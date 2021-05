Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ded71167-eed1-47ea-b82d-a24609b0a539","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"A járvány enyhültével ismét egyre többen vesznek autót. Áprilisban összesen 10 521 személygépjármű talált gazdára a Datahouse adatai szerint, ami bár valamivel elmarad a korábbi évektől, jóval meghaladja a tavaly áprilisban bezuhanó autópiac mindössze 6 183 darabos értékesítését.","shortLead":"A járvány enyhültével ismét egyre többen vesznek autót. Áprilisban összesen 10 521 személygépjármű talált gazdára...","id":"20210518_kgfb_ar_2021_bank360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ded71167-eed1-47ea-b82d-a24609b0a539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e56af4-ed51-414d-a111-5a331722db66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210518_kgfb_ar_2021_bank360","timestamp":"2021. május. 18. 08:40","title":"Mennyibe kerül a legnépszerűbb autók kötelező biztosítása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sanofi és a GSK fejlesztette oltóanyag most jutott át a második klinikai teszten.","shortLead":"A Sanofi és a GSK fejlesztette oltóanyag most jutott át a második klinikai teszten.","id":"20210517_sanofi_gsk_koronavirus_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a39c470-a923-461f-9aef-2976dd3e973f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_sanofi_gsk_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. május. 17. 14:19","title":"Itt az újabb koronavírus-vakcina, ez is hatásosnak tűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a6a10e9-7850-4c25-ade2-d5b44c427739","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az erózió, amely boltívessé vágta korábban a sziklát, most elpusztította a Galapagos-szigetek környékének nagy látványosságát.","shortLead":"Az erózió, amely boltívessé vágta korábban a sziklát, most elpusztította a Galapagos-szigetek környékének nagy...","id":"20210518_Osszeomlott_a_Darwinboltiv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a6a10e9-7850-4c25-ade2-d5b44c427739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b593eea7-cd4a-48f2-885f-e4e85535a124","keywords":null,"link":"/zhvg/20210518_Osszeomlott_a_Darwinboltiv","timestamp":"2021. május. 18. 07:16","title":"Összeomlott a Darwin-boltív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aec84fb-0002-4f33-b740-d59b7dde38b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új szabadidő-autó kiviteltől függően mintegy 400-600 kilométert képes megtenni egy töltéssel.","shortLead":"Az új szabadidő-autó kiviteltől függően mintegy 400-600 kilométert képes megtenni egy töltéssel.","id":"20210518_feny_derult_a_bmw_ix_villanyauto_hazai_araira","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8aec84fb-0002-4f33-b740-d59b7dde38b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff0be1d-224a-4f12-9fec-cac5de184415","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_feny_derult_a_bmw_ix_villanyauto_hazai_araira","timestamp":"2021. május. 18. 06:41","title":"Fény derült a BMW iX villanyautó hazai áraira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e7e0e19-30d2-40fc-9f36-eeecd29bd387","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Chhoukra még 2007-ben, nagyon rossz állapotban találtak rá az állatvédők. Mostanra nemcsak meggyógyították, de egy speciális eszköz segítségével újra megtanult járni.","shortLead":"Chhoukra még 2007-ben, nagyon rossz állapotban találtak rá az állatvédők. Mostanra nemcsak meggyógyították, de...","id":"20210517_orvvadaszat_mulab_muvegtag_protezis_elefant_chhouk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e7e0e19-30d2-40fc-9f36-eeecd29bd387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9be29c-baae-4586-9411-088ddca63224","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_orvvadaszat_mulab_muvegtag_protezis_elefant_chhouk","timestamp":"2021. május. 17. 19:03","title":"Orvvadászok csapdája vágta le a kiselefánt lábát, egyedi protézist terveztek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b3b5b31-b1ce-479a-909e-84b0e4633b2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy múlt héten robbant hamis tanúzási ügy miatt kezdeményeztek bizalmi szavazást Sebastian Kurz ellen. Az osztrák ellenzék többsége elutasította a felvetést, megvárnák az ügyben zajló vizsgálat végét.\r

\r

","shortLead":"Egy múlt héten robbant hamis tanúzási ügy miatt kezdeményeztek bizalmi szavazást Sebastian Kurz ellen. Az osztrák...","id":"20210517_ausztria_sebastian_kurz_bizalmatlansagi_inditvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b3b5b31-b1ce-479a-909e-84b0e4633b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45db784d-4ebb-4fa7-a87e-031eb16b491f","keywords":null,"link":"/vilag/20210517_ausztria_sebastian_kurz_bizalmatlansagi_inditvany","timestamp":"2021. május. 17. 20:30","title":"Elbukott az osztrák kancellár elleni bizalmatlansági indítvány ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9f8bbd-1d91-420d-b3fc-df4fa613d8ea","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Az 1,6 milliárd forintnyi visszaélés nagy részét akkor követték el, amikor a fideszes országgyűlési képviselő volt a Híd a munka világába programot lebonyolító Országos Roma Önkormányzat elnöke. Az ügyészség az ügy bonyolultságával indokolta, hogy 2016 óta sem sikerült lezárni az ügyet, noha az EU csalás elleni hivatala már három éve részletes jelentést készített a foglalkoztatásra szánt támogatások elsikkasztásáról. ","shortLead":"Az 1,6 milliárd forintnyi visszaélés nagy részét akkor követték el, amikor a fideszes országgyűlési képviselő volt...","id":"20210518_nyomozas_hid_a_munka_vilagaba_farkas_florian","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d9f8bbd-1d91-420d-b3fc-df4fa613d8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e031cf7d-c1b1-4221-8086-fee5a2893637","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_nyomozas_hid_a_munka_vilagaba_farkas_florian","timestamp":"2021. május. 18. 06:43","title":"Öt éve tart a nyomozás a Híd a munka világába ügyében, de még mindig nem jutott el Farkas Flóriánig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlott egy kiskorú lány meztelen képeit szerezte meg és küldte el zsarolásként a sértett iskolatársainak.","shortLead":"A vádlott egy kiskorú lány meztelen képeit szerezte meg és küldte el zsarolásként a sértett iskolatársainak.","id":"20210518_gyermekpornografia_vademeles_pecsi_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b8625c4-0fa9-43f5-bc63-12b9c204c1eb","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_gyermekpornografia_vademeles_pecsi_ferfi","timestamp":"2021. május. 18. 10:15","title":"Meztelen képeket csalt ki egy lánytól egy pécsi férfi, majd azokkal zsarolta áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]