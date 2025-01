Donald Trump leendő amerikai elnök üzletpárti gazdaságpolitikája felébreszti a vállalkozók elemi ösztönét, és ez a gyakorlatban több beruházást, újítást és növekedést jelent. A társasági és személyi jövedelemadó csökkentések jó része lejár 2025-ben, de ezeket Trump könnyedén meghosszabbíthatja, hiszen mind a képviselőházban, mind pedig a szenátusban többsége van. A dereguláció Trump mániája, de ha ezt korlátok közé szorítják, akkor elvezethet a bürokrácia csökkentéséhez, mely fokozza a gazdaság növekedését.

Nouriel Roubini, aki a Project Syndicate oldalon fejti ki a véleményét, itt Elon Musk tervezett bürokráciacsökkentő intézkedéseire gondol. A világ leggazdagabb vállalkozója, akinek a vagyona meghaladja a 400 milliárd dollárt, odaköltözött Trump floridai birtokára: a CNBC szerint havi 2000 dollárt költ egy nyaralóra Mar-a-Lagoban. Elon Musk 4 millió embert akar kirúgni az amerikai állam apparátusból.

“A Department of Government Efficiency (DOGE) a kormányzati hatékonyság minisztériuma – természetesen képtelen lesz arra, hogy végrehajtsa azt amit ígér: 2000 milliárd dollárt megtakarítani a költségvetésnek, de hogyha “csak” 200 milliárdot sikerül, már az is nagy eredmény”- hangsúlyozza Roubini.

A jó hírekhez tartozik, hogy Trump napi 3 millió hordóval kívánja növelni az USA olajkitermelését, ez pedig oda vezethet, hogy az energiaköltségek csökkenek. Ily módon javul az energiaintenzív ágazatok nemzetközi versenyképessége. Csak reménykedni lehet abban, hogy a Biden kormányzat zöldenergia támogatásait nem veszik ki a rendszerből – véli Roubini.

Szintén jó hír, hogy Trumpnak egyre jobb a viszonya a high tech cégekhez, és ez turbófokozatba kapcsolhatja azokat az ágazatokat, melyek vezető szerepet játszanak a globális gazdaságban. “Az USA komparatív előnye nőhet olyan ágazatokban, mint a mesterséges intelligencia fejlesztése, a robotok gyártása, az automatizálás vagy a biológiai-orvosi kutatások. Trump egyáltalán nem akarja korlátozni ezeket, sőt el kívánja takarítani az útjukból az akadályokat, de ehhez idő kell.”

Inflációs fenyegetés

Trump meghirdette az inflációellenes harcot, de a magas vámtarifák, a kereskedelmi háborúk, a leválás Kínáról mind-mind inflációnövelő tényező. Miképp vezethetnek inflációhoz Trump ígéretei? Egyrészt azáltal, hogy az ellátási láncok sokkot kaphatnak, másrészt pedig rendkívüli kereslet mutatkozhat a piacokon. “Mindez károsan befolyásolhatja a gazdasági növekedést az Egyesült Államokban, de a kár mértéke attól függ, hogy milyen magasak lesznek a büntetővámok, mennyire erősek a protekcionista intézkedések.”

Roubini itt is Elon Muskra utalhat, aki Kína egyik legfőbb lobbistája Trump csapatában már csak azért is, mert a Tesla legnagyobb autógyára Sanghajban működik. Amikor legutóbb fogadta a világ leggazdagabb emberét Li Csiang kínai miniszterelnök, akkor kerek-perec megmondta neki, hogy egy második Tesla gyár felépítése Sanghajban attól függ, a Trump-kormány milyen politikát folytat Kínával szemben – számolt be erről a pekingi Global Times.

Rossz hír lehet az amerikai gazdaságnak, ha komoly rendelkezéseket hoz Trump a bevándorlással kapcsolatban. Miért lehet ez nagy gond? “A bevándorlás drákói korlátozása, nem beszélve a tömeges deportálásokról, visszafoghatja a növekedést és növelheti az inflációt, mert megemelheti a bérköltségeket és munkaerőhiányt okozhat néhány kulcságazatban.”

Roubini itt is Muskra céloz, aki elérte, hogy a high-tech iparágak külföldi munkaerő szükségletét Trump nem fogja korlátozni – erről a Bloomberg számolt be.

Rossz hír lehet a költségvetés állapota, hiszen a deficit 8 ezer milliárd dollárral nőhet a következő évtizedben. Ez inflációgerjesztő lehet, és emelheti a kamatlábat visszafogva a gazdaság növekedését.

A dollár árfolyamának tudatos csökkentése szintén rossz hír lehet, mert növelheti az inflációt és zűrzavart okozhat a globális pénzügyekben. Ha pedig Trump fenyegetésekkel megpróbálná befolyásolni a Federal Reserve Board kamatpolitikáját, akkor ezzel nemcsak az inflációt, de az inflációs várakozásokat is fokozná.

Geopolitikai kockázatok

Trump csökkentheti a kockázatokat ezen a téren, ha eredményt ér el az ukrajnai konfliktusban vagy a közel-keleti háborúban. Ez jó hír lenne nemcsak az Egyesült Államoknak, de az egész világnak. Rossz hír lenne viszont egy átfogó kereskedelmi háború Kínával, mely feldarabolná a globális gazdaságot.

Szerencsére sok gazdasági tényező visszafogottságot sugall Trumpnak. “A legfontosabb korlát az, hogy amennyiben nő az infláció és a költségvetési hiány, akkor az államkötvények kamatai is megugranak. Ebben az esetben a New Yorki tőzsde is korrigálna legkevesebb 10 százalékkal” – jósolja a Végzet közgazdásza, aki a 2008-as pénzügyi válságban szerezte meg hírnevét.

“Minthogy Trump a tőzsdei árfolyamokkal méri az elnöki teljesítményt, ezért lázas ötleteit jéghideg vízzel locsolhatja meg a tőzsde negatív szereplésének esélye.”

Mindebből az következik, hogy “2025-ben növekedés lehet az USA gazdaságában, de az nem éri el a tavalyit. Mindent összevéve jól alakulhat az Egyesült Államok gazdasági éve, persze csak akkor, ha nem következik be valamilyen előre nem látható fordulat például egy geopolitikai sokk” – vázolja fel a kilátásokat Nouriel Roubini a Project Syndicate portálon.