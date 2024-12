Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b8835af6-9645-4384-912e-02c1cc016bb5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem sikerült az ideiglenes költségvetésről döntenie az amerikai kongresszusnak, ha péntekig nem találnak megoldást, a kormányzati tevékenységet jelentős részét fel kell függeszteni.","shortLead":"Nem sikerült az ideiglenes költségvetésről döntenie az amerikai kongresszusnak, ha péntekig nem találnak megoldást...","id":"20241220_usa-egyesult-allamok-donald-trump-elon-musk-koltsegvetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8835af6-9645-4384-912e-02c1cc016bb5.jpg","index":0,"item":"638eb440-017e-4fb5-ac9d-0ac1e15f17c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241220_usa-egyesult-allamok-donald-trump-elon-musk-koltsegvetes","timestamp":"2024. december. 20. 05:41","title":"Megfúrta a Trump-Musk páros a kétpárti egyezményt, kormányzati leállás jöhet a USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56e30a16-cd03-4ba8-8cee-8cee6195286d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Könnyebben juthat engedélyhez Kínában az Apple, ha kínai cégekkel társul, ezért a ByteDance és a Tencent is ott ül a vállalat tárgyalóasztalánál.","shortLead":"Könnyebben juthat engedélyhez Kínában az Apple, ha kínai cégekkel társul, ezért a ByteDance és a Tencent is ott ül...","id":"20241220_apple-intelligence-mesterseges-intelligencia-bytedance-tencent","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56e30a16-cd03-4ba8-8cee-8cee6195286d.jpg","index":0,"item":"4f6cdad7-ac8d-43e7-a687-2c89e59ffb3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20241220_apple-intelligence-mesterseges-intelligencia-bytedance-tencent","timestamp":"2024. december. 20. 14:03","title":"A TikTok tulajdonosával és az egyik legnagyobb kínai technológiai céggel tárgyal az Apple a mesterséges intelligenciáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8c81ff9-43a2-416c-9c02-f7f639eed26c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez nem jelenti azt, hogy ne töltenék majd együtt a karácsonyt a királyi család többi tagjával. Igaz, nem minden tagjával. ","shortLead":"Ez nem jelenti azt, hogy ne töltenék majd együtt a karácsonyt a királyi család többi tagjával. Igaz, nem minden...","id":"20241219_vilmos-herceg-katalin-hercegne-karacsonyi-ebed-buckingham-palota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8c81ff9-43a2-416c-9c02-f7f639eed26c.jpg","index":0,"item":"da571679-9f93-4d80-8c07-b7982792835b","keywords":null,"link":"/elet/20241219_vilmos-herceg-katalin-hercegne-karacsonyi-ebed-buckingham-palota","timestamp":"2024. december. 19. 15:03","title":"Vilmos és Katalin kihagyja a hagyományos karácsonyi ebédet a Buckingham-palotában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b41e2808-9b39-411a-93d3-5b8cb1b70226","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Összeszedték a nagyobb áruházak ajánlatait. Egy kilogramm átlagára (nem akciósan) 2430 forint. A prémium bejgliket ennek többszöröséért mérik.","shortLead":"Összeszedték a nagyobb áruházak ajánlatait. Egy kilogramm átlagára (nem akciósan) 2430 forint. A prémium bejgliket...","id":"20241219_bejgli-ara-korkep-karacsony-auchan-aldi-tesco-lidl-bolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b41e2808-9b39-411a-93d3-5b8cb1b70226.jpg","index":0,"item":"f7b3cbb6-7e52-484b-b103-86a0566213b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241219_bejgli-ara-korkep-karacsony-auchan-aldi-tesco-lidl-bolt","timestamp":"2024. december. 19. 10:02","title":"Látta már, hol mennyi a bejgli? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a691b7a2-b275-4b58-a883-ebec50627136","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai piac 65 százalékát birtokolja, és most – főleg az eszközökben lévő biztonsági rések miatt – felmerült a TP-Link hálózati eszközeinek a betiltása.","shortLead":"Az amerikai piac 65 százalékát birtokolja, és most – főleg az eszközökben lévő biztonsági rések miatt – felmerült...","id":"20241220_tp-link-routerek-halozati-eszkozok-betiltas-egyesult-allamok-kinai-hackertamadasok-kapcsolat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a691b7a2-b275-4b58-a883-ebec50627136.jpg","index":0,"item":"cdf21053-5037-4189-a4ea-355791463361","keywords":null,"link":"/tudomany/20241220_tp-link-routerek-halozati-eszkozok-betiltas-egyesult-allamok-kinai-hackertamadasok-kapcsolat","timestamp":"2024. december. 20. 11:03","title":"Betilthatják a TP-Link eszközeit az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f9c5484-a95b-4c06-ad1c-9b8026bbc16e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Vlagyimir Putyin még februárban beszélt arról, hogy Oroszország közel áll egy olyan védőoltás elkészítéséhez, amit a rákos betegek kaphatnak meg.","shortLead":"Vlagyimir Putyin még februárban beszélt arról, hogy Oroszország közel áll egy olyan védőoltás elkészítéséhez, amit...","id":"20241219_oroszorszag-mrns-vakcina-rak-elleni-vedooltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f9c5484-a95b-4c06-ad1c-9b8026bbc16e.jpg","index":0,"item":"eb2cda2a-c839-4c06-b071-d2d24b8f075b","keywords":null,"link":"/tudomany/20241219_oroszorszag-mrns-vakcina-rak-elleni-vedooltas","timestamp":"2024. december. 19. 20:03","title":"Oroszország állítja: kifejlesztette a rák elleni mRNS-védőoltást, 2025-től minden beteget ingyen olthatnak be vele az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a86f43-d9b0-4cac-8f6d-2a0450e8c59a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai TIME magazin idén is összegyűjtötte az év legjobb találmányait. Most bemutatjuk azokat, melyek a környezetvédelem és a fenntarthatóság terén érdemelték ki az elismerést.","shortLead":"Az amerikai TIME magazin idén is összegyűjtötte az év legjobb találmányait. Most bemutatjuk azokat, melyek...","id":"20241220_time-200-2024-legjobb-talalmanyai-fenntarthatosag-kornyezetvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40a86f43-d9b0-4cac-8f6d-2a0450e8c59a.jpg","index":0,"item":"166cd762-2cb6-443f-a847-a741c3c277fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20241220_time-200-2024-legjobb-talalmanyai-fenntarthatosag-kornyezetvedelem","timestamp":"2024. december. 20. 07:02","title":"2024 legjobb találmányai: víz a levegőből, újféle időjárás-előrejelzés, gázcsökkentő marháknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47fb6323-e316-4ade-98b0-9a5e3ac46b93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felek megegyeztek egy összegben, azonban a vállalkozó több hónap elteltével sem fizette ki a házomlás áldozatát.","shortLead":"A felek megegyeztek egy összegben, azonban a vállalkozó több hónap elteltével sem fizette ki a házomlás áldozatát.","id":"20241219_Nem-hajlando-fizetni-az-epitesi-vallalkozo-a-terezvarosi-hazomlasban-lebenult-balerinanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/47fb6323-e316-4ade-98b0-9a5e3ac46b93.jpg","index":0,"item":"4e7e1701-f0b1-4c6c-9da5-16ea74d0047b","keywords":null,"link":"/itthon/20241219_Nem-hajlando-fizetni-az-epitesi-vallalkozo-a-terezvarosi-hazomlasban-lebenult-balerinanak","timestamp":"2024. december. 19. 15:18","title":"Nem hajlandó fizetni az építési vállalkozó a terézvárosi házomlásban lebénult táncosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]