_megtartani_a_gyereknapot","timestamp":"2021. május. 30. 20:14","title":"Kevesen oltakoztak, ezért Fürged polgármestere nem akarta megtartani a gyereknapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93c988f1-b617-442c-9109-cbabe6b98641","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy órán át úszott, hogy segítséget kérjen, miután a hajójuk elsodródott.","shortLead":"Egy órán át úszott, hogy segítséget kérjen, miután a hajójuk elsodródott.","id":"20210601_Hos_lett_egy_7_eves_kisfiu_aki_megmentette_az_apjat_es_a_hugat_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93c988f1-b617-442c-9109-cbabe6b98641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4478ecf1-3f90-470d-ae03-821c90a1c0f1","keywords":null,"link":"/elet/20210601_Hos_lett_egy_7_eves_kisfiu_aki_megmentette_az_apjat_es_a_hugat_is","timestamp":"2021. június. 01. 10:52","title":"Hős lett egy 7 éves kisfiú, aki megmentette az apját és a húgát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a574c41-4ab7-4c44-8265-b5f77fae6062","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A belvárosból a Duna partjára, horgászok, egy régi malom és a kiemelt kormányzati beruházás, a BudaPart lakópark szomszédságába költözik az új Dürer Kert. A szórakozóhelyet tíz éven át próbálták meg kirakni a Városliget mellől, mire sikerült a művelet. Mutatjuk, hol épül fel és milyen lesz az új Dürer.","shortLead":"A belvárosból a Duna partjára, horgászok, egy régi malom és a kiemelt kormányzati beruházás, a BudaPart lakópark...","id":"20210531_A_Durer_Kert_ujjaszuletik_Felajanlottak_hogy_az_egesz_Kopaszigat_kulturalis_pezsgeset_beinditsuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a574c41-4ab7-4c44-8265-b5f77fae6062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22392d01-1a8f-4b34-bbb2-1bc72954d3de","keywords":null,"link":"/kultura/20210531_A_Durer_Kert_ujjaszuletik_Felajanlottak_hogy_az_egesz_Kopaszigat_kulturalis_pezsgeset_beinditsuk","timestamp":"2021. május. 31. 20:00","title":"A Dürer Kert újjászületik: „Felajánlották, hogy az egész Kopaszi-gát kulturális pezsgését beindítsuk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6075add4-b3bb-4d44-848d-4eaa4b97bc87","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnöknek szól a nóta.","shortLead":"A miniszterelnöknek szól a nóta.","id":"20210531_Fasy_Adam_Orban_Viktor_szuletesnap_duett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6075add4-b3bb-4d44-848d-4eaa4b97bc87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2819bf9-8185-480f-9199-24891a3e8ef2","keywords":null,"link":"/elet/20210531_Fasy_Adam_Orban_Viktor_szuletesnap_duett","timestamp":"2021. május. 31. 16:18","title":"Fásy Ádám egy lányával közös duettel köszöntötte fel Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb9e1e4-50b1-45f3-9bc5-00fc3f5dcc0c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ügyészség fog dönteni, hogy vádat emelnek-e a kormányfő ellen.","shortLead":"Az ügyészség fog dönteni, hogy vádat emelnek-e a kormányfő ellen.","id":"20210531_vademeles_andrej_babis_csehorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fb9e1e4-50b1-45f3-9bc5-00fc3f5dcc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264e3a72-3bf9-4fdc-9597-5244ab9f94c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210531_vademeles_andrej_babis_csehorszag","timestamp":"2021. május. 31. 18:47","title":"Vádemelést javasol Andrej Babis ellen a cseh rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]