Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"85fe2f0b-92ef-46c8-b0ef-d1f023c9e0e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök is megemlékezett a tizenöt éves évfordulóról. A posztra Gyurcsány maga úgy reagált: és te hol voltál, amikor a Fidesz szétlopta az országot?","shortLead":"A miniszterelnök is megemlékezett a tizenöt éves évfordulóról. A posztra Gyurcsány maga úgy reagált: és te hol voltál...","id":"20210526_Ki_hol_volt_amikor_eloszor_hallotta_az_oszodi_beszedet__kerdezi_Orban_Viktor_a_Facebookon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85fe2f0b-92ef-46c8-b0ef-d1f023c9e0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c6d1d3a-cd38-4ec3-92d1-7a22e99e2d93","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_Ki_hol_volt_amikor_eloszor_hallotta_az_oszodi_beszedet__kerdezi_Orban_Viktor_a_Facebookon","timestamp":"2021. május. 26. 13:05","title":"„Ki hol volt, amikor először hallotta az őszödi beszédet?” – kérdezi Orbán Viktor a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312e5855-0f10-42ff-ad12-9c9c205127bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárca szerint a külföldi diákok többsége értékesebbnek is tartja a magyar diplomát az otthonukban szerezhetőnél. A minisztérium 2023-ra negyvenezer külföldi diákot szeretne látni itthon, ami jó eséllyel elérhető cél még a járvány ellenére is.","shortLead":"A tárca szerint a külföldi diákok többsége értékesebbnek is tartja a magyar diplomát az otthonukban szerezhetőnél...","id":"20210526_ITM_kulfoldi_hallgato_felsoktatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=312e5855-0f10-42ff-ad12-9c9c205127bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cbaebd6-ddaa-4a2c-9834-3331b6ba9e8c","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_ITM_kulfoldi_hallgato_felsoktatas","timestamp":"2021. május. 26. 15:20","title":"ITM: Egyre több külföldi hallgató tanul Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"633433d4-17cc-46d8-871b-63483fc10a46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feladat felelőse Kásler Miklós és Szijjártó Péter.","shortLead":"A feladat felelőse Kásler Miklós és Szijjártó Péter.","id":"20210528_pfizer_vakcina_csehorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=633433d4-17cc-46d8-871b-63483fc10a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c724f7-280b-4a54-83da-6515574aa74a","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_pfizer_vakcina_csehorszag","timestamp":"2021. május. 28. 09:21","title":"A magyar kormány kölcsönad több mint 40 ezer Pfizer-vakcinát Csehországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c5bb87-4c9d-4317-804b-890e23eba2c8","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"A maga módján a kormány is használ hírvivőket, amelyek ha nem is örökletes genetikai információkat közvetítenek, de Orbánék szándékai szerint képesek a tudat módosítására. Legalábbis ezt bizonyította az elmúlt egy év kommunikációs pénzszórása. ","shortLead":"A maga módján a kormány is használ hírvivőket, amelyek ha nem is örökletes genetikai információkat közvetítenek, de...","id":"202121_orban_mrnsei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44c5bb87-4c9d-4317-804b-890e23eba2c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8100fb-502d-4ccf-bba7-378f21bc8b8f","keywords":null,"link":"/360/202121_orban_mrnsei","timestamp":"2021. május. 27. 11:15","title":"Orbán tízmilliárdokért fejlesztett mRNS-ei célba értek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309d3ba0-b45a-47a6-9530-dddc4a6cbf4f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki metróra vár, annak fel kell vennie a maszkot, mindenki másnak elég közvetlenül a felszállás előtt.","shortLead":"Aki metróra vár, annak fel kell vennie a maszkot, mindenki másnak elég közvetlenül a felszállás előtt.","id":"20210527_BKK_maszk_jarvany_megallo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=309d3ba0-b45a-47a6-9530-dddc4a6cbf4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81de8fb8-ebd2-4026-bd7d-cb549ae61c3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210527_BKK_maszk_jarvany_megallo","timestamp":"2021. május. 27. 10:18","title":"BKK: Az utcai megállókban nem kell maszkot hordani, a járműveken igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ad523b-f05c-490b-bda9-d2c1df333df4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Belekerült az atlétikai stadion fejlesztési területe is a Déli Városkapu terveibe, hogy hely maradjon a diákszállásoknak a kínai egyetem mellett. A Népszava szerint a Diákváros lakóinak fizetniük is kell majd azokért a szolgáltatásokért, melyeket eredetileg csak nekik szántak.","shortLead":"Belekerült az atlétikai stadion fejlesztési területe is a Déli Városkapu terveibe, hogy hely maradjon...","id":"20210526_Fizetniuk_kell_majd_a_magyar_diakoknak_az_eredetileg_nekik_szant_konyvtarert_es_edzoteremert_a_Fudan_teruleten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3ad523b-f05c-490b-bda9-d2c1df333df4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d376561b-2a33-4065-a770-f1400bb7df4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210526_Fizetniuk_kell_majd_a_magyar_diakoknak_az_eredetileg_nekik_szant_konyvtarert_es_edzoteremert_a_Fudan_teruleten","timestamp":"2021. május. 26. 12:26","title":"Fizetniük kell majd a magyar diákoknak az eredetileg nekik szánt könyvtárért és edzőteremért a Fudan területén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6755896-40f4-4385-9a23-556fa95d775a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az EU azt akarta, hogy uniós állampolgárok is dolgozhassanak Svájcban, de a berni kormány ebbe nem ment bele.","shortLead":"Az EU azt akarta, hogy uniós állampolgárok is dolgozhassanak Svájcban, de a berni kormány ebbe nem ment bele.","id":"20210526_svajc_eu_osszeomlott_targyalas_ketoldalu_kapcsolatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6755896-40f4-4385-9a23-556fa95d775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be0d5c0-5010-4c37-962e-f9058036c47f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210526_svajc_eu_osszeomlott_targyalas_ketoldalu_kapcsolatok","timestamp":"2021. május. 26. 19:38","title":"Svájc: Összeomlottak a tárgyalások az EU-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy újabb bővítési körrel 800-ra nőtt a kültéri DIGIMobil-lefedettséggel rendelkező települések száma.

","shortLead":"Egy újabb bővítési körrel 800-ra nőtt a kültéri DIGIMobil-lefedettséggel rendelkező települések száma.

","id":"20210526_digimobil_lefedettseg_terkep_800_telepules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6fa9be1-2713-4a98-be7e-916b0db0e348","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_digimobil_lefedettseg_terkep_800_telepules","timestamp":"2021. május. 26. 11:03","title":"Újabb 25 településen kapcsolták be a DIGIMobilt, mutatjuk a lefedettségi térképet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]