[{"available":true,"c_guid":"12851c38-4503-47d9-9de4-dacbc479b524","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy felvétel is megörökítette a szikla leszakadását.","shortLead":"Egy felvétel is megörökítette a szikla leszakadását.","id":"20210608_biger_vizeses_kotomb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12851c38-4503-47d9-9de4-dacbc479b524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d2ae7f-ddaf-4115-accb-404987197616","keywords":null,"link":"/elet/20210608_biger_vizeses_kotomb","timestamp":"2021. június. 08. 10:49","title":"Leszakadt a gyönyörű Bigér-vízesés kőtömbje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c8683af-114b-4130-b799-cc3a8c2c9469","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbb szakértő szerint a Covid–19 az oltások ellenére is velünk marad, így nagyon fontos az ellene végzett gyógyszerfejlesztés. Ez a kutatás ugyanakkor rendkívül sok időt vesz igénybe, ha nem célzottan keresik a kórokozó Achilles-sarka ellen valószínűleg működő hatóanyagokat. Keserű György Miklós a Természettudományi Kutatóközpont általa vezetett Gyógyszerkémiai Csoportjának egy merőben új módszeréről beszélt az mta.hu-nak, mely alkalmas a gyógyszercélpontokon található hotspotok (a molekulák legjobb kötőhelyei) felkutatására. Ez a SpotXplorer nevű eljárás a Covid–19 mellett rengeteg más betegség ellen is bevethető lesz.","shortLead":"A legtöbb szakértő szerint a Covid–19 az oltások ellenére is velünk marad, így nagyon fontos az ellene végzett...","id":"20210609_koronavirus_gyogyszer_feherje_hotspot_wifi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c8683af-114b-4130-b799-cc3a8c2c9469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d4e691a-e498-49bd-b754-158316271c60","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_koronavirus_gyogyszer_feherje_hotspot_wifi","timestamp":"2021. június. 09. 13:52","title":"A magyar gyógyszerkutatók úgy találnak fogást a koronavírus fehérjéin, ahogy a telefon keresi a wifit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"752673d8-6cce-4820-867b-d10341e5bd81","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2024-ig 7 ezer kilométernyi kvantumhálózatot helyeznek üzembe Oroszországban. Az első – Moszkva és Szentpétervár között – már működik.","shortLead":"A tervek szerint 2024-ig 7 ezer kilométernyi kvantumhálózatot helyeznek üzembe Oroszországban. Az első – Moszkva és...","id":"20210610_elso_kvantumkommunikacios_csatorna_oroszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=752673d8-6cce-4820-867b-d10341e5bd81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"850fcbcf-388a-477e-bc54-e9ffcd90b677","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_elso_kvantumkommunikacios_csatorna_oroszorszagban","timestamp":"2021. június. 10. 05:03","title":"Üzembe helyezték az első kvantumkommunikációs csatornát Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6b5912d-c2fb-4323-b76e-203781aefe6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vissza a jövőbe sorozat Martyjaként írta be magát a filmtörténetbe, betegsége miatt többször visszavonult, de még tavaly is szerepet kapott a Diane védelmében című sorozatban. Nem lehet elégszer megnézni a híres gitáros jelenetet, most is felidézzük.



","shortLead":"A Vissza a jövőbe sorozat Martyjaként írta be magát a filmtörténetbe, betegsége miatt többször visszavonult, de még...","id":"20210609_Michael_J_Fox_ma_60_eves_de_tudjuk_hogy_barmikor_visszaterhet_a_jovobe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6b5912d-c2fb-4323-b76e-203781aefe6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d59ece-00d0-4c43-9433-557f55a818ae","keywords":null,"link":"/kultura/20210609_Michael_J_Fox_ma_60_eves_de_tudjuk_hogy_barmikor_visszaterhet_a_jovobe","timestamp":"2021. június. 09. 10:08","title":"Michael J. Fox ma 60 éves, de tudjuk, hogy bármikor visszatérhet a jövőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c805f6f-5de9-4a15-8345-21a625b681b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Most lesz egy éve, hogy az észak-koreai rezsim felrobbantotta a két Korea közötti párbeszédet segítő irodát.","shortLead":"Most lesz egy éve, hogy az észak-koreai rezsim felrobbantotta a két Korea közötti párbeszédet segítő irodát.","id":"20210609_delkorea_eszakkorea_telefon_nem_veszik_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c805f6f-5de9-4a15-8345-21a625b681b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f49789-670f-43d3-847e-bd6746b35470","keywords":null,"link":"/vilag/20210609_delkorea_eszakkorea_telefon_nem_veszik_fel","timestamp":"2021. június. 09. 08:42","title":"Dél-Korea egy éve próbálja minden reggel felhívni Észak-Koreát, de nem veszik fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6680bb4-d52a-4e2c-9c49-5dc3199c8f1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár csak ősszel érkezik meg hivatalosan a legújabb MacOS, a Monterey, azt már tudni, milyen gépek fogják megkapni.","shortLead":"Bár csak ősszel érkezik meg hivatalosan a legújabb MacOS, a Monterey, azt már tudni, milyen gépek fogják megkapni.","id":"20210609_apple_macos_monterey_kompatibilis_gepek_lista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6680bb4-d52a-4e2c-9c49-5dc3199c8f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f530dd70-9dc0-46f3-82b2-bff7c3e15cd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_apple_macos_monterey_kompatibilis_gepek_lista","timestamp":"2021. június. 09. 21:03","title":"Az én gépem megkaphatja majd az Apple új operációs rendszerét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f855be6a-0695-4cef-9f5c-ad4f4200e51c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyelőre nem látni, milyen tervei lennének az ellenzéknek a kultúrával, de már vannak emberek, akiket kinéztek az irányítására – írja a HVG hetilap.","shortLead":"Egyelőre nem látni, milyen tervei lennének az ellenzéknek a kultúrával, de már vannak emberek, akiket kinéztek...","id":"20210609_kulturpolitika_ellenzek_hiller","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f855be6a-0695-4cef-9f5c-ad4f4200e51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65762df9-2f00-4cd1-81d2-52c9e68e82dc","keywords":null,"link":"/kultura/20210609_kulturpolitika_ellenzek_hiller","timestamp":"2021. június. 09. 17:46","title":"Ha győz az ellenzék 2022-ben, Hiller Istvánra bízhatják a kultúrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfdf8b55-ef45-4c1d-a396-b1a84d362f0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Munkaügyi és személyes okok állhatnak a gyilkosság hátterében. ","shortLead":"Munkaügyi és személyes okok állhatnak a gyilkosság hátterében. ","id":"20210608_kina_sanghaj_fudan_egyetem_professzor_gyilkossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfdf8b55-ef45-4c1d-a396-b1a84d362f0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a93ab5-2c50-40db-b2b6-17d942a76cd1","keywords":null,"link":"/vilag/20210608_kina_sanghaj_fudan_egyetem_professzor_gyilkossag","timestamp":"2021. június. 08. 17:27","title":"Megölte a Fudan Egyetem sanghaji campusára kinevezett párttitkárt az egyik professzor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]