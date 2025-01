Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f3bf4725-50ad-44a6-aa60-b87e70f2c134","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Hét órán át szakadt az eső, a víz elöntött több nagyvárost is.","shortLead":"Hét órán át szakadt az eső, a víz elöntött több nagyvárost is.","id":"20250107_vihar-Mekka-Dzsidda-eso-szel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3bf4725-50ad-44a6-aa60-b87e70f2c134.jpg","index":0,"item":"27607b74-b80a-45f7-a9d0-1e72a7583c53","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_vihar-Mekka-Dzsidda-eso-szel","timestamp":"2025. január. 07. 11:38","title":"Brutális viharok mosták el Mekkát és Dzsiddát, konténereket dobált a szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56247057-d625-44ed-8ce0-32d8a25cd598","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrök megtalálták a vasárnap esti baleset okozójának a szállodai szobáját, a férfi azonban még nincs meg.","shortLead":"A rendőrök megtalálták a vasárnap esti baleset okozójának a szállodai szobáját, a férfi azonban még nincs meg.","id":"20250107_kommentelok-106-os-kulcs-moldav-amokfuto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56247057-d625-44ed-8ce0-32d8a25cd598.jpg","index":0,"item":"1617d358-0587-484c-b651-1018ca812896","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_kommentelok-106-os-kulcs-moldav-amokfuto","timestamp":"2025. január. 07. 13:50","title":"Kommentelők megfejtették a 106-os kulcs rejtélyét, és nyomra vezették a rendőrséget a moldáv ámokfutó ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e0cb72-e8e0-4016-ad51-364547d03e6d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Figyelemre méltó képességekkel bír majd az a lapka, amit a Google-lel összefogva készít a MediaTek.","shortLead":"Figyelemre méltó képességekkel bír majd az a lapka, amit a Google-lel összefogva készít a MediaTek.","id":"20250108_google-mediatek-osszefogas-okosotthon-chipset-mt7903","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55e0cb72-e8e0-4016-ad51-364547d03e6d.jpg","index":0,"item":"243aaba4-df64-4b79-9119-cbe9db53412d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_google-mediatek-osszefogas-okosotthon-chipset-mt7903","timestamp":"2025. január. 08. 17:03","title":"Összefogott a Google és a MediaTek, és ami ebből kisülhet, annak sokan fognak örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a08e872-74f1-4c4a-b32c-7ce6638311a4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Eagle S-t átvizsgáló ellenőrök több hiányosságot is tapasztaltak, és erre hivatkozva nem engedik tovább a hajót.","shortLead":"Az Eagle S-t átvizsgáló ellenőrök több hiányosságot is tapasztaltak, és erre hivatkozva nem engedik tovább a hajót.","id":"20250108_finnorszag-tenger-alatti-kabel-tartalyhajo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a08e872-74f1-4c4a-b32c-7ce6638311a4.jpg","index":0,"item":"257c3ae4-80fd-4e23-a6ad-07d9c56ed5c0","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_finnorszag-tenger-alatti-kabel-tartalyhajo","timestamp":"2025. január. 08. 12:54","title":"A finn hatóságok lefoglalták a kábeltépésben érintett tartályhajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce53b26-fd2e-4a41-b7ed-3127fd95b233","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ausztrál kutatók egy olyan vérvizsgálati eljárást fejlesztettek ki, ami invazív beavatkozás nélkül is egyértelműen megmutatja, hogy az adott nő endometriózistól szenved-e.","shortLead":"Ausztrál kutatók egy olyan vérvizsgálati eljárást fejlesztettek ki, ami invazív beavatkozás nélkül is egyértelműen...","id":"20250106_endometriozis-diagnosztizalasa-verbol-vervetel-vervizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ce53b26-fd2e-4a41-b7ed-3127fd95b233.jpg","index":0,"item":"4b534816-e5ff-4d07-b545-b288d840b118","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_endometriozis-diagnosztizalasa-verbol-vervetel-vervizsgalat","timestamp":"2025. január. 06. 20:03","title":"Éveket spórolhat egy új vérvizsgálat, ami képes diagnosztizálni az endometriózist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"235794fa-0a35-4c27-9add-a7aefa561d60","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség kiskorú veszélyeztetése gyanúja miatt nyomozott, de nem talált bűncselekményt.","shortLead":"A rendőrség kiskorú veszélyeztetése gyanúja miatt nyomozott, de nem talált bűncselekményt.","id":"20250107_fot-karolyi-istvan-gyermekotthon-pager-pal-attila-visszahelyezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/235794fa-0a35-4c27-9add-a7aefa561d60.jpg","index":0,"item":"ec59a49c-37b6-4c49-8ccf-f03a345cafb7","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_fot-karolyi-istvan-gyermekotthon-pager-pal-attila-visszahelyezes","timestamp":"2025. január. 07. 06:14","title":"Visszahelyezték a fóti gyermekotthon felfüggesztett igazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da4084a-d20c-4916-8ce8-b7575c52e2c5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nálunk tilos a használata.","shortLead":"Nálunk tilos a használata.","id":"20250107_Szoges-gumival-kaptak-el-egy-autost-Miskolcnal-a-rendorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2da4084a-d20c-4916-8ce8-b7575c52e2c5.jpg","index":0,"item":"14d40fb4-330b-4dd3-9c33-7525a8c2aa79","keywords":null,"link":"/cegauto/20250107_Szoges-gumival-kaptak-el-egy-autost-Miskolcnal-a-rendorok","timestamp":"2025. január. 07. 09:00","title":"Szöges gumival kaptak el egy autóst Miskolcnál a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a345e8e-6082-44a8-b00c-5a6273664bbb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang Las Vegasban mutatta be a Blackwell-család tagjait, amihez négy videokártya tartozik. A legizgalmasabb ezek közül egyértelműen az RTX 5070.","shortLead":"Az Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang Las Vegasban mutatta be a Blackwell-család tagjait, amihez négy videokártya...","id":"20250107_nvidia-grafikus-kartya-videokartya-grafikus-processzor-rtx-5070-rtx-5080-rtx-5090","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a345e8e-6082-44a8-b00c-5a6273664bbb.jpg","index":0,"item":"91e4df3d-5526-41be-8b79-7f93d8a81453","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_nvidia-grafikus-kartya-videokartya-grafikus-processzor-rtx-5070-rtx-5080-rtx-5090","timestamp":"2025. január. 07. 14:03","title":"Itt vannak az Nvidia új videokártyái, csúcsteljesítményt ad alapáron a gyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]