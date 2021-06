Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"696fe645-b4ec-43e9-8162-ae398ce06f8e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az éppen új gazdára váró II-es Volkswagen Golfnak az eredeti számlája is megvan.","shortLead":"Az éppen új gazdára váró II-es Volkswagen Golfnak az eredeti számlája is megvan.","id":"20210621_a_rendszervaltas_koraba_repit_vissza_ez_az_alig_hasznalt_bekescsabai_vw_golf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=696fe645-b4ec-43e9-8162-ae398ce06f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41fb5f15-cc4d-40df-be47-beb1944c43d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_a_rendszervaltas_koraba_repit_vissza_ez_az_alig_hasznalt_bekescsabai_vw_golf","timestamp":"2021. június. 21. 06:41","title":"A rendszerváltás korába repít vissza ez az alig használt békéscsabai VW Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b32603a-d7af-430f-93ff-7e97a5b7f9b0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"Nem a levegőbe ígérgetett a szövetségi kapitány a tippjátékunkban.","shortLead":"Nem a levegőbe ígérgetett a szövetségi kapitány a tippjátékunkban.","id":"20210619_Marco_Rossi_francia_kezdo_tizenegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b32603a-d7af-430f-93ff-7e97a5b7f9b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7ce6a5f-03f5-4e9e-95d7-041e1e9891ba","keywords":null,"link":"/sport/20210619_Marco_Rossi_francia_kezdo_tizenegy","timestamp":"2021. június. 19. 17:24","title":"Marco Rossi a hvg.hu-nak már az Eb előtt megmondta, hogy 1-1-et játszunk a franciákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2909e02-4ab2-461a-bd7d-b84bc0b0c42f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Három továbbjutó várható az A csoportból, ahol Olaszország 9, Wales és Svájc pedig 4-4 ponttal végzett. Ezek voltak a játéknak hírei.","shortLead":"Három továbbjutó várható az A csoportból, ahol Olaszország 9, Wales és Svájc pedig 4-4 ponttal végzett. Ezek voltak...","id":"20210620_Egy_csapat_ma_biztos_bucsuzik_az_Ebtol__percrol_percre_a_torna_utolso_csoportkorenek_elso_napjarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2909e02-4ab2-461a-bd7d-b84bc0b0c42f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2883aa9-ddad-48dd-b280-4da85a85e6f7","keywords":null,"link":"/sport/20210620_Egy_csapat_ma_biztos_bucsuzik_az_Ebtol__percrol_percre_a_torna_utolso_csoportkorenek_elso_napjarol","timestamp":"2021. június. 20. 09:00","title":"Ez történt a foci-Eb harmadik csoportkörének első napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"633433d4-17cc-46d8-871b-63483fc10a46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pfizert, Sinopharmmot és Szputnyik V-t kaphatnak. A védettségi igazolványra ők is jogosultak.","shortLead":"Pfizert, Sinopharmmot és Szputnyik V-t kaphatnak. A védettségi igazolványra ők is jogosultak.","id":"20210619_oltasra_kulfoldiek_kulhoni_magyarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=633433d4-17cc-46d8-871b-63483fc10a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c11d2cb-7d7d-4b0e-b50f-0132ecaaf0c6","keywords":null,"link":"/itthon/20210619_oltasra_kulfoldiek_kulhoni_magyarok","timestamp":"2021. június. 19. 11:27","title":"Szombattól foglalhatnak időpontot oltásra a taj-számmal nem rendelkező külföldiek és a külhoni magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4da5319-3a2d-4f41-a76f-8ba79e4c453d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A francia–német meccs eredményét jósolta meg, és igaza lett.","shortLead":"A francia–német meccs eredményét jósolta meg, és igaza lett.","id":"20210620_Bejott_a_hamburgi_allatkert_elefantjanak_joslata_a_labdarugoEbrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4da5319-3a2d-4f41-a76f-8ba79e4c453d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e6ba39-4cfb-4fb1-b364-49556757d869","keywords":null,"link":"/elet/20210620_Bejott_a_hamburgi_allatkert_elefantjanak_joslata_a_labdarugoEbrol","timestamp":"2021. június. 20. 09:58","title":"Bejött a hamburgi állatkert elefántjának jóslata a labdarúgó-Eb-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944e9f6c-e5e5-463a-9a6b-561823ab1988","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ősszel a TÁP Színházban kap lehetőséget a 2019-ben a Katonából zaklatási botrány miatt kirúgott Gothár.\r

\r

\r

\r

","shortLead":"Ősszel a TÁP Színházban kap lehetőséget a 2019-ben a Katonából zaklatási botrány miatt kirúgott Gothár.\r

\r

\r

\r

","id":"20210619_Gothar_Peter_is_ujra_szinhazban_rendezhet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=944e9f6c-e5e5-463a-9a6b-561823ab1988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5daae47a-66b1-46c7-a304-0737a6d968b4","keywords":null,"link":"/kultura/20210619_Gothar_Peter_is_ujra_szinhazban_rendezhet","timestamp":"2021. június. 19. 12:13","title":"Gothár Péter is újra színházban rendezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a390f2c5-91c0-4154-8bfb-239a7bbe46da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Amazon alapítójaként ismert Jeff Bezos lehet az első magánszemély, aki nem turistaként, hanem saját erejéből, saját űrhajójával jut el a világűr pereméig a jövő hónapban.","shortLead":"Az Amazon alapítójaként ismert Jeff Bezos lehet az első magánszemély, aki nem turistaként, hanem saját erejéből, saját...","id":"20210620_Peticio_indult_azert_hogy_az_urbe_szamuzzek_a_vilag_leggazdagabb_emberet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a390f2c5-91c0-4154-8bfb-239a7bbe46da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724000d5-064a-4085-b0f0-cdd688451d24","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210620_Peticio_indult_azert_hogy_az_urbe_szamuzzek_a_vilag_leggazdagabb_emberet","timestamp":"2021. június. 20. 14:50","title":"Petíció indult azért, hogy az űrbe száműzzék a világ leggazdagabb emberét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f24948b-da8b-4ec3-86c4-39d02f26a752","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes szerint a keresztény civilizációhoz és a szuverén magyar hazához kell hűnek maradnunk, és akkor nem lesz baj.","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes szerint a keresztény civilizációhoz és a szuverén magyar hazához kell hűnek maradnunk, és...","id":"20210620_Gyorben_figyelmeztetett_a_terjeszkedo_iszlam_veszelyeire_Semjen_Zsolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f24948b-da8b-4ec3-86c4-39d02f26a752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc57846-f23f-4f80-a778-e7374f8db0f1","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Gyorben_figyelmeztetett_a_terjeszkedo_iszlam_veszelyeire_Semjen_Zsolt","timestamp":"2021. június. 20. 19:46","title":"Győrben figyelmeztetett a terjeszkedő iszlám veszélyeire Semjén Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]