[{"available":true,"c_guid":"32e8fe3b-9339-48f7-800d-476ad0e1150c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alacsony tömeg, nagy teljesítmény és komoly leszorító erő a siker záloga.","shortLead":"Alacsony tömeg, nagy teljesítmény és komoly leszorító erő a siker záloga.","id":"20210624_uj_rekordot_ert_el_a_700_loeros_es_hatsokerekhajtasu_porsche_911_gt2_rs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32e8fe3b-9339-48f7-800d-476ad0e1150c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a93cf7-34d2-426f-998e-94a2812057cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210624_uj_rekordot_ert_el_a_700_loeros_es_hatsokerekhajtasu_porsche_911_gt2_rs","timestamp":"2021. június. 24. 12:25","title":"Új rekordot ért el a 700 lóerős és hátsókerék-hajtású Porsche 911 GT2 RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08bbbc70-6f94-48bf-a2dd-ddaa2d51ddea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A nyomozók úgy vélik, hogy egy teherautó ütközött a hídnak, ez okozta a szerkezet összeroppanását.","shortLead":"A nyomozók úgy vélik, hogy egy teherautó ütközött a hídnak, ez okozta a szerkezet összeroppanását.","id":"20210624_gyalogoshid_washington_hid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08bbbc70-6f94-48bf-a2dd-ddaa2d51ddea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d0e19a5-6583-4a27-9de6-ba4d80b13283","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210624_gyalogoshid_washington_hid","timestamp":"2021. június. 24. 05:05","title":"Összeomlott egy gyalogoshíd Washingtonban, többek megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b9e033-9c08-4305-a2f2-5127d69d3ddc","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Orbán Viktor az uniós csúcsra érkezve leszögezte, hogy nem fogja visszavonni a melegeket a pedofilokkal összemosó törvényt, szerinte ennek a jogszabálynak semmi köze a homoszexualitáshoz. Azt sem mulasztotta el megemlíteni, hogy ő egy szabadságharcos.","shortLead":"Orbán Viktor az uniós csúcsra érkezve leszögezte, hogy nem fogja visszavonni a melegeket a pedofilokkal összemosó...","id":"20210624_Orban_Brusszelben_vedem_a_homoszexualis_fickok_jogait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9b9e033-9c08-4305-a2f2-5127d69d3ddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05a7c6c-2a3f-4859-9e20-5071694e337b","keywords":null,"link":"/eurologus/20210624_Orban_Brusszelben_vedem_a_homoszexualis_fickok_jogait","timestamp":"2021. június. 24. 13:33","title":"Orbán Brüsszelben: \"Védem a homoszexuális fickók jogait\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883a01e0-3054-4028-aaad-3eb322da5241","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába osztja zsákszámra a pénzt két minisztérium is az egészségipari fejlesztésekre, az összes hasznosulása kétséges.","shortLead":"Hiába osztja zsákszámra a pénzt két minisztérium is az egészségipari fejlesztésekre, az összes hasznosulása kétséges.","id":"20210623_egeszsegipar_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=883a01e0-3054-4028-aaad-3eb322da5241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a97e50-134e-4521-acac-23a2fc2c9b59","keywords":null,"link":"/kkv/20210623_egeszsegipar_egeszsegugy","timestamp":"2021. június. 23. 16:13","title":"Újonc cégek jutnak milliárdokhoz az egészségipari pénzesőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kell nekünk egy újabb ellenség? - tette fel a kérdést Armin Laschet, a CDU kancellárjelöltje miután meghallotta, hogy Joe Biden amerikai elnök USA-EU-szövetséget szeretne Kína ellen. A Politico szakértője szerint Brüsszel jobban kezeli a kínai kérdést, mint Washington.","shortLead":"Kell nekünk egy újabb ellenség? - tette fel a kérdést Armin Laschet, a CDU kancellárjelöltje miután meghallotta...","id":"20210622_Politico_Az_EU_nem_akar_konfrontaciot_Kinaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37075f9-4ae0-4072-8035-1af0d8b45560","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210622_Politico_Az_EU_nem_akar_konfrontaciot_Kinaval","timestamp":"2021. június. 22. 18:52","title":"Politico: Az EU nem akar konfrontációt Kínával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a9b38ca-f325-411c-b1a4-ecb4e8f1b37e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Vízügyi Igazgatóság már vitt a partra vízforgató berendezéseket, de a sportolók meg tudnák gyorsítani a folyamatot.","shortLead":"A Vízügyi Igazgatóság már vitt a partra vízforgató berendezéseket, de a sportolók meg tudnák gyorsítani a folyamatot.","id":"20210622_jet_ski_velencei_to_halpusztulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a9b38ca-f325-411c-b1a4-ecb4e8f1b37e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461f8b06-302a-4dd3-a4f5-edbd0086f631","keywords":null,"link":"/zhvg/20210622_jet_ski_velencei_to_halpusztulas","timestamp":"2021. június. 22. 21:19","title":"40 jet-skivel kavarnák fel a Velencei-tó vizét, hogy oxigénhez jussanak a halak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3899aa92-6ec8-4095-9934-f200262fb042","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Ferencváros, az MTK és a DVSC arénája is piros-fehér-zöldben fog világítani az Operaház egyik épülete mellett, válaszul a müncheni aréna azóta elkaszált szivárványos terveire. ","shortLead":"A Ferencváros, az MTK és a DVSC arénája is piros-fehér-zöldben fog világítani az Operaház egyik épülete mellett...","id":"20210623_stadionok_nemzeti_szinben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3899aa92-6ec8-4095-9934-f200262fb042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0744fe76-4883-498a-84b0-ad8a05f07f59","keywords":null,"link":"/elet/20210623_stadionok_nemzeti_szinben","timestamp":"2021. június. 23. 11:13","title":"Három stadion és az Operaház egy része is nemzeti színekben fog virítani a német–magyar meccs alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91aa8d1-2448-4944-ae3b-e1eead2b0905","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A kerületi önkormányzat szerint nem hajlandóak bérleti díjat fizetni, hogy a Molnár Antal Zeneiskola beköltözhessen az épületbe, amelyről lemondott a FreeSZFE, a tankerült szerint csak jogvitáról van szó.","shortLead":"A kerületi önkormányzat szerint nem hajlandóak bérleti díjat fizetni, hogy a Molnár Antal Zeneiskola beköltözhessen...","id":"20210623_molnar_antal_zeneiskola_tankerulet_onkormanyzat_erzsebetvaros_freeszfe_nem_igaz_hogy_lemondtak_rola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e91aa8d1-2448-4944-ae3b-e1eead2b0905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dbfb046-edbc-41cc-815f-6242e3c00999","keywords":null,"link":"/kultura/20210623_molnar_antal_zeneiskola_tankerulet_onkormanyzat_erzsebetvaros_freeszfe_nem_igaz_hogy_lemondtak_rola","timestamp":"2021. június. 23. 13:34","title":"A tankerület szerint nem igaz, hogy lemondtak az épületről, ami pár napig a FreeSZFE-é volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]