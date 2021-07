Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b9b0665b-8de8-4b69-ad03-923001e471a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Videoton ellenanyagszintet mért a beoltott dolgozóinál. Az öt vakcina közül négy elindította az antitestek termelését, a kínai azonban nem.","shortLead":"A Videoton ellenanyagszintet mért a beoltott dolgozóinál. Az öt vakcina közül négy elindította az antitestek...","id":"20210630_kinai_vakcina_sinopharm_t_sejtek_immunitas_vedettseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9b0665b-8de8-4b69-ad03-923001e471a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5922c007-d0f5-4cd5-a96e-48456790d5c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_kinai_vakcina_sinopharm_t_sejtek_immunitas_vedettseg","timestamp":"2021. június. 30. 10:54","title":"Kínai vakcinával oltottakat vizsgáltak itthon, az eredmények alapján többeknél semmilyen védelem nem alakult ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a16937-31cf-4483-9433-ebb0e817f2b9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány viszont nem szándékozik otthagyni a nemzeti csapatot.","shortLead":"A szövetségi kapitány viszont nem szándékozik otthagyni a nemzeti csapatot.","id":"20210701_marco_rossi_foci_eb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4a16937-31cf-4483-9433-ebb0e817f2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb241e7-2d09-42af-b533-2de1e86414a4","keywords":null,"link":"/sport/20210701_marco_rossi_foci_eb","timestamp":"2021. július. 01. 15:29","title":"Marco Rossi: Egy válogatott és két topligás csapat is megkeresett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b00253-47fe-467f-9e20-2d0083b870bc","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Futószalagon fogadtak el vitatott törvényeket, a Jobbik kisegítette a kormánypártokat, Orbán Viktor szócsatákat vívott Jakab Péterrel, és sok milliós pénzbírságot kaptak ellenzéki politikusok – erről szólt az Országgyűlés idei tavaszi ülésszakának majd’ 300 órája. ","shortLead":"Futószalagon fogadtak el vitatott törvényeket, a Jobbik kisegítette a kormánypártokat, Orbán Viktor szócsatákat vívott...","id":"20210701_Orban_Viktor_torvenygyar_Fudan_homofobtorveny_jogalkotas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6b00253-47fe-467f-9e20-2d0083b870bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b378c8-d19c-4a28-8bde-e02966a55162","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_Orban_Viktor_torvenygyar_Fudan_homofobtorveny_jogalkotas","timestamp":"2021. július. 01. 05:30","title":"Orbán csúcsra járatta a törvénygyárat, pedig korábban megvetette az ilyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa16e6df-684c-4c52-b252-46aac1a93be3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DentalSlimnek nevezett eszköz megakadályozza, hogy a fogyókúrázók két milliméternél szélesebbre nyissák a szájukat. A fejlesztést végző egyetem szerint a kutatásuk is igazolja, hogy az ötlet működik, de sokan így is kiakadtak miatta: szerintük egy középkori kínzóeszközt próbálnak eladni.","shortLead":"A DentalSlimnek nevezett eszköz megakadályozza, hogy a fogyókúrázók két milliméternél szélesebbre nyissák a szájukat...","id":"20210630_elhizas_fogsor_bilincs_dentalslim","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa16e6df-684c-4c52-b252-46aac1a93be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54e3d29-ebe8-459c-9a67-b83bfbbb883c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_elhizas_fogsor_bilincs_dentalslim","timestamp":"2021. június. 30. 09:03","title":"Kutatók megcsináltak a fogsorra rakható bilincset, amivel szerintük kezelhető az elhízás – óriási felháborodás lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Átvette a V4-ek soros elnökségét is. ","shortLead":"Átvette a V4-ek soros elnökségét is. ","id":"20210701_kaczynski_targyalas_orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b95c2ad5-e561-4072-9f3f-139622f10659","keywords":null,"link":"/vilag/20210701_kaczynski_targyalas_orban","timestamp":"2021. július. 01. 05:12","title":"Kaczynskivel tárgyalt Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73426fe0-81db-4484-a8ea-ca66142556db","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szén-dioxid-kibocsátás miatt zsugorodik a sztratoszféra – állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport. A légkörnek a földfelszíntől számított második rétege 400 méterrel vékonyabb, mint az 1980-as években.","shortLead":"A szén-dioxid-kibocsátás miatt zsugorodik a sztratoszféra – állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport. A légkörnek...","id":"20210701_sztratoszfera_zsugorodasa_uveghazhatasu_gazok_szen_dioxid_kibocsatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73426fe0-81db-4484-a8ea-ca66142556db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"978e5ed0-9aa7-4c63-8c74-f97dc461f8ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_sztratoszfera_zsugorodasa_uveghazhatasu_gazok_szen_dioxid_kibocsatas","timestamp":"2021. július. 01. 08:03","title":"Zsugorodik a sztratoszféra, és ennek már kézzelfogható következményei is lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0c6899d-6ea9-491a-a592-9dbd228f056c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Háromszázezer dollárért (89 millió forintért) kelt el Indina Jones egyik híres fedora kalapja kedden egy Los Angeles-i árverésen. Korábban egy másik kalapért 500 ezret is adtak.



","shortLead":"Háromszázezer dollárért (89 millió forintért) kelt el Indina Jones egyik híres fedora kalapja kedden egy Los Angeles-i...","id":"20210630_Indiana_Jones_egyik_kalapja_haromszazezer_dollarert_kelt_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0c6899d-6ea9-491a-a592-9dbd228f056c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b226d89b-7bc4-4539-af64-a0b5f8890e98","keywords":null,"link":"/kultura/20210630_Indiana_Jones_egyik_kalapja_haromszazezer_dollarert_kelt_el","timestamp":"2021. június. 30. 09:48","title":"Inflálódik Indiana Jones kalapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3713172-a43f-4027-8317-80b63be4bb2b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ózdon ötévnyi várakozás után nyílhat meg a gyorsétterem.","shortLead":"Ózdon ötévnyi várakozás után nyílhat meg a gyorsétterem.","id":"20210701_Tobb_uj_McDonalds_nyilhat_videken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3713172-a43f-4027-8317-80b63be4bb2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65612012-7a7a-45f3-86f5-63f3c0ed7a4e","keywords":null,"link":"/kkv/20210701_Tobb_uj_McDonalds_nyilhat_videken","timestamp":"2021. július. 01. 10:08","title":"Több új McDonald’s nyílhat vidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]