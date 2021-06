Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csak öt számot találtak el.","shortLead":"Csak öt számot találtak el.","id":"20210627_A_hatos_lotto_senkit_sem_tett_milliomossa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8e09fdc-4aac-4eb5-8a51-f505cfbd8441","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210627_A_hatos_lotto_senkit_sem_tett_milliomossa","timestamp":"2021. június. 27. 18:17","title":"A hatos lottó senkit sem tett milliomossá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b767a85-b187-4594-bfc5-75238e1c7385","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A késelés öt súlyos sebesültje közül többen továbbra is életveszélyben vannak.","shortLead":"A késelés öt súlyos sebesültje közül többen továbbra is életveszélyben vannak.","id":"20210626_Tovabbra_sem_ismert_a_wurzburgi_keseles_elkovetojenek_inditeka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b767a85-b187-4594-bfc5-75238e1c7385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dae228c-6fe0-4935-967d-a3531916bcea","keywords":null,"link":"/vilag/20210626_Tovabbra_sem_ismert_a_wurzburgi_keseles_elkovetojenek_inditeka","timestamp":"2021. június. 26. 17:20","title":"Továbbra sem ismert a würzburgi késelés indítéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cbca49-1bfa-4853-9168-a24f88b30876","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sikeres műszaki vizsgák adatai alapján állítottak fel rangsort a legkevesebbszer és a legtöbbször pótvizsgára küldött autók között. ","shortLead":"A sikeres műszaki vizsgák adatai alapján állítottak fel rangsort a legkevesebbszer és a legtöbbször pótvizsgára küldött...","id":"20210628_Ezek_a_legkevesbe_problemas_fiatal_hasznalt_autok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73cbca49-1bfa-4853-9168-a24f88b30876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e435d32-73ce-43a5-8619-a9b827f41db9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_Ezek_a_legkevesbe_problemas_fiatal_hasznalt_autok","timestamp":"2021. június. 28. 11:05","title":"Ezek a legkevésbé problémás fiatal használt autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2aaafde-a794-4155-816e-5f3964eb701d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit futballsztár egykori sportkocsiját az olasz zászló színei ékesítik.","shortLead":"A brit futballsztár egykori sportkocsiját az olasz zászló színei ékesítik.","id":"20210628_elado_david_beckham_alig_hasznalt_lamborghinije","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2aaafde-a794-4155-816e-5f3964eb701d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07204ede-0047-46f6-9e0f-a3a216849919","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_elado_david_beckham_alig_hasznalt_lamborghinije","timestamp":"2021. június. 28. 06:41","title":"Eladó David Beckham alig használt Lamborghinije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275dc451-3444-4b1e-9c82-b830ff7c730b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"15-20 százalékos a drágulás.","shortLead":"15-20 százalékos a drágulás.","id":"20210627_A_korabbinal_is_nagyobb_az_aremelkedes_iden_a_Balatonnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=275dc451-3444-4b1e-9c82-b830ff7c730b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d7849a-d4b5-4e5d-85a1-e16d7f4dcf3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210627_A_korabbinal_is_nagyobb_az_aremelkedes_iden_a_Balatonnal","timestamp":"2021. június. 27. 19:59","title":"A korábbinál is nagyobb az áremelkedés idén a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e21fb378-4971-4d65-aa5c-675adf6e7575","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az UEFA jóváhagyta a pályák melletti szivárványos hirdetéseket.","shortLead":"Az UEFA jóváhagyta a pályák melletti szivárványos hirdetéseket.","id":"20210626_Szivarvanyba_borulhatnak_szponzorrok_az_EBn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e21fb378-4971-4d65-aa5c-675adf6e7575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a793567b-e2d2-455b-9075-cc75a310c772","keywords":null,"link":"/kkv/20210626_Szivarvanyba_borulhatnak_szponzorrok_az_EBn","timestamp":"2021. június. 26. 22:28","title":"Szivárványba borulhatnak a szponzorok a vasárnapi budapesti Eb-meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae29308-7ccb-4a84-ae12-e5494fa870ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyelőre nem tudni, mitől dőlt össze a ház, de egy nyilvánosságra hozott mérnöki jelentésben komoly problémákról írtak. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mitől dőlt össze a ház, de egy nyilvánosságra hozott mérnöki jelentésben komoly problémákról írtak. ","id":"20210627_Legkevesebb_ot_aldozata_van_a_floridai_epuletomlasnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bae29308-7ccb-4a84-ae12-e5494fa870ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ee0e9e-f325-497f-820e-a1421fa9df17","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210627_Legkevesebb_ot_aldozata_van_a_floridai_epuletomlasnak","timestamp":"2021. június. 27. 17:13","title":"Legkevesebb kilenc áldozata van a floridai épületomlásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"727506fa-2fd5-4f44-a80a-1275a2c1daf1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kulcsokat vissza fogják adni, de előbb még akcióznak velük.","shortLead":"A kulcsokat vissza fogják adni, de előbb még akcióznak velük.","id":"20210628_Feljelentette_a_Greenpeacet_a_Volkswagen_mert_az_aktivistak_elloptak_1500_kocsi_kulcsot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=727506fa-2fd5-4f44-a80a-1275a2c1daf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119c76a9-e72c-408a-bbc3-e08386c882dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_Feljelentette_a_Greenpeacet_a_Volkswagen_mert_az_aktivistak_elloptak_1500_kocsi_kulcsot","timestamp":"2021. június. 28. 16:53","title":"Feljelentette a Greenpeace-t a Volkswagen, mert az aktivisták elloptak rengeteg kocsikulcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]