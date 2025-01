Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"78448c03-4ffa-40f4-8fa8-9c69a0c6059c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A nő nem viselt kendőt a repülőtéren, de szerzett magának egyet.","shortLead":"A nő nem viselt kendőt a repülőtéren, de szerzett magának egyet.","id":"20250106_imam-turban-iran-repuloter-hidzsab","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78448c03-4ffa-40f4-8fa8-9c69a0c6059c.jpg","index":0,"item":"32147e1b-a000-4822-9cc5-f48e1a83c4d6","keywords":null,"link":"/elet/20250106_imam-turban-iran-repuloter-hidzsab","timestamp":"2025. január. 06. 15:46","title":"Letépte egy imám fejéről a turbánt, abból készített egy nő kendőt a teheráni reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0785d6db-5e79-485e-8796-7910383c1a75","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hollywoodi aranykort idéző filmsztárautóra lehet licitálni. ","shortLead":"A hollywoodi aranykort idéző filmsztárautóra lehet licitálni. ","id":"20250106_Egyedulallo-Mercedes-replikat-kinal-eladasra-John-Cena","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0785d6db-5e79-485e-8796-7910383c1a75.jpg","index":0,"item":"425fd755-2f19-4fbc-a1f2-db6f011996aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20250106_Egyedulallo-Mercedes-replikat-kinal-eladasra-John-Cena","timestamp":"2025. január. 06. 20:20","title":"Egyedülálló Mercedes-replikát kínál eladásra John Cena","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddbbab64-1303-4a54-8583-5930fd2f604a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járványig maga vezette a kifőzde konyháját, amit Gerendai Károly készül újranyitni.","shortLead":"A koronavírus-járványig maga vezette a kifőzde konyháját, amit Gerendai Károly készül újranyitni.","id":"20250107_Meghalt-Orban-Sandor-a-Kadar-etkezde-volt-tulajdonosa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ddbbab64-1303-4a54-8583-5930fd2f604a.jpg","index":0,"item":"246e2ed1-d7c9-47c1-88d9-553a5345ad7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250107_Meghalt-Orban-Sandor-a-Kadar-etkezde-volt-tulajdonosa","timestamp":"2025. január. 07. 19:10","title":"Meghalt Orbán Sándor, a Kádár étkezde volt tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"575246b4-1d1e-4545-aa13-a6a56ef6b952","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Magnyickij-törvény alapján rendeltek el büntetőintézkedést a propagandaminiszter ellen.","shortLead":"A Magnyickij-törvény alapján rendeltek el büntetőintézkedést a propagandaminiszter ellen.","id":"20250107_Rogan-Antal-felkerult-az-Egyesult-Allamok-szankcios-listajara-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/575246b4-1d1e-4545-aa13-a6a56ef6b952.jpg","index":0,"item":"c7394bc3-f6b1-465e-81dc-0007869ac846","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_Rogan-Antal-felkerult-az-Egyesult-Allamok-szankcios-listajara-ebx","timestamp":"2025. január. 07. 16:30","title":"Rogán Antal korrupció miatt felkerült az Egyesült Államok szankciós listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e759f61e-2f9e-4227-9363-b65df5976c80","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Herbert Kickl kisebb kormánypártként számít az előző koalíciót vezető Osztrák Néppártra.","shortLead":"Herbert Kickl kisebb kormánypártként számít az előző koalíciót vezető Osztrák Néppártra.","id":"20250107_ausztria-herbert-kickl-ovp-fpo-koalicios-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e759f61e-2f9e-4227-9363-b65df5976c80.jpg","index":0,"item":"d3497e0c-a6ed-4ea9-813f-81a0ee90bfeb","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_ausztria-herbert-kickl-ovp-fpo-koalicios-targyalas","timestamp":"2025. január. 07. 18:50","title":"Koalíciós tárgyalásokra hívja az osztrák szélsőjobboldali Szabadságpárt vezetője az eddigi jobbközép kormánypártot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f91a8e1-63b1-4918-baeb-d89fe9e824e3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A világ negyedik legnépesebb állama a csatlakozással a Globális Dél érdekeit szolgálná.","shortLead":"A világ negyedik legnépesebb állama a csatlakozással a Globális Dél érdekeit szolgálná.","id":"20250106_Indonezia-csatlakozik-a-BRICS-hez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f91a8e1-63b1-4918-baeb-d89fe9e824e3.jpg","index":0,"item":"52f39084-a940-4660-a029-2bae5f695db1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250106_Indonezia-csatlakozik-a-BRICS-hez","timestamp":"2025. január. 06. 21:51","title":"Indonézia csatlakozik a BRICS-hez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84a9eba2-4322-4f16-9a14-8195c9117947","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Nvidia miniatűr szuperszámítógépe leginkább a Mac Minire hasonlít, ám annál sokkal de sokkal erősebb.","shortLead":"Az Nvidia miniatűr szuperszámítógépe leginkább a Mac Minire hasonlít, ám annál sokkal de sokkal erősebb.","id":"20250108_nvidia-digits-miniatur-szuperszamitogep-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84a9eba2-4322-4f16-9a14-8195c9117947.jpg","index":0,"item":"8f4bb288-6fa7-4370-b8d8-ca58cf012297","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_nvidia-digits-miniatur-szuperszamitogep-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. január. 08. 09:15","title":"Szuperszámítógép mindenkinek: 1000x erősebb egy laptopnál az Nvidia Digits, és az íróasztalán is könnyen elfér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e9c56a6-b23a-4925-8124-03c320914d7d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az autós a közútkezelő furgonjának is nekicsapódott. ","shortLead":"Az autós a közútkezelő furgonjának is nekicsapódott. ","id":"20250107_Helyszineles-rendor-figyelmetlen-autos-gazolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e9c56a6-b23a-4925-8124-03c320914d7d.jpg","index":0,"item":"a717064b-557a-46dc-9205-1b5adf81f03f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250107_Helyszineles-rendor-figyelmetlen-autos-gazolas","timestamp":"2025. január. 07. 08:22","title":"Helyszínelő rendőrt ütött el egy figyelmetlen autós – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]