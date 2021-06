Nyáron visszatérhetnek a magyar turisták a hagyományosan kedvelt tengerpartokra, így az elsők között nyitó és a koronavírus ellen bármilyen oltást vagy negatív PCR-tesztet elfogadó Horvátországba – mondta Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) elnöke a Világgazdaságnak. Mint részletezte, folyamatosan indulnak a charterjáratok Törökországba, Tunéziába, Egyiptomba is, de a tavalyinál jóval több görög szigetre is el lehet majd repülni, illetve az olasz és a spanyol városok is elérhetőek lesznek.

Drámai drágulásra egyik országban sem kell számítani, a forint-euró árfolyam mozgása sem indokol most olyan mértékű áremelést, ami számottevő változásokat okozna

– mondta Molnár. A járványhelyzet a szervezett utazásoknak kedvez, és a szakma várakozásaihoz képest jelentős igény mutatkozik a tengeri hajóutakra is. A szakértő azt is mondta:

Igazi megoldást, a nemzetközi utazási kedvben kellően nagy löketet, komoly áttörést az egységes uniós vakcinaigazolvány hozhat majd.

Azt viszont még nem lehet tudni Molnár szerint, hogy a nemzetközi utaztatás koronavírus-járvány miatti leállása mennyi magyar vállalkozást tett tönkre. A nyilvántartó hatóság adatai szerint 2019. december 31-én 989 bejegyzett iroda volt, most 950 van, vagyis a számukban nincs drámai változás. Jelentősen csökkent viszont az utazásszervező cégek száma:

A járvány előtt 410 utazásszervező iroda működött, most viszont csupán 220, és velük együtt a lekötött kapacitások egy része is eltűnt.

A belföldi turizmust Molnár szerint a Széchenyi-pihenőkártya pörgeti, amelynek használatakor a tapasztalatok szerint a kártyatulajdonosok kevésbé árérzékenyen döntenek.