[{"available":true,"c_guid":"27a53787-bee3-4f0c-bdfd-3c69300a0e50","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sztárt a háza előtt várta egy csapat lány, egyikük ölelést kért tőle, ám az énekes inkább elmagyarázta neki, hogy ez az ő otthona, és egyáltalán nem örül, hogy itt is zaklatják.\r

\r

","shortLead":"A sztárt a háza előtt várta egy csapat lány, egyikük ölelést kért tőle, ám az énekes inkább elmagyarázta neki...","id":"20210629_Justin_Bieber_nagyon_kedvesen_kuldte_el_a_fenebe_a_rajongoit_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27a53787-bee3-4f0c-bdfd-3c69300a0e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5921ebc2-d184-4e42-b41c-08fa936e8d4d","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_Justin_Bieber_nagyon_kedvesen_kuldte_el_a_fenebe_a_rajongoit_video","timestamp":"2021. június. 29. 10:25","title":"Justin Bieber nagyon kedvesen küldte el a fenébe a rajongóit (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23cd5f16-c224-481b-8b23-f8c0c4331ca6","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Európai terjeszkedése újabb lépéseként megkezdi készülékei hivatalos forgalmazását Magyarországon az Oppo. A globálisan már negyedik legnagyobb okostelefon-gyártónak számító vállalat eszközei július 1-jétől kaphatók itthon, valamint a szlovák és cseh piacokon.","shortLead":"Európai terjeszkedése újabb lépéseként megkezdi készülékei hivatalos forgalmazását Magyarországon az Oppo. A globálisan...","id":"20210629_oppo_magyar_piac_reno5_z_5g_enco_fulhallgatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23cd5f16-c224-481b-8b23-f8c0c4331ca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7426ccb-e7e6-458d-88f0-5ee604c8fa74","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_oppo_magyar_piac_reno5_z_5g_enco_fulhallgatok","timestamp":"2021. június. 29. 16:03","title":"Új mobilgyártó lép be Magyarországra, csütörtöktől kaphatók az Oppo androidos telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6f0923-5d4e-4fb1-b7ff-3b38ea9b1e49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte a homofób kiegészítéseket kapott pedofiltörvény nem sértő, és nem is engednek belőle.","shortLead":"Szerinte a homofób kiegészítéseket kapott pedofiltörvény nem sértő, és nem is engednek belőle.","id":"20210628_Szijjarto_Peter_Nem_jogos_hogy_sertve_es_bantva_erzik_magukat_a_homoszexualisok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e6f0923-5d4e-4fb1-b7ff-3b38ea9b1e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f1267e8-233a-476f-9d06-6cc01169302d","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_Szijjarto_Peter_Nem_jogos_hogy_sertve_es_bantva_erzik_magukat_a_homoszexualisok","timestamp":"2021. június. 28. 21:27","title":"Szijjártó Péter: Nem jogos, hogy sértve és bántva érzik magukat a homoszexuálisok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0adb70d8-36c4-419f-ac28-f5fab1929a1d","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Egy magas rangú katona ellen szexuális zaklatás ügyében indult méltatlansági eljárást szüntetett meg egyik első intézkedései egyikében Ruszin-Szendi Romulusz, a honvédség nemrég kinevezett parancsnoka. Az ügyben érintett alezredes ellen az ügyészségen tett feljelentést egy női beosztottja még januárban, miután állítása szerint a honvédségen belül senki sem segített neki. Pedig ha igaz, amit a nő állít, akkor az egyik ezrednél súlyos szexuális visszaélések maradnak büntetlenül.","shortLead":"Egy magas rangú katona ellen szexuális zaklatás ügyében indult méltatlansági eljárást szüntetett meg egyik első...","id":"20210630_Pontos_idopontot_szabott_meg_hogy_mikor_kell_szexelniuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0adb70d8-36c4-419f-ac28-f5fab1929a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c82f98-5d2f-471b-bab1-b599f7d696bf","keywords":null,"link":"/360/20210630_Pontos_idopontot_szabott_meg_hogy_mikor_kell_szexelniuk","timestamp":"2021. június. 30. 06:30","title":"Szexuális zaklatás vádja a Honvédségnél: Pontos időpontot szabott meg, hogy mikor kell szexelnünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt tervezték, hogy eladományozzák őket.","shortLead":"Azt tervezték, hogy eladományozzák őket.","id":"20210629_esztorszag_vakcina_hutorendszer_hiba_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c64c20a-0fb5-4583-83c9-c5cd83d14d18","keywords":null,"link":"/vilag/20210629_esztorszag_vakcina_hutorendszer_hiba_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. június. 29. 21:21","title":"Százezer adag vakcina ment tönkre észrevétlenül Észtországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e667cb-bc77-4523-9a2f-d1341bd188c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szergej Lavrov olyan nyugati oktatásról beszélt, ahol azt tanítják, Jézus biszexuális volt. Gyorsan kiderült, mire alapozza ismereteit.","shortLead":"Szergej Lavrov olyan nyugati oktatásról beszélt, ahol azt tanítják, Jézus biszexuális volt. Gyorsan kiderült, mire...","id":"20210628_lavrov_homofobtorveny_jezus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76e667cb-bc77-4523-9a2f-d1341bd188c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f70a9cb-c3b3-44c9-aab0-8a392f6ed452","keywords":null,"link":"/vilag/20210628_lavrov_homofobtorveny_jezus","timestamp":"2021. június. 28. 18:43","title":"Az orosz külügyminiszter egy TikTok-videóra hivatkozva védte meg a magyar homofóbtörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c941457-5166-4839-8a0b-2433ff2086c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A német–magyar meccs előtt előállított 18 szurkolóból 17-et már elengedett a német rendőrség.","shortLead":"A német–magyar meccs előtt előállított 18 szurkolóból 17-et már elengedett a német rendőrség.","id":"20210628_szijjarto_elozetes_letartoztatas_szurkolo_munchen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c941457-5166-4839-8a0b-2433ff2086c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd45a5dd-efd5-47ad-b09c-adcb06732046","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_szijjarto_elozetes_letartoztatas_szurkolo_munchen","timestamp":"2021. június. 28. 10:50","title":"Szijjártó: Továbbra is előzetes letartóztatásban van egy magyar szurkoló Münchenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4049840d-8746-48bf-ad35-7558940bac6a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormányközeli lap szerint a melegfilmekkel már a gyerekeket veszik célba a szolgáltatók.","shortLead":"A kormányközeli lap szerint a melegfilmekkel már a gyerekeket veszik célba a szolgáltatók.","id":"20210629_netflix_hbo_homofobia_homoszexualitas_streaming","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4049840d-8746-48bf-ad35-7558940bac6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a872f2b-30c6-4b77-9bd1-b2f861f4916d","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_netflix_hbo_homofobia_homoszexualitas_streaming","timestamp":"2021. június. 29. 10:41","title":"A Magyar Nemzet kikutatta, hogy a Netflix és az HBO „ontják a homoszexuális tartalmakat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]