Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c8f8f295-e804-4e86-979f-f1a64c6776d8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A sérültek többségét füstmérgezéssel szállították kórházba. Közülük ketten németek. Az áldozatok állampolgárságát azonban egyelőre nem erősítették meg.","shortLead":"A sérültek többségét füstmérgezéssel szállították kórházba. Közülük ketten németek. Az áldozatok állampolgárságát...","id":"20241230_tahifold-szalloda-tuz-bangkok-aldozatok-turistak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8f8f295-e804-4e86-979f-f1a64c6776d8.jpg","index":0,"item":"b00dddf9-491a-4625-a23c-7e7e71d75708","keywords":null,"link":"/vilag/20241230_tahifold-szalloda-tuz-bangkok-aldozatok-turistak","timestamp":"2024. december. 30. 09:07","title":"Külföldi turisták vesztették életüket egy bangkoki szállodatűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"751fe048-0863-4202-bf19-e27b5178ea9b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy Reddit-felhasználó osztott meg egy fotót arról, hogy konkrétan pornót ajánlott neki a Spotify a keresése során. Mint kiderült, messze nem egyedi esetről van szó.","shortLead":"Egy Reddit-felhasználó osztott meg egy fotót arról, hogy konkrétan pornót ajánlott neki a Spotify a keresése során...","id":"20241230_spotify-pornograf-videok-podcastok-felnott-tartalmak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/751fe048-0863-4202-bf19-e27b5178ea9b.jpg","index":0,"item":"63a6c2d4-1d33-4b19-b873-15b1e8197995","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_spotify-pornograf-videok-podcastok-felnott-tartalmak","timestamp":"2024. december. 30. 11:03","title":"Pornóvideók lepték el a Spotifyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fa2ba5-2ba3-41e9-8b01-96daa0851883","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az izmoknak is van memóriájuk, és ez jó hír azok számára, akik valamilyen ok miatt egy időre felfüggesztették az edzésüket. Egy finn kutatás ugyanis rávilágított arra, hogy az izmaik hamar visszatérhetnek arra a szintre, ahol az edzés abbahagyásának idején voltak.","shortLead":"Az izmoknak is van memóriájuk, és ez jó hír azok számára, akik valamilyen ok miatt egy időre felfüggesztették...","id":"20241229_izommemoria-pozitiv-hatasa-erosito-edzesek-kihagyott-edzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66fa2ba5-2ba3-41e9-8b01-96daa0851883.jpg","index":0,"item":"9c12219c-5b93-4442-b170-cd6d6e16b381","keywords":null,"link":"/tudomany/20241229_izommemoria-pozitiv-hatasa-erosito-edzesek-kihagyott-edzes","timestamp":"2024. december. 29. 18:03","title":"Aggódik, mert sok edzést kihagyott? Egy új kutatás szerint nem kell, az izmai jól emlékeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiszivárgott adatok között az érintett felhasználók neve, emailcíme és lakcíme található.","shortLead":"A kiszivárgott adatok között az érintett felhasználók neve, emailcíme és lakcíme található.","id":"20241230_adatszivargas-adatvedelem-kutyubazar-felhasznalo-szemelyes-adat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030.jpg","index":0,"item":"cca19ab7-3480-45fd-9e44-20e0047cd5b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_adatszivargas-adatvedelem-kutyubazar-felhasznalo-szemelyes-adat","timestamp":"2024. december. 30. 19:24","title":"Telex: Több százezer magyar felhasználó személyes adatai szivároghattak ki a Kütyübazár oldaláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"992fdf5b-5d70-4f84-8763-06fdfc8543f4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínában 2025-től szállíthat utasokat a CR450 jelzésű vonat, ami könnyebb elődjénél, és kevesebb energiát is fogyaszt annál.","shortLead":"Kínában 2025-től szállíthat utasokat a CR450 jelzésű vonat, ami könnyebb elődjénél, és kevesebb energiát is fogyaszt...","id":"20241230_kina-vilag-leggyorsabb-vonata-cr450-vasut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/992fdf5b-5d70-4f84-8763-06fdfc8543f4.jpg","index":0,"item":"e5e1deb8-7938-4144-bf30-35aace18bdde","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_kina-vilag-leggyorsabb-vonata-cr450-vasut","timestamp":"2024. december. 30. 14:03","title":"Kínai lehet a világ leggyorsabb vonata, 400 km/h-val szállíthat utasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e642d225-97f9-47d0-926f-0bb38a98b452","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fogadalmat tenni könnyű, megvalósítani annál nehezebb, főleg, ha rossz beidegződések rabjai vagyunk. Ha azonban a céljaink kitűzése mellett néhány alapvető szokást is sikerül kialakítunk, azzal nagy lépést tehetünk azért, hogy 2025 tényleg a mi évünk legyen.","shortLead":"Fogadalmat tenni könnyű, megvalósítani annál nehezebb, főleg, ha rossz beidegződések rabjai vagyunk. Ha azonban...","id":"20241230_ujevi-fogadalmak-hogyan-erjuk-el-celjainkat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e642d225-97f9-47d0-926f-0bb38a98b452.jpg","index":0,"item":"fd2d22d5-569c-443f-b74e-47ffb4fb8b16","keywords":null,"link":"/elet/20241230_ujevi-fogadalmak-hogyan-erjuk-el-celjainkat","timestamp":"2024. december. 30. 11:20","title":"Mutatunk néhány szokást, amivel elérheti a 2025-ös céljait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afcc2aa1-7f7c-45fc-b84f-1c6dbf645ba8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez a magyarországi összefoglaló 4. része.","shortLead":"Sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez a magyarországi összefoglaló 4...","id":"20241230_2024-kronikaja-Magyarorszag-4-resz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afcc2aa1-7f7c-45fc-b84f-1c6dbf645ba8.jpg","index":0,"item":"bf7a5e7e-6243-43e8-8a9b-75f3b4d27ea6","keywords":null,"link":"/360/20241230_2024-kronikaja-Magyarorszag-4-resz","timestamp":"2024. december. 30. 15:00","title":"Huzakodás a budapesti városházán, lopakodó honvédségi reform, a választási körzethatárok megbuherálása – 2024 krónikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe778396-9722-4d49-b1d4-af289e528908","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ausztrál kutatók olyan biológiai rendszert építettek, amely fehérjék segítségével képes áramot vezetni. Egyszer ez válthatja majd le a mérgező elektronikai alkatrészeket.","shortLead":"Ausztrál kutatók olyan biológiai rendszert építettek, amely fehérjék segítségével képes áramot vezetni. Egyszer...","id":"20241230_kolibakterium-elektromos-aram-eloallitasa-a-levegobol-ingyen-aram","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe778396-9722-4d49-b1d4-af289e528908.jpg","index":0,"item":"e004228d-cb7b-4267-b64a-69a3c153e090","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_kolibakterium-elektromos-aram-eloallitasa-a-levegobol-ingyen-aram","timestamp":"2024. december. 30. 08:03","title":"A levegőből csinál elektromos áramot egy új rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]