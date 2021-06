Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"456da6ba-038e-4811-85ce-bb3a4f68c085","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A legjobb rendezőnek járó Oscart másodszor nyerte nő a filmtörténetben, ráadásul egyre több fiatal nő rendezhet a szórakoztatóipar fővárosában.","shortLead":"A legjobb rendezőnek járó Oscart másodszor nyerte nő a filmtörténetben, ráadásul egyre több fiatal nő rendezhet...","id":"202124__chloe_zhao__celluloidplafon__rendezonok_hollywoodban__a_nok_ideje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=456da6ba-038e-4811-85ce-bb3a4f68c085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625ba4f6-d169-4d3b-a692-1644bb339456","keywords":null,"link":"/360/202124__chloe_zhao__celluloidplafon__rendezonok_hollywoodban__a_nok_ideje","timestamp":"2021. június. 19. 13:30","title":"Repedezik a celluloidplafon: egyre több rendezőnő van Hollywoodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711b02df-4cd8-43ce-b8ad-f38c6a45a31d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például mozival.","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210620_Azt_mar_tudjuk_hol_vannak_nyaron_a_focirajongok_De_hol_vannak_a_filmrajongok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=711b02df-4cd8-43ce-b8ad-f38c6a45a31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e308fc1b-5da1-4d0a-8e79-736e3b81a983","keywords":null,"link":"/elet/20210620_Azt_mar_tudjuk_hol_vannak_nyaron_a_focirajongok_De_hol_vannak_a_filmrajongok","timestamp":"2021. június. 20. 09:30","title":"Foci helyett: Hová menjenek a filmrajongók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ddf6658-79b5-4529-ab2e-5d9c46c5f6a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar válogatott a világbajnoki címvédő franciákkal játszik az Európa-bajnokság F-csoportjának második fordulójában. A mérkőzést a hvg.hu-n percről percre közvetíti.","shortLead":"A magyar válogatott a világbajnoki címvédő franciákkal játszik az Európa-bajnokság F-csoportjának második fordulójában...","id":"20210619_Magyarorszag__Franciaorszag_elo_kozvetites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ddf6658-79b5-4529-ab2e-5d9c46c5f6a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee962b6-d281-4225-a685-bfedf1326c82","keywords":null,"link":"/itthon/20210619_Magyarorszag__Franciaorszag_elo_kozvetites","timestamp":"2021. június. 19. 14:33","title":"Magyarország – Franciaország élő közvetítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"766cf759-c40b-4830-a6ab-2c0350fa0371","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Károly herceg terveibe nem fér bele, hogy az unokája megkapja a hercegi címet.","shortLead":"Károly herceg terveibe nem fér bele, hogy az unokája megkapja a hercegi címet.","id":"20210620_Harry_es_Meghan_Markle_fiabol_nem_lesz_herceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=766cf759-c40b-4830-a6ab-2c0350fa0371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad1d1e4-97a6-412f-b0e2-ee1a4838b225","keywords":null,"link":"/elet/20210620_Harry_es_Meghan_Markle_fiabol_nem_lesz_herceg","timestamp":"2021. június. 20. 12:56","title":"Harry és Meghan Markle fiából nem lesz herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"501262fd-d8b2-45a6-afa4-8e6ff877c99d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak Pekingben 15,6 millió ember már megkapta az összes szükséges adag vakcinát a védettséghez.","shortLead":"Csak Pekingben 15,6 millió ember már megkapta az összes szükséges adag vakcinát a védettséghez.","id":"20210620_Kina_tul_van_az_egymilliard_oltason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=501262fd-d8b2-45a6-afa4-8e6ff877c99d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528d77d3-6fdf-4649-9999-5149ce33f953","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Kina_tul_van_az_egymilliard_oltason","timestamp":"2021. június. 20. 15:05","title":"Kína túl van az egymilliárd oltáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f38ec2d-5087-41c6-9276-6be0e2f617ef","c_author":"Lukácsi Katalin","category":"360","description":"Ferenc pápa és Orbán Viktor nem lehetnek egyszerre jó keresztények. Ezt Orbán is pontosan tudja. Okkal tart az érkezésétől. Talán a tömjénfüsttől is. Vélemény.","shortLead":"Ferenc pápa és Orbán Viktor nem lehetnek egyszerre jó keresztények. Ezt Orbán is pontosan tudja. Okkal tart...","id":"202124_Lukacsi_Katalin_Capabb_a_papanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f38ec2d-5087-41c6-9276-6be0e2f617ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"052fb2e0-bf5f-493f-b3c6-85bd5272124c","keywords":null,"link":"/360/202124_Lukacsi_Katalin_Capabb_a_papanal","timestamp":"2021. június. 20. 11:00","title":"Lukácsi Katalin: Cápább a pápánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb754c9-716a-42e8-b417-9a518b0625b7","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Közeledik a 2022-es választás, de még a 2018-as után is 2,1 milliárd forintot próbál behajtani az állam azoktól a pártoktól, amelyek nem érték el akkor az 1 százalékos eredményt és emiatt vissza kellene fizetniük a kampánytámogatást. Köztük van az ezzel már 2014-ben megbukó, de azóta más miatt elítélt egykori monoki polgármester, Szepessy Zsolt, valamint a járványveszélyt tagadó Gődény György pártja is. Semmi garancia nincs rá, hogy mindez nem ismétlődik meg jövőre.","shortLead":"Közeledik a 2022-es választás, de még a 2018-as után is 2,1 milliárd forintot próbál behajtani az állam azoktól...","id":"20210620_Milliardos_adossag_kamupartok_2022_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bb754c9-716a-42e8-b417-9a518b0625b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9fc554-7929-4e64-a715-17b1a6a5953b","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Milliardos_adossag_kamupartok_2022_valasztas","timestamp":"2021. június. 20. 15:00","title":"Könnyen szerzett százmilliók - az államban nyugodtan bízhatnak Gődény és társai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"114eec09-dc55-444b-bd42-2a100005997d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A focistán elvégzett vizsgálatok negatív eredményt hoztak.","shortLead":"A focistán elvégzett vizsgálatok negatív eredményt hoztak.","id":"20210620_szalai_adam_serules_agyrazkodas_korhaz_kivizsgalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=114eec09-dc55-444b-bd42-2a100005997d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c4fe56-68ae-46c8-a8d2-50042c90566d","keywords":null,"link":"/sport/20210620_szalai_adam_serules_agyrazkodas_korhaz_kivizsgalas","timestamp":"2021. június. 20. 11:18","title":"Nincs komoly baja, akár vissza is térhet Szalai Ádám a németek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]