Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5058ca4a-9f4d-4b12-8c18-6b590c5d494d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az akciónak nemigen örült az foci-Eb hivatalos szponzora.","shortLead":"Az akciónak nemigen örült az foci-Eb hivatalos szponzora.","id":"20210615_Igyatok_vizet__mondta_Ronaldo_miutan_latvanyosan_odebb_rakott_ket_CocaColat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5058ca4a-9f4d-4b12-8c18-6b590c5d494d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef0ad4c0-594d-4354-bd6c-93d05874197c","keywords":null,"link":"/elet/20210615_Igyatok_vizet__mondta_Ronaldo_miutan_latvanyosan_odebb_rakott_ket_CocaColat","timestamp":"2021. június. 15. 13:46","title":"„Igyatok vizet!” – mondta Ronaldo, miután látványosan eltüntetett két Coca-Colát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74ebbbb-189a-47a2-8a37-8e760674dd09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA új vezetőjének bőven akad tennivalója. Még a rejtélyes ufójelentéseket is kivizsgáltatja, de csakis tudományos szempontból.","shortLead":"A NASA új vezetőjének bőven akad tennivalója. Még a rejtélyes ufójelentéseket is kivizsgáltatja, de csakis tudományos...","id":"20210616_bill_nelson_ufo_nasa_azonositatlan_repulo_targy_haditengereszet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d74ebbbb-189a-47a2-8a37-8e760674dd09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237abcc2-d8d3-498b-992a-eaec1ede3f40","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_bill_nelson_ufo_nasa_azonositatlan_repulo_targy_haditengereszet","timestamp":"2021. június. 16. 09:03","title":"„Nem tudjuk, hogy földönkívüli-e, és nem tudjuk, hogy ellenség-e, de megvizsgáljuk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639447bf-49dc-4ac6-b3f3-a6fb959a10dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sötét képernyőt nézhettek a Sat-Trakt előfizetői kedden délután a magyar-portugál meccs helyett, pedig a topolyai akadémiát magyar pénzből felépítő kábelhálózat-tulajdonos pár órával a kezdés előtt még mást ígért.","shortLead":"Sötét képernyőt nézhettek a Sat-Trakt előfizetői kedden délután a magyar-portugál meccs helyett, pedig a topolyai...","id":"20210616_Orban_Viktor_vajdasagi_baratjanak_esete_a_magyarportugal_meccs_kozvetitesevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=639447bf-49dc-4ac6-b3f3-a6fb959a10dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d6409b-ec41-45c6-a911-efcce87e81c0","keywords":null,"link":"/kkv/20210616_Orban_Viktor_vajdasagi_baratjanak_esete_a_magyarportugal_meccs_kozvetitesevel","timestamp":"2021. június. 16. 10:14","title":"Hiába az ígéret, sokan nem láthatták a Vajdaságban a magyar–portugál meccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd8318a-905d-407d-a808-1e7b016558db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A ceglédi vonalon közel egyórás késésekre kell számítani, Mosonmagyaróvár és Hegyeshalom között pótlóbuszok járnak.","shortLead":"A ceglédi vonalon közel egyórás késésekre kell számítani, Mosonmagyaróvár és Hegyeshalom között pótlóbuszok járnak.","id":"20210616_vonat_vasut_cegled","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cd8318a-905d-407d-a808-1e7b016558db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44dc4531-426b-4d23-8a42-fcf009b6adb1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210616_vonat_vasut_cegled","timestamp":"2021. június. 16. 07:15","title":"Ceglédnél zárlat, Mosonmagyaróvárnál egy rossz vágányra futó vonat miatt állt le a vasúti közlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Másfél évre lezárják a Lánchidat, élő denevérek lehettek a vuhani víruslaborban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Másfél évre lezárják a Lánchidat, élő denevérek lehettek a vuhani víruslaborban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20210616_Radar360_Allta_a_sarat_a_magyar_valogatott_atment_a_homofobtorveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b42fc26-f21c-45f5-a0e3-0b4d5d30c579","keywords":null,"link":"/360/20210616_Radar360_Allta_a_sarat_a_magyar_valogatott_atment_a_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 16. 07:59","title":"Radar360: Állta a sarat a magyar válogatott, átment a homofóbtörvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A regisztráltak 92 százalékát oltották már be legalább egyszer.","shortLead":"A regisztráltak 92 százalékát oltották már be legalább egyszer.","id":"20210615_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_korhaz_lelegeztetogep_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acc8c7b9-76af-4233-bd16-c4d1883da158","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_korhaz_lelegeztetogep_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. június. 15. 09:12","title":"Koronavírus: 10 halott, 57 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157f7f3f-e788-4233-8a6f-e1386d07dbbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bejött az amerikai rendőrség trükkje, hogy maga látta el üzenetküldő alkalmazással a világ bűnözőit.","shortLead":"Bejött az amerikai rendőrség trükkje, hogy maga látta el üzenetküldő alkalmazással a világ bűnözőit.","id":"20210616_titkositott_uzenetkuldo_appok_mobilok_bunozes_encrochat_anom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=157f7f3f-e788-4233-8a6f-e1386d07dbbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dbbf427-9fdd-4210-bd78-a8c1768a13ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_titkositott_uzenetkuldo_appok_mobilok_bunozes_encrochat_anom","timestamp":"2021. június. 16. 15:33","title":"13 embert fogtak el, 200 millió forintot foglaltak le a magyar rendőrök az FBI trükkjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"430ecd55-7ad9-4524-8c94-b60fb1ffbdb7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Polarstern német kutatóhajó 150 TB adatot és több mint ezer jégmintát gyűjtött be, hogy kiderítsék a szakemberek, miként alakul a jég olvadása az Északi-sarkon.","shortLead":"A Polarstern német kutatóhajó 150 TB adatot és több mint ezer jégmintát gyűjtött be, hogy kiderítsék a szakemberek...","id":"20210615_polarstern_kutatas_eszaki_sarki_jeg_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=430ecd55-7ad9-4524-8c94-b60fb1ffbdb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05d0415e-12e1-4ab7-b60c-246c6abe713c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_polarstern_kutatas_eszaki_sarki_jeg_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2021. június. 15. 20:03","title":"Soha nem húzódott olyan gyorsan vissza az észak-sarki tengeri jég, mint 2020 nyarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]