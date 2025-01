Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7b9760ec-8fa1-46d2-83e9-04e4c7e21a0c","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Szilveszter éjjelén jelent meg Rogán Antal idevágó rendelete.","shortLead":"Szilveszter éjjelén jelent meg Rogán Antal idevágó rendelete.","id":"20241231_A-cafolat-ellenere-Rogan-rendeletbe-adta-penzbe-fog-kerulni-a-szemelyi-igazolvany-es-az-utlevel-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b9760ec-8fa1-46d2-83e9-04e4c7e21a0c.jpg","index":0,"item":"e7f0757e-551c-44e0-af0d-7b506d6b9fcb","keywords":null,"link":"/itthon/20241231_A-cafolat-ellenere-Rogan-rendeletbe-adta-penzbe-fog-kerulni-a-szemelyi-igazolvany-es-az-utlevel-ebx","timestamp":"2024. december. 31. 21:36","title":"Frissítés: az esetek többségében valóban ingyenes lesz a személyi igazolvány és az útlevél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2776cf9c-351f-43c9-8864-5362be23b28d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Több kamera is megörökítette a szilveszter éjjeli sarki fényt. ","shortLead":"Több kamera is megörökítette a szilveszter éjjeli sarki fényt. ","id":"20250101_sarki-feny-szilveszterkor-idokep-ujev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2776cf9c-351f-43c9-8864-5362be23b28d.jpg","index":0,"item":"15316656-30da-4aab-92c4-a0b096fd317c","keywords":null,"link":"/elet/20250101_sarki-feny-szilveszterkor-idokep-ujev","timestamp":"2025. január. 01. 09:20","title":"Sarki fény is búcsúztatta az óévet itthon, fotókon a jelenség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219fead5-fddd-45bd-a012-99b1ac3658ab","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"A Vodafone mellett a DIGI ügyfelei is új márkával barátkozhatnak januártól, a két cég ugyanis One néven egyesül – de egyelőre még nem minden tekintetben, lesz ugyanis néhány eltérés. Az ügyfélszolgálat azonban közös lesz, és néhány DIGI üzlettől is búcsúzni kell. Mutatjuk, mire kell figyelnie az újévben.","shortLead":"A Vodafone mellett a DIGI ügyfelei is új márkával barátkozhatnak januártól, a két cég ugyanis One néven egyesül – de...","id":"20241231_digi-one-magyarorszag-markavaltas-valtozasok-ugyfelszolgalat-digipont-uzletek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/219fead5-fddd-45bd-a012-99b1ac3658ab.jpg","index":0,"item":"e031211c-6f2d-44e5-b375-c5e8e2d409d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20241231_digi-one-magyarorszag-markavaltas-valtozasok-ugyfelszolgalat-digipont-uzletek","timestamp":"2024. december. 31. 12:02","title":"Minden DIGI-ügyfél érintett: Mit hívjak, ha gond van? Hol intézhetem az ügyeimet? One lesz a DIGI-ből is, egy sor változás jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2056c0a2-9d41-4332-b0cc-a078fb8c391e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A támadó kikerülte a rendőrségi torlaszokat, és direkt belehajtott az új évet ünneplők közé fehér pickupjával a híres Bourbon Streeten szerda hajnalban. Lövöldözött is, sok a sebesült, köztük rendőrök. A környéken úgy tűnik, robbanószerkezeteket is találtak, az FBI terrorcselekményként kezeli az eseményt.","shortLead":"A támadó kikerülte a rendőrségi torlaszokat, és direkt belehajtott az új évet ünneplők közé fehér pickupjával a híres...","id":"20250101_autos-amokfuto-new-orleans-usa-gyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2056c0a2-9d41-4332-b0cc-a078fb8c391e.jpg","index":0,"item":"54e9196b-cde0-49e0-9a86-40f5020cdedc","keywords":null,"link":"/vilag/20250101_autos-amokfuto-new-orleans-usa-gyilkossag","timestamp":"2025. január. 01. 13:45","title":"Tízen meghaltak, amikor a tömegbe hajtott valaki egy pickuppal New Orleansban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"562dbd96-5441-4757-89d1-9071f2cbd5fc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pont egy perccel éjfél után. A budapesti első bő háromnegyed órával utánuk jött. ","shortLead":"Pont egy perccel éjfél után. A budapesti első bő háromnegyed órával utánuk jött. ","id":"20250101_2025-ujev-elso-ujszulottje-zoe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/562dbd96-5441-4757-89d1-9071f2cbd5fc.jpg","index":0,"item":"99e3089e-5542-4e32-84b8-4f029e0662a1","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_2025-ujev-elso-ujszulottje-zoe","timestamp":"2025. január. 01. 08:50","title":"Miskolcon és Nyíregyházán egyszerre születtek a legelső újévi babák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f92b4a2e-10e4-4005-9f36-713693bf219b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Rendhagyó újévi beszéd, 12 hazugsággal, nadrágszíjjal, német főnökkel, és egy slágerrel.","shortLead":"Rendhagyó újévi beszéd, 12 hazugsággal, nadrágszíjjal, német főnökkel, és egy slágerrel.","id":"20250101_menczer-tamas-ujevi-beszed-magyar-peter-politika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f92b4a2e-10e4-4005-9f36-713693bf219b.jpg","index":0,"item":"44d28733-1e68-4397-864e-8019757ae06c","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_menczer-tamas-ujevi-beszed-magyar-peter-politika","timestamp":"2025. január. 01. 10:14","title":"Megtalállak még! – slágerrel üzent Magyar Péternek Menczer Tamás újévi beszédében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bbd986a-6b78-4055-ac40-5c325b57f9de","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hiába a megegyező naptári kor, az emberek nem öregszenek egyformán. Egy egyszerű tesztből megmondható, mennyire erős az életkorral összefüggő hanyatlás, milyen az öregedés mértéke.","shortLead":"Hiába a megegyező naptári kor, az emberek nem öregszenek egyformán. Egy egyszerű tesztből megmondható, mennyire erős...","id":"20250101_egylabon-allas-egyensuly-teszt-oregedes-merteke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bbd986a-6b78-4055-ac40-5c325b57f9de.jpg","index":0,"item":"7c776e3f-afaf-4bae-a5cb-fc676cf43310","keywords":null,"link":"/tudomany/20250101_egylabon-allas-egyensuly-teszt-oregedes-merteke","timestamp":"2025. január. 01. 08:03","title":"Ebből az egyszerű tesztből mindössze 30 másodperc alatt kiderül, hogyan öregszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b288205-2b00-4b3d-b5ae-a019f36918d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A mentőket több mint 3600-szor riasztották december 31-én, 29 kiskorúhoz hívták ki őket alkoholfogyasztás miatt.","shortLead":"A mentőket több mint 3600-szor riasztották december 31-én, 29 kiskorúhoz hívták ki őket alkoholfogyasztás miatt.","id":"20250101_tuzijatek-halaleset-mentok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b288205-2b00-4b3d-b5ae-a019f36918d8.jpg","index":0,"item":"ca216872-4af2-4904-ab62-7c787fb57313","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_tuzijatek-halaleset-mentok","timestamp":"2025. január. 01. 14:38","title":"Halálosan megsérült egy Hajdú-Bihar megyei férfi a tűzijátéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]