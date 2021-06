Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"316889d3-2613-4e25-b266-c2931e4ae81a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Maria-szigetre telepítették be az erszényeseket, hogy megvédjék őket egy daganatos betegségtől. Az állatok jól érzik magukat, de ennek hatalmas ára van.","shortLead":"A Maria-szigetre telepítették be az erszényeseket, hogy megvédjék őket egy daganatos betegségtől. Az állatok jól érzik...","id":"20210621_tasman_ordogok_madarak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=316889d3-2613-4e25-b266-c2931e4ae81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d3b8d2-28f8-45d5-a029-1425b72306d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_tasman_ordogok_madarak","timestamp":"2021. június. 21. 21:13","title":"Szinte kiirtottak a megmentett tasmán ördögök két madárfajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b52edb-de3b-4012-be10-d0597ca691da","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Csökken a kriptodeviza árfolyama.","shortLead":"Csökken a kriptodeviza árfolyama.","id":"20210622_Bezartak_a_bitcoinbanyak_Kinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34b52edb-de3b-4012-be10-d0597ca691da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04df9b0b-6b5d-4a55-8b9e-88add2f54e56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210622_Bezartak_a_bitcoinbanyak_Kinaban","timestamp":"2021. június. 22. 18:30","title":"Bezártak a bitcoinbányák Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1d230e-97c8-4fdb-a085-d89b53fcb0b7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A 28 éves gyanúsított az MTI szerint egy patikában dolgozott a helyi bevásárlóközpontban.","shortLead":"A 28 éves gyanúsított az MTI szerint egy patikában dolgozott a helyi bevásárlóközpontban.","id":"20210621_gyilkossag_szegedi_kettos_emberoles_gyanusitott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f1d230e-97c8-4fdb-a085-d89b53fcb0b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d076e184-a866-4a00-9de8-4d1eb515c863","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_gyilkossag_szegedi_kettos_emberoles_gyanusitott","timestamp":"2021. június. 21. 10:50","title":"Fiatal felnőttek a szegedi kettős gyilkosság áldozatai, gyógyszerész lehet az elkövető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e026368-8a77-41a2-bb96-92155d6ac31e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár egy-két éven belül piacra kerülhet egy olyan, még a szuperfehérnél is fehérebb felületfesték, amellyel tetemes mennyiségű hűtési energiát lehetne kiváltani.","shortLead":"Akár egy-két éven belül piacra kerülhet egy olyan, még a szuperfehérnél is fehérebb felületfesték, amellyel tetemes...","id":"20210622_purdue_egyetem_legfeherebb_feher_festek_napfeny_visszaverese_hutes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e026368-8a77-41a2-bb96-92155d6ac31e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d22ce4d-e8bb-41a4-b436-7198db96b383","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_purdue_egyetem_legfeherebb_feher_festek_napfeny_visszaverese_hutes","timestamp":"2021. június. 22. 09:03","title":"Légkondi helyett elég kifesteni: ez a legfehérebb festék, ami a napfény 98,1%-át visszaveri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41c57cb4-1194-4791-91cd-d75d1e959a55","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az osztrák Der Standard szerint cseppet sem mellékes, hogy szivárványszínbe öltözik-e a müncheni Allianz Aréna szerdán a magyar és a német csapat találkozója előtt. Münchenben közben már a magyar szurkolók érkezése miatt aggódnak. ","shortLead":"Az osztrák Der Standard szerint cseppet sem mellékes, hogy szivárványszínbe öltözik-e a müncheni Allianz Aréna szerdán...","id":"20210621_Der_Standard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41c57cb4-1194-4791-91cd-d75d1e959a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44fb15d3-7b84-423f-8093-f07bae9e2119","keywords":null,"link":"/360/20210621_Der_Standard","timestamp":"2021. június. 21. 09:00","title":"Der Standard: Feladja a leckét az UEFA-nak a szivárványszínű stadion ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e936705-8953-41f1-b5d0-ce56dc9ed78c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó azokat is igyekszik kiszolgálni, akiknek már elegük van a mindent elárasztó SUV-okból.","shortLead":"A francia gyártó azokat is igyekszik kiszolgálni, akiknek már elegük van a mindent elárasztó SUV-okból.","id":"20210622_szemrevalo_kombi_itt_a_vadonatuj_peugeot_308_sw","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e936705-8953-41f1-b5d0-ce56dc9ed78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d6ee6c3-a14c-4f2c-ac90-7d89fc51257a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210622_szemrevalo_kombi_itt_a_vadonatuj_peugeot_308_sw","timestamp":"2021. június. 22. 07:59","title":"Szemrevaló kombi: itt a vadonatúj, akár zöld rendszámos Peugeot 308 SW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae131cfd-50c1-4d59-849b-0d9dbb96cdd2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még a rendőrségi közlemény is szörnyű látványról írt.","shortLead":"Még a rendőrségi közlemény is szörnyű látványról írt.","id":"20210621_Darabokban_a_kocka_Ladat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae131cfd-50c1-4d59-849b-0d9dbb96cdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93148965-7dd1-4e6b-925b-c94fdb87d665","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_Darabokban_a_kocka_Ladat","timestamp":"2021. június. 21. 17:29","title":"Darabokra vágva, fillérekért adott el két tolvaj egy retró Ladát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Húszezer hallgatónak jelentene komoly segítséget.","shortLead":"Húszezer hallgatónak jelentene komoly segítséget.","id":"20210622_nyelvvizsga_diploma_novak_katalin_operativ_torzs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd89002-43b6-4fdd-a280-8bb77f0a9b44","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_nyelvvizsga_diploma_novak_katalin_operativ_torzs","timestamp":"2021. június. 22. 13:42","title":"Novák Katalinék is a nyelvvizsga-amnesztia meghosszabbítását javasolják a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]