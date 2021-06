Hogy egyes sportolók miért fordulnak szembe egy-egy branddel, különböző okai lehetnek: egyéb érdekeltség, egészség, vallás, és így tovább. Emlékezetes volt 1992-ben a barcelonai olimpián győztes Michael Jordan és az amerikai kosárválogatott esete. Jordan, aki a Nike-kal kötött élete végéig szóló szerződést, a csapattársait is rávette, hogy valamilyen módon takarják ki az amerikai olimpiai csapat formaruháján szereplő szponzor, a Reebok-logóját. Ő maga a vállára vetett lobogóval tette ezt meg, de volt olyan társa, aki kigombolta és lehajtotta a nyakrészt, ahol a logó volt. Mindenesetre 1998-ban a naganói téli olimpián az amerikai küldöttség már logómentes formaruhát viselt. Linford Christie, a britek rövidtávfutó-klasszisa is saját szponzorának akart nagyobb figyelmet kelteni 1996-ban az atlantai olimpián - ahol egyébként címvédőként kiugrás miatt kizárták a 100 méteres síkfutás döntőjéből - egy sajtótájékoztatón Puma-logós kontaktlencsében jelent meg, meghackelve az amúgy hivatalosan a Rebook által szponzorált eseményt. Mások vallási meggyőződésük miatt utasítottak el egyes szponzorokat: az akkor épp a Newcastle-ben csatárkodó szenegáli Papiss Cissé sokáig nem volt hajlandó magára húzni a Wonga hitelintézet logójával ellátott mezt, míg végül iszlám jogtudósokkal is konzultálva 2013-ban beadta a derekát. Hasonlóan vallási okokból takarta el a Sevillától kapott mezén ragasztószalaggal a 2006-2007-es szezonban az 888.com online szerencsejáték-oldal feliratát a Maliban született, de utóbb Sevillában mecsetet is építtető csatár, Frédéric Kanouté. Az ok egyszerű: iszlám értékrendben elutasítják mind a kamatszedést, mind a szerencsejátékokat. Ronaldóéhoz időben és témájában is közelebbi párhuzam Greg Popovich, a San Antonio Spurs edzőjéé, aki 2018-ban az NBA-t szponzoráló szerinte túl cukros Gatorade-del kapcsolatos elégedetlenségét fejezte ki. “Nem szeretném, ha arra kényszerítenének, hogy eladjam ezt!” - jegyezte meg miután sokat mondóan megvizsgálta a kérdéses italospalackot. Pop isn't trying to sell Gatorade ���� pic.twitter.com/K4kuXddbln — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) April 17, 2018