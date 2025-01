Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3471919d-0665-4df9-9ebf-acc61fc7de89","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, nem tekintik közérdeklődésre számot tartónak a hírt.","shortLead":"Úgy tűnik, nem tekintik közérdeklődésre számot tartónak a hírt.","id":"20250107_mti-rogan-antal-szankcio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3471919d-0665-4df9-9ebf-acc61fc7de89.jpg","index":0,"item":"f1f7571f-b170-4590-9ce4-db8977dd60a1","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_mti-rogan-antal-szankcio-ebx","timestamp":"2025. január. 07. 18:37","title":"Az MTI Rogán Antal szankcionálásáról nem, csak Gulyás és Szijjártó reakciójáról számolt be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da1c1a3b-cbd0-4e8a-a15e-9173785ac0aa","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kupjanszkban a rendőröket támadták, Kijev megyében pedig a vasútvonalat.","shortLead":"Kupjanszkban a rendőröket támadták, Kijev megyében pedig a vasútvonalat.","id":"20250106_drontamadas-helyi-buszjarat-Herszon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da1c1a3b-cbd0-4e8a-a15e-9173785ac0aa.jpg","index":0,"item":"c2e8ca49-50fa-49ef-adea-a78c539197e1","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_drontamadas-helyi-buszjarat-Herszon","timestamp":"2025. január. 06. 21:41","title":"Drónnal támadtak egy helyi buszjáratra Herszonban az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267bd359-7ad5-43f2-b283-32ce5a0d4cc0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Végérvényesen eltűnt a magyar cégek közül a Széchenyi István Hitelszövetkezet.","shortLead":"Végérvényesen eltűnt a magyar cégek közül a Széchenyi István Hitelszövetkezet.","id":"20250107_szechenyi-istvan-hitelszovetkezet-torles-felszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/267bd359-7ad5-43f2-b283-32ce5a0d4cc0.jpg","index":0,"item":"bbe9fdf1-9c7d-4bb4-ba2a-08d5d32ee1a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250107_szechenyi-istvan-hitelszovetkezet-torles-felszamolo","timestamp":"2025. január. 07. 12:43","title":"Most törölték Töröcskei hitelszövetkezetét, amely még 2014 nagy botrányának szereplője volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a0f76f-d1a5-4661-9838-52f730b6d714","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Apró, de fontos frissítés jött az iPhone-okhoz, mely a jelek szerint több bosszantó hibát is javít.","shortLead":"Apró, de fontos frissítés jött az iPhone-okhoz, mely a jelek szerint több bosszantó hibát is javít.","id":"20250107_apple-iphone-ios-18-2-1-frissites-hibajavitas-kamera-problema-faceid-billentyuzet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8a0f76f-d1a5-4661-9838-52f730b6d714.jpg","index":0,"item":"2a50aa2d-6712-4e37-893d-abddc3991c2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_apple-iphone-ios-18-2-1-frissites-hibajavitas-kamera-problema-faceid-billentyuzet","timestamp":"2025. január. 07. 11:33","title":"Nem működik a kamera az iPhone-ján? Jött egy frissítés, ami megoldhatja – más javítások is érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627a4dce-03bb-476e-87f3-9b70857ac8ad","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Biden betiltja a partmenti olajkitermelést az Egyesült Államok jelentős területén, ami felfelé nyomhatja a földgáz árát, ez pedig Európát is érzékenyen érintheti.","shortLead":"Biden betiltja a partmenti olajkitermelést az Egyesült Államok jelentős területén, ami felfelé nyomhatja a földgáz...","id":"20250106_Olyan-dontes-hozott-a-lekoszono-Biden-ami-nem-csak-Trumpnak-de-nekunk-is-fajhat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/627a4dce-03bb-476e-87f3-9b70857ac8ad.jpg","index":0,"item":"11400f48-fefc-42d8-8b0a-c8749fa6e2e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250106_Olyan-dontes-hozott-a-lekoszono-Biden-ami-nem-csak-Trumpnak-de-nekunk-is-fajhat","timestamp":"2025. január. 06. 20:34","title":"Olyan döntést hozott a leköszönő Biden, ami nemcsak Trumpnak, de nekünk is fájhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed3c2c1-5917-4e27-9d32-e143b2253d55","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főpolgármester a demokrácia melletti “következetes kiállását” is megköszönte a távozó amerikai nagykövetnek.","shortLead":"A főpolgármester a demokrácia melletti “következetes kiállását” is megköszönte a távozó amerikai...","id":"20250108_karacsony-gergely-david-pressman-bucsulatogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ed3c2c1-5917-4e27-9d32-e143b2253d55.jpg","index":0,"item":"2bddd8f7-7b63-4095-aa2a-bd03e0970686","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_karacsony-gergely-david-pressman-bucsulatogatas","timestamp":"2025. január. 08. 15:22","title":"Karácsony Gergely egy drMáriás-képpel búcsúzott David Pressmantől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795cad79-d3a6-48ca-ac5e-843d277e979a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A norvég és a brit miniszterelnökhöz hasonlóan a francia elnök is bírálta az amerikai techmilliárdost. Thomas Regnier, uniós szóvivő szerint viszont Musknak jogában áll, hogy kifejtse a nézeteit.","shortLead":"A norvég és a brit miniszterelnökhöz hasonlóan a francia elnök is bírálta az amerikai techmilliárdost. Thomas Regnier...","id":"20250106_macron-elon-musk-valasztasok-beavatkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/795cad79-d3a6-48ca-ac5e-843d277e979a.jpg","index":0,"item":"b077c323-38d5-4b83-b133-368ad93fcc62","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_macron-elon-musk-valasztasok-beavatkozas","timestamp":"2025. január. 06. 19:01","title":"Macron is beleszállt Elon Muskba, azzal vádolja, közvetlenül beavatkozik választásokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3750c3e1-0cd0-42b4-bdde-5203846e5fa1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A kisebb korrupció, például amikor valaki nem kér számlát, mikrokényszer. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a miniszterelnöknek is meg kell engednem, hogy korrupt legyen – állítja Jancsics Dávid szociológus.","shortLead":"A kisebb korrupció, például amikor valaki nem kér számlát, mikrokényszer. Ez azonban nem jelenti azt...","id":"20250107_hvg-jancsics-david-korrupcio-ner","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3750c3e1-0cd0-42b4-bdde-5203846e5fa1.jpg","index":0,"item":"907dd670-9059-40c8-8005-aeefc823343c","keywords":null,"link":"/360/20250107_hvg-jancsics-david-korrupcio-ner","timestamp":"2025. január. 07. 06:30","title":"Nem garantált, hogy egy NER utáni hatalom nem épít fel korrupciós rendszert – interjú Jancsics Dávid korrupciókutatóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]