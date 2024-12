Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"59298947-599f-4640-be78-3d78b7a7024d","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Az F2 tavalyi második helyezettje, Isack Hadjar lesz Cunoda Juki csapattársa.","shortLead":"Az F2 tavalyi második helyezettje, Isack Hadjar lesz Cunoda Juki csapattársa.","id":"20241220_forma-1-rb-Isack-Hadjar-rb-juki-cunoda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59298947-599f-4640-be78-3d78b7a7024d.jpg","index":0,"item":"b4975f2b-7206-447b-b442-071292d47d4b","keywords":null,"link":"/sport/20241220_forma-1-rb-Isack-Hadjar-rb-juki-cunoda","timestamp":"2024. december. 20. 12:10","title":"Teljes az F1 jövő évi mezőnye, megvan Lawson utódja az RB-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f12d24-1849-49ee-9ad7-37c1cf8a3acf","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatóknak elsőként sikerült olyan kémiai jelekre épülő forgatókönyvet megalkotniuk, ami emberi gerinchúrt hoz létre.","shortLead":"Brit kutatóknak elsőként sikerült olyan kémiai jelekre épülő forgatókönyvet megalkotniuk, ami emberi gerinchúrt hoz...","id":"20241220_gerinc-laboratorium-ossejtek-emberi-szervezet-kialakulasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21f12d24-1849-49ee-9ad7-37c1cf8a3acf.jpg","index":0,"item":"a20fbfb2-3c57-4a0c-a963-c1ecf2d28832","keywords":null,"link":"/tudomany/20241220_gerinc-laboratorium-ossejtek-emberi-szervezet-kialakulasa","timestamp":"2024. december. 20. 19:03","title":"Emberi gerincet növesztettek a laboratóriumban, megdöbbentő, mennyire irányítja az emberi szervezet kialakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748d2364-224d-4cce-a8bd-d49c7ced679d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az összeg 12,9 százalékkal magasabb, mint az egy évvel korábbi.","shortLead":"Az összeg 12,9 százalékkal magasabb, mint az egy évvel korábbi.","id":"20241220_423-800-forint-volt-a-kedvezmenyek-nelkuli-netto-atlagber-oktoberben-KSH-keresetek-fizetesek-berek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/748d2364-224d-4cce-a8bd-d49c7ced679d.jpg","index":0,"item":"643d3384-5b3f-4ca7-b100-55cc59dc35b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241220_423-800-forint-volt-a-kedvezmenyek-nelkuli-netto-atlagber-oktoberben-KSH-keresetek-fizetesek-berek","timestamp":"2024. december. 20. 08:32","title":"423 800 forint volt a kedvezmények nélküli nettó átlagbér októberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185bac3f-71ac-471f-82b5-b9946cc908be","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Duna House előrejelzése számottevő hitelpiaci növekedéssel, és így az adásvételek megugrásával is számol.","shortLead":"A Duna House előrejelzése számottevő hitelpiaci növekedéssel, és így az adásvételek megugrásával is számol.","id":"20241220_10-akar-20-szazalekos-tovabbi-dragulast-hozhat-2025-az-ingatlanpiacon-lakasarak-ingatlanarak-elorejelzes-Duna-House","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/185bac3f-71ac-471f-82b5-b9946cc908be.jpg","index":0,"item":"c8724c0f-d676-47ea-9a92-25dde6388f46","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241220_10-akar-20-szazalekos-tovabbi-dragulast-hozhat-2025-az-ingatlanpiacon-lakasarak-ingatlanarak-elorejelzes-Duna-House","timestamp":"2024. december. 20. 17:59","title":"Akár húsz százalékos további drágulást hozhat 2025 az ingatlanpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a41210b4-b5a0-4749-84ff-6e324bff01a0","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Major Tamás halála után valóságos istenkísértésnek számított és számít ma is eljátszani a neki írt és róla is mintázott sikerdarab főszerepét.","shortLead":"Major Tamás halála után valóságos istenkísértésnek számított és számít ma is eljátszani a neki írt és róla is mintázott...","id":"20241221_hvg-os-imposztor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a41210b4-b5a0-4749-84ff-6e324bff01a0.jpg","index":0,"item":"50b7f896-226d-4657-8b2c-7f133a292dbe","keywords":null,"link":"/360/20241221_hvg-os-imposztor","timestamp":"2024. december. 21. 15:45","title":"Két évtizedig nem is próbálkoztak a színházak Az imposztorral a legendás 1983-as bemutató után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67ae9ef7-12c5-4c31-b9fb-7e5252a14984","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A nyugatról keletre tartó erős tranzitforgalom péntek délután óta fokozott terhelést ró az autópályára, de az M3-ason és M5-ösön is torlódás van. ","shortLead":"A nyugatról keletre tartó erős tranzitforgalom péntek délután óta fokozott terhelést ró az autópályára, de az M3-ason...","id":"20241221_Autopalya-torlodas-M1-M3-M5-forgalom-dugo-Hegyeshalom-Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67ae9ef7-12c5-4c31-b9fb-7e5252a14984.jpg","index":0,"item":"1c53a81f-3d41-4410-873c-8ac0caafd2a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20241221_Autopalya-torlodas-M1-M3-M5-forgalom-dugo-Hegyeshalom-Budapest","timestamp":"2024. december. 21. 15:40","title":"Akkora a forgalom az M1-esen, hogy két órát is rászámolhat a menetidőre, aki arra jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f0aadfd-ec1b-46e6-83fa-c0c117d04205","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A hadiipari szereplőknek leadott és Ukrajnának szánt rendelésekre még van kerete a távozó elnöknek, amit most igyekszik felhasználni. Néhány napon belül érkezhet a bejelentés, tüzérségi és légvédelmi eszközökre és lőszerekre is lehet számítani.","shortLead":"A hadiipari szereplőknek leadott és Ukrajnának szánt rendelésekre még van kerete a távozó elnöknek, amit most igyekszik...","id":"20241220_Biden-Ukrajna-tamogatas-fegyverszallitmany-rendelel-trump-elott-raktarkisopres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f0aadfd-ec1b-46e6-83fa-c0c117d04205.jpg","index":0,"item":"2d2fa632-3007-4b8e-9e08-43e87356dc10","keywords":null,"link":"/vilag/20241220_Biden-Ukrajna-tamogatas-fegyverszallitmany-rendelel-trump-elott-raktarkisopres","timestamp":"2024. december. 20. 18:13","title":"Napokon belül érkezik Biden utolsó Ukrajnát támogató csomagja, Trump előtt kisöprik az alapokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d180fc-4d5e-4817-a31e-f8d578ec111f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Dobrev Klára szerint a miniszterelnök hűtlen kezelést és hivatali visszaélést követ el.","shortLead":"Dobrev Klára szerint a miniszterelnök hűtlen kezelést és hivatali visszaélést követ el.","id":"20241220_demokratikus-koalicio-orban-viktor-feljelentes-unios-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04d180fc-4d5e-4817-a31e-f8d578ec111f.jpg","index":0,"item":"31a74798-eba8-4e6e-867e-2b853437ea9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241220_demokratikus-koalicio-orban-viktor-feljelentes-unios-tamogatas","timestamp":"2024. december. 20. 13:20","title":"Feljelenti Orbán Viktort a DK az elvesztett uniós pénzek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]