Felszámolná a Panasonic Energy az amerikai gyártású akkumulátorainak kínai beszállító láncát – mondta Allan Swan, a Panasonic Energy of North America elnöke a Reutersnek.

Donald Trump azt ígérte, hogy amikor január 21-én hivatalba lép, a kínai árukra 60 százalékos vámot vet ki, ez pedig azokat az alapanyagokat is érinti, amelyeket már az amerikai gyártáshoz visznek be külföldről az országba. Allan Swan arról beszélt, hogy a Panasonicnak nem túl nagy a kínai beszállítói lánca, de most azt is igyekeznek leépíteni. A cég több autógyártónak is szállít akkumulátorokat, köztük a Teslának is.

Az Egyesült Államokban a Panasonic Energy egy üzemmel rendelkezik, és erre az évre tervezi egy második amerikai üzem megnyitását is.