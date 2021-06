Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök szerint a maihoz képest sokrétűbb, színesebb, ellentétekre épülő, erősebb versenyt és erősebb együttműködést igénylő évtized jöhet.

","shortLead":"A jegybankelnök szerint a maihoz képest sokrétűbb, színesebb, ellentétekre épülő, erősebb versenyt és erősebb...","id":"20210607_matolcsy_gyorgy_mnb_elnok_europai_unio_felbomlasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff9aba0-4a43-44c8-8f96-41dc5e83d9b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210607_matolcsy_gyorgy_mnb_elnok_europai_unio_felbomlasa","timestamp":"2021. június. 07. 15:57","title":"Matolcsy arra számít, hogy felgyorsulhat az EU felbomlása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d584364-83fe-462d-bea6-f3d0bc386ea5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A Red Bull mexikói versenyzője , Sergio Pérez nyerte meg a vasárnapi Forma-1-es Azeri Nagydíjat. Az összetettben vezető csapattársa, Max Verstappen durrdefekt miatt esett ki, ahogy Lance Stroll is. ","shortLead":"A Red Bull mexikói versenyzője , Sergio Pérez nyerte meg a vasárnapi Forma-1-es Azeri Nagydíjat. Az összetettben vezető...","id":"20210606_Baku_Forma1_autoverseny_Max_Verstappen_durrdefekt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d584364-83fe-462d-bea6-f3d0bc386ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e1a49a-a93e-43df-b181-6831e43396d9","keywords":null,"link":"/sport/20210606_Baku_Forma1_autoverseny_Max_Verstappen_durrdefekt","timestamp":"2021. június. 06. 16:40","title":"Azeri Nagydíj: Pérez győzött, Verstappen defektet kapott a célegyenesben (videóval)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f9a685-2c01-4320-9a74-5ee6b9436542","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalábbis a lengyel lapokban erről írnak.","shortLead":"Legalábbis a lengyel lapokban erről írnak.","id":"20210607_ferenc_papa_budapest_orban_viktor_talalkozo_menekultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2f9a685-2c01-4320-9a74-5ee6b9436542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9841db6e-141d-42ee-9f26-ac997360dc07","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_ferenc_papa_budapest_orban_viktor_talalkozo_menekultek","timestamp":"2021. június. 07. 07:45","title":"Ferenc pápa állítólag azért nem akar találkozni Orbánnal, mert nem tetszik neki a menekültpolitikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b08a16-ae76-4e9f-9373-1ae8faad654b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár napja erőteljesen azt kommunikálja a kormány, hogy még nincs miről vitázni, ehhez képest azért a Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról hamarosan szavaz az Országgyűlés.","shortLead":"Pár napja erőteljesen azt kommunikálja a kormány, hogy még nincs miről vitázni, ehhez képest azért a Fudan Hungary...","id":"20210606_Gulyas_A_kormany_tamogatja_hogy_legyen_nepszavazas_a_Fudan_Egyetemrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34b08a16-ae76-4e9f-9373-1ae8faad654b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f24b9d-d1a8-42e5-b038-0d14fdbf8cc8","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_Gulyas_A_kormany_tamogatja_hogy_legyen_nepszavazas_a_Fudan_Egyetemrol","timestamp":"2021. június. 06. 18:32","title":"Gulyás: A kormány támogatja, hogy legyen népszavazás a Fudan Egyetemről, de csak 2023-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pedagógusnap alkalmából az Eötvös szobornál tartott megemlékezést a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete.","shortLead":"A Pedagógusnap alkalmából az Eötvös szobornál tartott megemlékezést a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete.","id":"20210606_pedagogusok_napja_PDSZ_megemlekezes_a_koronavirus_aldozataira","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5ba756-6936-480f-bff4-5a44f8997b08","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_pedagogusok_napja_PDSZ_megemlekezes_a_koronavirus_aldozataira","timestamp":"2021. június. 06. 20:28","title":"Mécsesekkel emlékeztek a koronavírus-fertőzésben elhunyt tanárokra Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7575acb-3414-4fd8-ac40-335158995666","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"A koronavírus-válság okán sok elemzés foglalkozik a részvénypiacok lehetséges jövőjével, a kilátásokkal. Az OTP Trend Alap viszont más utat választ: egyedi részvénykiválasztást támogató modellje segítségével kevésbé nyilvánvaló, a megatrendek árnyékában megjelenő lehetőségeket is meg tud találni. Cikkünkből kiderül, melyek most a legforróbb részvénypiaci trendek.","shortLead":"A koronavírus-válság okán sok elemzés foglalkozik a részvénypiacok lehetséges jövőjével, a kilátásokkal. Az OTP Trend...","id":"20210507_Megatrendek_arnyekaban_mit_tartogatnak_a_reszvenypiacok_OTP_alapkezelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7575acb-3414-4fd8-ac40-335158995666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a68c206d-fc1d-4682-9f7b-06a5f989d441","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210507_Megatrendek_arnyekaban_mit_tartogatnak_a_reszvenypiacok_OTP_alapkezelo","timestamp":"2021. június. 06. 17:15","title":"Kockázati befektetések: merre induljunk el a részvénypiacon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb4ed2f-fff1-467a-9862-0cd709c39728","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fizetés mértéke csak a negyedik helyen szerepel, a megkérdezettek ennél a karrierlehetőséget is fontosabbnak tartják.","shortLead":"A fizetés mértéke csak a negyedik helyen szerepel, a megkérdezettek ennél a karrierlehetőséget is fontosabbnak tartják.","id":"20210607_szerencsejatek_fizetes_munkahely_palyakezdo_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecb4ed2f-fff1-467a-9862-0cd709c39728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b58ed95-4b60-44ef-8894-b2d3c2b9f801","keywords":null,"link":"/kkv/20210607_szerencsejatek_fizetes_munkahely_palyakezdo_kutatas","timestamp":"2021. június. 07. 11:23","title":"A Szerencsejáték kikutatta, hogy a magyar pályakezdőknek fontosabb a kellemes légkör, mint a fizetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72fb7a2c-62fe-49d0-bfbb-4c14c969263b","c_author":"","category":"gazdasag","description":"A balatoni strandok nagyrésze védettségi igazolvány nélkül is látogatható.","shortLead":"A balatoni strandok nagyrésze védettségi igazolvány nélkül is látogatható.","id":"20210606_Hetvegen_6_ezer_forint_a_belepo_a_legdragabb_balatoni_strandra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72fb7a2c-62fe-49d0-bfbb-4c14c969263b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da78e6e-9a57-4d49-a78c-501cb8b07616","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Hetvegen_6_ezer_forint_a_belepo_a_legdragabb_balatoni_strandra","timestamp":"2021. június. 06. 10:31","title":"Hétvégén 6 ezer forint a belépő a legdrágább balatoni strandra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]